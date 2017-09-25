Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Лидер аматорского футбола Украины

«Виктория» (Николаевка) стремительно ворвалась в число лучших любительских клубов Украины.

Еще в 2015 году «Виктория» соревновалась в чемпионате Белопольского района, а в июне 2018-го николаевские футболисты в Киеве на стадионе им.Банникова в праздничной атмосфере примеряли медали чемпионов страны среди любительских команд.

Между тем команду ждут уже новые испытания. Уже 18 июля в Николаевке «Виктория» проведет поединок предварительного этапа кубка Украины против тернопольской «Нивы». В августе - старт нового любительского чемпионата и кубка.

Корреспондент FootBoom беседует с президентом «Виктории» Сергеем Бондаренко и главным тренером команды Артемом Радионовым.

Беседу начинает Сергей Николаевич:

- Общественная организация ФК «Виктория» (Николаевка) было зарегистрировано весной 2015 года. Идея создания клуба принадлежит мне и команде моих единомышленников. Хотя нельзя сказать, что я был слишком ярым поклонником футбола. Гонял круглого, как и большинство мальчишек в школьные годы. Профессионально этим видом спорта никогда не занимался.

- Какими были достижения николаевского футбола до создания «Виктории»?

С.Б.: - Николаевская команда раньше выступала исключительно в чемпионате Белопольского района. Трижды подряд николаевцы становились районными чемпионами. С 2015 года выступаем в высшей лиге чемпионата Сумской области. Трижды были серебряными призерами, финалистами Кубка области.

- Напомните, каким был путь вашей команды к победе в чемпионате Украины среди любителей?

С.Б.: На групповой стадии мы заняли в своей группе первое место, опередив на четыре очка еще одного представителя Сумщины «Агробизнес TSK» (Ромны). В ¼ финала «Виктория» победила херсонский «Кристалл» 4:0, в полуфинале «Рочин» (Сосновка) 1:0. В решающем противостоянии николаевцы преодолели опытного соперника, бронзового призера чемпионата Украины сезона 2016-17 «Таврию-Скиф» (Раздол). Отмечу все поединки своей команды в плей-офф. Особенно напряженными вышли матчи против «Рочина» и «Таврии-Скиф». Оно и неудивительно, ведь, например, в «Таврии-Скиф» собраны опытные игроки, которые недавно были на ведущих ролях в запорожском «Металлурге», когда тот выступал в Премьер-лиге. В первую очередь победили соперника за счет желания, характера, самоотдачи, а также благосклонности Фортуны.

- В прошлом сезоне «Виктория» была близка, чтобы получить золотой «дубль». Но...

С.Б.: Да. В финале любительского кубка Украины мы встретились со своими хорошими друзьями - «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. В первой домашней игре уступили 0:3. В ответном матче победили 2:0, но этого оказалось недостаточно. На мой взгляд, в этом двухматчевом противостоянии нам откровенно не повезло, фарт была не нашей стороне.

- В этом сезоне «Виктория» снова будет бороться за победу в любительском чемпионате и кубке?

С.Б.: Да. Задача-минимум - выйти в финал чемпионата и кубка среди любителей. Кроме того, «Виктория» впервые в своей истории сыграет в Кубке Украины. 18 июля в Николаевке принимаем второлиговую «Ниву» (Тернополь). Будем стремиться пройти в кубке как можно дальше.

А.Р.: «Нива» (Тернополь) - очень серьезный оппонент. Интересно будет проверить свои силы на фоне вышестоящего соперника. «Виктория» серьезно готовится к этой игре, постоянно находимся в игровом режиме. Наши шансы на продолжение борьбы? Все будет решаться на футбольном поле. Перед игрой шансы у всех равны. Меня радует, что все футболисты «Виктории» в строю, больных и травмированных нет.

- «Виктория» трижды получала серебряные медали чемпионата Сумщины, а вот областное чемпионство для команды пока недостижимо. В этом сезоне будете нацеливать подопечных на победу в чемпионате области?

С.Б.: Все основные силы «Виктории» будут направлены на чемпионат Украины среди любителей. Поэтому чемпионат области отходит на второй план. В областных соревнованиях будем задействовать игроков, которые имеют меньше игровой практики и ближайший резерв.

- Как известно, чемпион области последних сезонов «Агробизнес TSK» (Ромны) прекратил свое существование. Кто, по вашему мнению, являются главными претендентами в борьбе за «золото» чемпионата области?

