Пляжная Шостка 31 августа – 2 сентября на волейбольных площадках стадиона «Ззвезда» в Шостке проходил финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В финале принимали участие 16 мужских и 15 женских команд. Финал чемпионата, как и все турниры по пляжному волейболу, проводился по системе выбывания после двух поражений. То есть, если команда единожды проиграла, она продолжает борьбу и имеет все шансы выиграть чемпионат.

Призовой фонд финала чемпионата Украины по пляжному волейболу составил 60 тыс. грн.

В турнире приняли участие и четверо сумчан.

Наши середняки

В пятницу сумская пара Дарья Удовенко / Анастасия Лысенко в первом раунде проиграла юниорской сборной Украины Анна Чечельницкая / Дарья Романюк (Черноморск) 1:2 (18-21, 21-12, 11-15). А затем выиграли у пары Елена Шипилова / Светлана Шевченко 2:0 (21-10, 21-16). В субботу они сначала выиграли у днепрянок Екатерины Кошелевой и Екатерины Волченко 2:0 (21-18, 21-18), а затем проиграли сумчанке Марине Самодай и киевлянке Диане Луниной 0:2 (9-21, 15-21).

Сумчанин Владимир Кущ в паре с Романом Волковым из Константиновки в первом раунде победил пару из Чернигова Владимир Борисенко / Дмитрий Шаповал 2:0 (21-13, 21-18). Во втором проиграли признанным лидерам украинского бич-волея Владислав Емельянчику и Сергею Попову из Запорожья 0:2 (7-21, 9-21), а дальше снова проигрыш киевско-черкасской паре Антон Дидык / Роман Середа 0:2 (19-21, 11-21) и девятое место.

Наша чемпионка

Сумчанка Марина Самодай с киевлянкой Дарьей Луниной в первом раунде победили Ирину Федорову / Веронику Жукову из Запорожья 2:0 (21-10, 21-10). А во втором проиграли сестрам Ирине и Инне Махно из Киева 1:2 (16-21, 21-18, 11-15). После победы в дерби они выиграли еще и у обидчиц сумчанок в первом раунде Анны Чечельницкой и Дарьи Романюк 2:0 (21-7, 23-21).

Полуфинал против лидеров украинского бич-волея Валентины Давидовой и Евгении Щипковой из Запорожья Марина и Диана выиграли 2:0 (21-11, 21-11). В финале им снова противостояли сестры Махно, которым они проиграли во втором раунде. Однако теперь наша пара взяла реванш 2:1 (21-17, 18-21, 15-11) и стала чемпионками Украины.

Остальные призеры

Чемпионами Украины среди мужчин стали Сергей Попов и Владислав Емельянчик из Запорожья, второе место заняли Тимофей Полуян (Харьков) и Денис Денисенко (Запорожье), «бронзовыми» призерами стали Юрий Бокшан (Ужгород) и Михаил Скукис (Свалява).

У женщин третьими стали Валентина Давидова и Евгения Щипкова.

Победители и призеры награждены кубками, грамотами, а также им были вручены премии и сувенирные чашки.