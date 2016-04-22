Вита Семеренко: «Бойкот? Какую проблему мы решили?» Олимпийская чемпионка – о неявке сборной Украины в Тюмень, уроках Пхенчхана, допинге и сестре.

О бойкоте

– В эти дни в Тюмени проходит заключительный этап Кубка мира. Хотели бы выступить там?

– Для меня девятый этап Кубка мира по биатлону – это соревнование, проводимые IBU, организацией, под эгидой которой я соревнуюсь уже более пятнадцати лет и которой я всецело доверяю.

– В данной ситуации бойкот – это решение проблемы? Украинская команда, пропуская этап, скорее всего, лишится одной квоты на следующий сезон, как у женщин, так и у мужчин.

– О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины!

О Джиме

– На днях начала тиражироваться информация, что Юлия Джима может завершить профессиональную карьеру. Учитывая, что вы много времени выступаете вместе, как можете объяснить такое заявление? Юлии только 27 лет…

– Это сугубо Юлины вопросы, мне здесь нечего сказать. По этому поводу у нее регулярно появляются интервью, там ищите информацию. Могу лишь признать, что без нее наша команда, однозначно, ситуативно станет слабее, несмотря на ту огромную работу президента федерации в направлении подготовки молодых спортсменов в Украине. Юля – сильная спортсменка.

О допинге

– Олимпийский сезон, включая сами Игры, стал не только ярким спортивным зрелищем, а и периодом громких скандалов, связанных с допингом и разного рода разоблачениями. Как вы восприняли информацию Григория Родченкова будто ему поступил приказ «ликвидировать» вас накануне сочинской Олимпиады?

– До сих пор я не слышала ни о какой-то подтверждающей или опровергающей именно такое положение дел информации. Поэтому на сегодня не имею морального права относиться к словам Григория Родченкова внимательнее, чем просто к словам. А дальше – посмотрим.

– Продолжая тему допинга, хотелось бы узнать ваше мнение. Как бороться с этим явлением в современном спорте?

– Я, к моему огромному сожалению, не знаю идеального механизма борьбы с этим явлением. Однако смело можно сказать, что с ним нужно жестко сражаться во имя популяризации спорта в целом и нашего вида в частности.

– Много вопросов в связи с темой допинга есть и к руководству IBU, в частности, к Андресу Бессебергу. В этом году выборы нового президента организации. Что изменится в мировом биатлоне, когда Бессеберг уйдет?

– Считаю, что биатлону есть куда развиваться. У нас огромные рейтинги и большая армия болельщиков. При этом персона президента меня мало интересует, главное, чтобы биатлон становился популярнее! А борьба с допингом – это одна из главных составляющих!

О сестре

– Перед женской эстафетой в Пхенчхане настоящей «бомбой» стал комментарий вашей сестры в социальной сети: «Знаете, дорогие болельщики, у нас не команда, а просто ж…”. Неужели все настолько плохо?

– Валя, безоговорочно, повела себя слишком эмоционально. Не стоило свое недовольство, на которое, наверное, все же она имела право и основания, ставить выше интересов команды. Не хочется больше мусолить эту тему, пусть все ошибки останутся на совести тех, кто их совершил. У меня другие задачи.

– Пять лет вы вместе с сестрой категорически опровергали слухи, что сестры Семеренко будут выступать за Россию. Были ли у вас когда-то мысли сменить спортивное гражданство, может, поступали предложения от других стран?

– Не вижу смысла сейчас об этом говорить. Я вполне смогла себя реализовать в составе сборной Украины. Огромное спасибо всем к этому причастным людям и отдельное спасибо адекватным и не очень адекватным болельщикам. Я вас люблю, вы держите меня в тонусе!

– Официальный сезон уже завершен, какие у вас дальнейшие планы?

– Восстановление, Пасха и – все, подготовка началась!

Владимир ЛАВСКИЙ, Спорт-экспресс