Сергей Гузев: «Стремлюсь быть только первым» 16 июня Сергей Гузев впервые защитил свой титул чемпиона WWFC в весе до 84 кг.

Он в очередной раз подтвердил свой высокий спортивный уровень, добыв победу на этот раз над опасным бразильцем Вагнером Силвой, за плечами которого опыт выступлений в сильнейшей промоции мира - UFC.

Предлагаем вашему вниманию интервью сумского чемпиона, в котором узнаем, из чего он начинал свой спортивный путь и достиг тех вершин, которых стремился.

Знакомство с миром спорта. Я родился в Конотопе. Мое знакомство со спортом произошло довольно рано: в первом классе я начал посещать секцию греко-римской борьбы. В школьные годы также попробовал себя в легкой атлетике и боксе.

Первые шаги в панкратионе. Берут свое начало с 2005 года. В то время я занимался вольной борьбой в одном зале с панкратионистами. Сергей Викторович (Чередниченко – Ред.) предложил мне принять участие в спарринге и увидел, что у меня неплохо получается. Далее был кубок Украины по панкратиону в Сумах. Это были мои первые шаги в этом виде спорта. На этих соревнованиях я занял второе место, а хотелось первое. Серебряная награда побудила меня к занятиям панкратионом. После турнира начал больше тренироваться, чтобы стать чемпионом. Мне сразу понравился этот вид единоборств, хотя в начале было непривычно, что встречи проходили в кимоно, ведь до этого я выступал в другой экипировке.

Спортивные кумиры. Я стараюсь достигать больших успехов, чтобы брали пример с меня. Однако мне нравится Федор Емельяненко, считаю, он - настоящая легенда смешанных боевых искусств. Нравится его стиль, всегда приятно было наблюдать за его поединками. Если среди украинцев, то беру пример с товарищей по сборной - это Дмитрий Баранов, Елена Сушко, Кирилл Горобец, Юрий Чижевский. С последним, кстати, приходилось встречаться в ринге. Поединки со своим кумиром, Юрием Чижевским, я помню до сих пор и не могу забыть. Мы боролись на кубке Украины в Одессе и на первенстве страны по ММА в Донецке, где я дважды победил.

Старт в профи. Свой первый профи-бой я провел во Львове в 2007 году. Тогда я оказался сильнее. Сейчас у меня более 20 поединков в профи, из которых я 19 раз выходил победителем. А в любительской карьере по панкратиону я даже приблизительно не могу назвать число. Но точно очень много.

Покоренные вершины. Наверное, самым большим успехом в панкратионе была виктория на II Всемирных играх по единоборствам (World Combat Games), которые в 2013 году проходили в Санкт-Петербурге (Россия). Кроме того, я - четырехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Всемирных игр по единоборствам в панкратионе, шестикратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр, многократный чемпион кубка мира по панкратиону.

Планы на будущее. Не планирую останавливаться, хочу продолжать выступать, занимать призовые места и передавать опыт другим спортсменам. За свою спортивную карьеру в панкратионе я достиг всего, чего хотел. У меня очень насыщенная и интересная спортивная жизнь. Искренне рад, что судьба свела меня с панкратионом.

Справка

Сергей Гузев является членом сборной команды Украины по панкратиону. Его тренируют Заслуженный тренер Украины по панкратиону Леонид Ткаченко и Заслуженный работник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер Украины по панкратиону, главный тренер сборной команды Украины Сергей Чередниченко.

Федерация панкратиона Украины