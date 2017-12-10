Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:4777

Нескучный биатлон

В Тростянце прошли биатлонные соревнования.

16-17 августа в Тростянце прошли уже традиционные всеукраинские соревнования по летнему биатлону.

Второй раз за лето в Тростянце проходят Всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек. Более 150 юных спортсменов из Сумской, Киевской, Черниговской, Харьковской Тернопольской и Львовской областей и Киева съехались в Тростянец на вторые Всеукраинские соревнования по летнему биатлону. Для проведения соревнований в дендропарке Нескучное приложили максимум усилий по подготовке трасс и стрельбища, обеспечили спортсменов всем необходимым коммунальные службы города. Это отметил в приветственном слове на торжествах Сергей Седнев – серебряный призер первенства Европы, победитель и многократный призер этапов Кубка мира по биатлону, неоднократный победитель первенств и чемпионатов Украины.

Поздравили юных биатлонистов и пожелали удачных стартов, высоких спортивных результатов заместитель городского головы Оксана Заяц, серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, глава Сумского областного отделения НОК Украины Елена Петрова, главный судья соревнований Александр Тимофеев.

В первый день спортсмены провели спринт-кросс.

Результаты

Младшие юноши

1 – Горбащенко Владислав (Киев) – 11:07,4 (5 промахов)

2 – Редька Денис (Сумская) – 11:10,4 (3)

3 – Саврацкий Дмитрий (Сумская) – 11:10,7 (3)

Младшие девушки

1 – Дедушева Анна (Сумская) – 11:42,2 (5)

2 – Тропец Анастасия (Харьковская) – 12:15,6 (5)

3 – Свиридова Дарья (Сумская) – 12:46,2 (4)

Средние юноши

1 – Максим Заровный (Черниговская) – 13:47,5 (2)

2 – Георгий Рогов (Сумская) – 15:22,6 (5)

3 – Богдан Потапенко (Сумская) – 15:52,4 (3)

Средние девушки

1 – Юлия Городна (Львовская) – 17:25,5 (3)

2 – Татьяна Продан (Сумская) – 17:31,0 (2)

3 – Юлия Костюк (Черниговская) – 18:01,1 (1)

Старшие юноши

1 – Роман Боровик (Сумская) – 17:51,4 (3)

2 – Дмитрий Грущак (Сумская) – 18:07,9 (1)

3 – Влад Гончеревский (Сумская) – 18:28,7 (4)

Старшие девушки

1 – Анастасия Дидоренко (Сумская) – 16:56,2 (4)

2 – Анастасия Кузьменко (Сумская) – 17:09,4 (3)

3 – Лилия Стеблина (Киев) – 17:12,7 (3)

Мужчины

1 – Денис Насыко (Сумская) – 17:57,0 (2)

2 – Богдан Буров (Сумская) – 18:54,0 (1)

3 – Сергей Колесник (Сумская) – 20:28,8 (4)

Женщины

1 – Виктория Ермакова (Сумская) – 17:01,9 (5)

2 – Татьяна Баранюк (Сумская) – 17:15,4 (4)

3 – Елена Токар (Сумская) – 18:57,9 (6)

Во второй день прошли индивидуальные гонки на лыжероллерах.

Взрослые мужчины преодолевали десятикилометровку, женщины соревновались в гонке на 7,5 километров, юные спортсмены преодолевали дистанцию длиной в 6 и 5 километров.

Результаты

Младшие девушки

1 – Алина Антипенко (Сумская) – 14:41,5

2 – Анасатсия Никон (Сумская) – 14:47,8

3 – Дарья Скрябина (Киев) – 14:52,3

Младшие юноши

1 – Сергей Супрун (Сумская) – 13:51,5

2 – Антон Чорнобай (Харьковская) -14:03,3

3 – Дмитрий Саврацкий (Сумская) – 14:05,2

Средние девушки

1 – Татьяна Продан (Сумская) – 14:03,9

2 – Руслана Ткаченко (Харьковская) – 14:28,0

3 – Александра Усенко (Тернопольская) – 14:41,9

Средние юноши

1 – Степан Кинаш (Харьковская) – 12:28,7

2 – Владислав Новицкий (Киевская) – 12:33,1

3 – Максим Заровный (Черниговская) – 12:42,2

Старшие девушки

1 – Лилия Стеблина (Киев) – 14:01,3

2 – Екатерина Свинаренко (Сумская) – 14:03,3

3 – Виктория Рыжих (Сумская) – 14:09,8

Старшие юноши

1 – Виталий Демиденко (Сумская) – 18:42,0

2 – Даниил Бабин (Киев) – 18:42,1

3 – Роман Боровик (Сумская) – 18:48,1

Женщины

1 – Татьяна Баранюк (Сумская) – 21:16.1

2 – Виктория Ермакова (Сумская) – 21:16,2

3 – Елена Токар (Сумская) – 23:29,7

Мужчины

1 – Денис Насыко (Сумская) – 25:06,6

2 – Юрий Сытник (Харьковская) – 26:11,9

3 – Николай Василенко (Сумская) – 27:03,9

По завершению соревнований всех участников поздравила заместитель городского головы Оксана Заяц, которая передала победителям и призерам соревнований поздравления от городского головы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы. Сергей Седнев – заслуженный мастер спорта Украины по биатлону, ныне работник Министерства молодежи и спорта Украины поблагодарил за высокий уровень организации Всеукраинских соревнований Тростянецкий городской совет, «Академиию спорта», работников отдела культуры и туризма и коммунальным службам города.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и почетными грамотами.

 
Спорт Биатлон Тростянец
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