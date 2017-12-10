Нескучный биатлон

16-17 августа в Тростянце прошли уже традиционные всеукраинские соревнования по летнему биатлону.
Второй раз за лето в Тростянце проходят Всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек. Более 150 юных спортсменов из Сумской, Киевской, Черниговской, Харьковской Тернопольской и Львовской областей и Киева съехались в Тростянец на вторые Всеукраинские соревнования по летнему биатлону. Для проведения соревнований в дендропарке Нескучное приложили максимум усилий по подготовке трасс и стрельбища, обеспечили спортсменов всем необходимым коммунальные службы города. Это отметил в приветственном слове на торжествах Сергей Седнев – серебряный призер первенства Европы, победитель и многократный призер этапов Кубка мира по биатлону, неоднократный победитель первенств и чемпионатов Украины.
Поздравили юных биатлонистов и пожелали удачных стартов, высоких спортивных результатов заместитель городского головы Оксана Заяц, серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, глава Сумского областного отделения НОК Украины Елена Петрова, главный судья соревнований Александр Тимофеев.
В первый день спортсмены провели спринт-кросс.
Результаты
Младшие юноши
1 – Горбащенко Владислав (Киев) – 11:07,4 (5 промахов)
2 – Редька Денис (Сумская) – 11:10,4 (3)
3 – Саврацкий Дмитрий (Сумская) – 11:10,7 (3)
Младшие девушки
1 – Дедушева Анна (Сумская) – 11:42,2 (5)
2 – Тропец Анастасия (Харьковская) – 12:15,6 (5)
3 – Свиридова Дарья (Сумская) – 12:46,2 (4)
Средние юноши
1 – Максим Заровный (Черниговская) – 13:47,5 (2)
2 – Георгий Рогов (Сумская) – 15:22,6 (5)
3 – Богдан Потапенко (Сумская) – 15:52,4 (3)
Средние девушки
1 – Юлия Городна (Львовская) – 17:25,5 (3)
2 – Татьяна Продан (Сумская) – 17:31,0 (2)
3 – Юлия Костюк (Черниговская) – 18:01,1 (1)
Старшие юноши
1 – Роман Боровик (Сумская) – 17:51,4 (3)
2 – Дмитрий Грущак (Сумская) – 18:07,9 (1)
3 – Влад Гончеревский (Сумская) – 18:28,7 (4)
Старшие девушки
1 – Анастасия Дидоренко (Сумская) – 16:56,2 (4)
2 – Анастасия Кузьменко (Сумская) – 17:09,4 (3)
3 – Лилия Стеблина (Киев) – 17:12,7 (3)
Мужчины
1 – Денис Насыко (Сумская) – 17:57,0 (2)
2 – Богдан Буров (Сумская) – 18:54,0 (1)
3 – Сергей Колесник (Сумская) – 20:28,8 (4)
Женщины
1 – Виктория Ермакова (Сумская) – 17:01,9 (5)
2 – Татьяна Баранюк (Сумская) – 17:15,4 (4)
3 – Елена Токар (Сумская) – 18:57,9 (6)
Во второй день прошли индивидуальные гонки на лыжероллерах.
Взрослые мужчины преодолевали десятикилометровку, женщины соревновались в гонке на 7,5 километров, юные спортсмены преодолевали дистанцию длиной в 6 и 5 километров.
Результаты
Младшие девушки
1 – Алина Антипенко (Сумская) – 14:41,5
2 – Анасатсия Никон (Сумская) – 14:47,8
3 – Дарья Скрябина (Киев) – 14:52,3
Младшие юноши
1 – Сергей Супрун (Сумская) – 13:51,5
2 – Антон Чорнобай (Харьковская) -14:03,3
3 – Дмитрий Саврацкий (Сумская) – 14:05,2
Средние девушки
1 – Татьяна Продан (Сумская) – 14:03,9
2 – Руслана Ткаченко (Харьковская) – 14:28,0
3 – Александра Усенко (Тернопольская) – 14:41,9
Средние юноши
1 – Степан Кинаш (Харьковская) – 12:28,7
2 – Владислав Новицкий (Киевская) – 12:33,1
3 – Максим Заровный (Черниговская) – 12:42,2
Старшие девушки
1 – Лилия Стеблина (Киев) – 14:01,3
2 – Екатерина Свинаренко (Сумская) – 14:03,3
3 – Виктория Рыжих (Сумская) – 14:09,8
Старшие юноши
1 – Виталий Демиденко (Сумская) – 18:42,0
2 – Даниил Бабин (Киев) – 18:42,1
3 – Роман Боровик (Сумская) – 18:48,1
Женщины
1 – Татьяна Баранюк (Сумская) – 21:16.1
2 – Виктория Ермакова (Сумская) – 21:16,2
3 – Елена Токар (Сумская) – 23:29,7
Мужчины
1 – Денис Насыко (Сумская) – 25:06,6
2 – Юрий Сытник (Харьковская) – 26:11,9
3 – Николай Василенко (Сумская) – 27:03,9
По завершению соревнований всех участников поздравила заместитель городского головы Оксана Заяц, которая передала победителям и призерам соревнований поздравления от городского головы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы. Сергей Седнев – заслуженный мастер спорта Украины по биатлону, ныне работник Министерства молодежи и спорта Украины поблагодарил за высокий уровень организации Всеукраинских соревнований Тростянецкий городской совет, «Академиию спорта», работников отдела культуры и туризма и коммунальным службам города.
Победители и призеры соревнований были награждены медалями и почетными грамотами.
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