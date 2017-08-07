У «Сум» снова большие планы Спортивный директор на общественных началах ПФК «Сумы» Ираклий Кварацхелия рассказал о подготовке команды к весенней части сезона и стратегию развития клуба.

Зимой ПФК «Сумы» объявили о ряде кадровых изменений: спортивным директором клуба стал Ираклий Кварацхелия, главным тренером - Сергей Золотницкий, тренером - Александр Мартюк, селекционером - Игорь Покаринин, подписано около десяти новичков. Обновленный коллектив сыграл немало контрольных матчей в Киевской области и готовится к весенней борьбы за выживание в Первой лиге.

Для самого клуба в этом ничего нового - к сожалению, в последние годы ПФК «Сумы», в основном, и занимались тем, что сохраняли перволиговую прописку, находясь в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, новое руководство считает, что стратегия развития клуба должна быть другой, а задача - куда более амбициозными.

О чем думают в ПФК «Сумы» и над чем работают информационному партнеру ПФЛ сайту SportArena рассказал спортивный директор клуба Ираклий Кварацхелия.

«Переговоры с десятым новичком - на завершающей стадии»

- Ираклий Борисович, давайте начнем с нынешних дел ПФК «Сумы». Сборы проходят по плану? Где команда проведет остаток зимнего перерыва?

- Да, все, что сначала запланировали сделать на сборах, было выполнено. До 9 числа работали в Счастливом. Затем команде было предоставлено три выходных, а уже заключительную часть сбора проведем непосредственно в Сумах.

- Анонсировано приобретение девяти игроков - вратари Бубенцов и Старущенко, защитники Воронин и Рафальский, полузащитники Коваленко и Мурашов, нападавшие Галенко, Переверза и Яворский. Была информация об аренде Скепского. На этом все?

- Мы подписали арендные соглашения с Коваленко и Голенковым. Воронин, Рафальский, Бубенцов, Старущенко, Мурашов, Переверза и Яворский заключили с нами полноценные контракты.

Относительно Кохии, то мы надеемся, что на днях с ним тоже будет достигнуто соглашение. Переговоры с этим игроком находятся на завершающей стадии.

По поводу вашего вопроса на счет Скепского, могу сказать, что мы не рассматривали его кандидатуру. Новичков можно ожидать всегда. Процесс комплектации команды не заканчивается.

- Долгое время, когда ушел Богдан Есып, клуб был без главного тренера. Говорят, в это время его готовил Мартюк при консультировании Севидова. Каким образом появился Золотницкий и долго ли велись переговоры?

- Золотницкий появился тогда, когда и Мартюк с Севидовым. После ухода Есыпа команду готовили Золотницкий и Мартюк при консультировании Севидова. Мы остались довольны и в итоге, как вы знаете, Золотницкий стал главным тренером, взяв в помощники Мартюка.

«Мы будем вынуждены всерьез задуматься о переезде»

- Уже который сезон подряд ПФК «Сумы» борется за выживание. Прошлым летом только в плей-офф сохранили место в Первой лиге. Правильно понимаю, что сейчас главной задачей будет сохранение первой лиги прописки? Верите в это?

- Если бы я не верил в это, я бы не взялся за эту работу. А что касается задачи, то вы правильно сказали, что на данном этапе у клуба есть одна цель - чтобы команда осталась в Первой лиге. Считаю, что для этого у нас есть все ресурсы.

- С чем связано то, что ПФК «Сумы» проходили подготовку в Киевской области? Это просто сборы, или правдивые слухи, что клуб может переехать в Счастливое на постоянной основе?

- Слухи не ходят просто так. Дыма без огня не бывает. Так как городские власти Сум никак не помогают и не способствует развитию, нормальному функционированию местного клуба, скажу откровенно, мы задумываемся над тем, чтобы сменить место дислокации. Конечно, это решение не может даться легко. В первую очередь из-за болельщиков клуба, которые ходят на стадион поддерживать команду. Но если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, мы будем вынуждены уже всерьез задуматься о переезде.