С.Б.: Думаю, что хорошие шансы у «Альянса» (Долина), «LS Group» (Верхняя Сыворотка), «Велетня» (Глухов), ФК «Тростянец».

- Большая заслуга в успехе команды принадлежит главному тренеру «Виктории» Артему Родионову. Как он попал в команду? Почему доверили тренерский мостик именно ему?

С.Б.: Это была инициатива моих партнеров, которую я поддержал. Артем Николаевич имеет большой опыт, как игрока, в свое время выступал за ФК «Сумы», «Явор» (Краснополье), «Гелиос» (Харьков), «Сталь» (Днепродзержинск). Мне нравится то, что он постоянно учится как тренер, прогрессирует и совершенствует свои знания. Недавно на тренерских курсах повышения квалификации Артем Николаевич получил лицензию «В», которая дает право работать с клубами 1 и 2 лиг чемпионата Украины. В работе ему помогают начальник команды Геннадий Ткаленко и тренер вратарей Александр Качоренко.

- В «Виктории» выступает достаточное количество известных футболистов. Как вам удалось собрать их под знаменами николаевского клуба?

А.Р.: У нас подобрался дружный коллектив, игроки относятся к делу с полной самоотдачей. Собрать всех вместе удалось благодаря высоким целям, которые поставлены перед командой и прекрасным условиям, создали руководители клуба. Думаю, что условия «Виктории» лучше, чем во многих профессиональных клубов. Поэтому неудивительно, что в команде есть немало именитых футболистов: Александр Яценко (игравший в «Динамо» (Киев), «Днепре» (Днепропетровск), «Черноморце» (Одесса), ФК «Харьков»), Владимир Романенко (дубль «Днепра» (Днепропетровск), «Сталь» (Днепродзержинск), «Металлург» (Донецк), Вячеслав Шевченко («Александрия», «Сталь» (Алчевск), «Сталь» (Днепродзержинск), Вячеслав Акимов («Шахтер-3» (Донецк), «Говерла» (Ужгород), «Жемчужина» (Одесса), Владислав Середа («Металлист» (Харьков), ФК «Львов», «Горняк-Спорт »(Комсомольск), Богдан Суходуб («Ильичивец »(Мариуполь), ФК «Сумы»), Руслан Петрович («Ильичевец», ФК «Сумы»), Иван Борисенко («Оболонь-Бровар» (Киев), Владислав Рябцев («Оболонь-Бровар», Андрей Нелин («Горняк-Спорт»), Руслан Зарубин («Гелиос», «Полтава», «Александрия»), Сергей Ретушняк (ФК «Сумы», «Горняк-Спорт», Андрей Кузьмин («Никополь»), Тарас Михайлюк («Гелиос», «Крымтеплица»), Максим Ганжа (ФК «Сумы»).

- Кто является лидером команды?

А.Р.: Лидер - вся команда. «Виктория» очень сильная командными действиями. На поле есть настоящий коллектив, который работает, как единый слаженный механизм.

- Накануне нового любительского сезона в команде планируются изменения?

С.Б.: Я доволен прежде всего тем, что удалось сохранить нынешний состав. Что касается усиления, то фамилии новых игроков называть еще рано. У нас очень серьезная конкуренция за место в основном составе. Новички должны быть на голову сильнее нынешних исполнителей.

- Расскажите о клубной инфраструктуре? В частности о стадион, когда он был построен, сколько зрителей вмещает?

С.Б.: Стадион в Николаевке, который был построен в 2015 году, включает в себя: два футбольных поля с современной системой орошения и освещением; админздание, раздевалки, судейскую комнату. На одном поле (размер 100x65 м) принимаем соперников, его вместимость - 500 зрителей. Другое (размер 105x68 м) - тренировочное, здесь достраиваются трибуны, планируется, что они будут вмещать 1500 зрителей. В планах также строительство поля с искусственным покрытием, на котором команда могла бы тренироваться в течение года. Кроме того, к услугам футболистов современная тренировочная база, где вот-вот закончатся ремонтные работы.

- Какое внимание в Николаевке уделяется развитию детско-юношескому футболу?

С.Б.: По нашей инициативе в этом году в Николаевке создана спортивная школа, которая по форме собственности является коммунальным предприятием. В спортшколе значительное внимание будем уделять футболу, развивать и другие виды спорта. Вскоре стартует первый набор, сейчас руководство заведения определяется с возрастными группами.

Владимир Коваленко, FootBoom

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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