- В чем видите главные проблемы сумского футбола - инфраструктура, равнодушие местных властей или еще что-то?

- Наверное, все в комплексе. Насколько мне известно, за последние годы властями не было принято никаких шагов по улучшению футбольной инфраструктуры города.

- Какое сейчас финансовое положение клуба? Есть задолженность по зарплате и премиальных?

- Скажу вам с уверенностью, что в ПФК «Сумы» нет никакой задолженности ни по зарплате, ни по премиям. Думаю, этим я ответил на ваш вопрос.

- Кто сейчас главный спонсор клуба? Клуб обеспечен помощью спонсоров, и есть ли среди них местные, сумские?

- Да, у клуба есть помощь со стороны спонсоров, среди которых есть и местные меценаты. Их фамилии озвучивать я сейчас не буду. Мы развиваемся и постоянно ищем поддержку. Насколько мне известно, руководством клуба достигнуто соглашение с титульным спонсором, но детали этого соглашения я, разумеется, раскрывать не могу.

«Некоторые трансферты состоялись благодаря моим знакомствам»

- Команда не участвовала в зимних турнирах, но сыграла много контрольных матчей. Не хотели преждевременно показывать обновленный состав?

- Наш обновленный состав можно было увидеть и в контрольных матчах, а не участвовать в зимних турнирах было решением тренерского штаба. Команде так было удобнее.

- Лично о вас. Расскажите о вашем футбольном пути. Где играли, где работали раньше?

- Карьера не сложилась, так как в раннем возрасте получил серьезную травму и не смог продолжить играть. Но из футбола решил не уходить, впоследствии получил тренерскую лицензию и даже успел два года поработать в ДЮСШ «Динамо» (Киев). Это был для меня бесценный опыт.

- Говорят, приобретением нескольких особенно высококлассных игроков ПФК «Сумы» обязаны вашим связям в «Десне», ФК «Мариуполь». Правда?

- Да, не без этого. Некоторые трансферты состоялись благодаря моим знакомствам. И это касается не только «Десны».

- Раньше вы вместе с Леваном Гулордавой участвовали в нескольких футбольных проектах в Украине и Грузии. Что это были за клубы? Полезный опыт?

- Да, вы правы. Было несколько интересных проектов, где мы с Леваном получили невероятный опыт как футбольные функционеры. Но тогда я помогал Левану, а сейчас мы разделились, и каждый пошел своим путем. Сейчас все мои усилия направлены на развитие ПФК «Сумы».

«Сумы» настроены очень серьезно и решительно по выходу клуба на новый уровень»

- Кого вы раньше знали в ПФК «Сумы» до прихода в клуб? Игроки, тренеры, функционеры...

- Был знаком со многими игроками, тренерским штабом. Футбольный мир очень тесен.

- Какова общая стратегия развития клуба? Что вы предлагаете для улучшения в работе со спонсорами и болельщиками?

- Общей стратегией клуба является улучшение комплекса таких важных факторов, как инфраструктура, менеджмент и непосредственно кадровая составляющая. Сейчас ведутся работы над усовершенствованием клубного сайта, который будет более удобным в использовании. Надеюсь, обновленный сайт понравится нашим болельщикам. А что касается работы со спонсорами, то их мы планируем привлекать своими результатами. Сейчас перед клубом стоит конкретная задача, которая была озвучена перед командой. Для начала нужно выполнить ее, и для этого приложим все усилия.

- В турнирном плане, какими будут задачи ПФК «Сумы» на ближайшие годы? Есть надежда, что клуб изменит свое турнирное положение и сможет побороться за что-то выше, чем выживание?

- Однозначно. Но только после выполнения нашей первоочередной задачи по сохранению прописки в Первой лиге. Руководство настроено очень серьезно и решительно по отношению к выходу клуба на новый уровень. Не менее решительно настроены ребята и тренерский штаб. Убежден, что город Сумы заслуживает иметь команду, которая будет представлена в элитном дивизионе. Единственное, хотелось бы больше внимания в клуб со стороны городских властей.

Прес-служба ПФЛ