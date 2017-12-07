Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сенсация тура

8 сентября в матче 8-го тура первенства Украины по футболу в Первой лиге ПФК «Сумы» в столице играл против «Оболони-Бровар».

Матч между одним из лидеров турнира – третье место с 14 очками – и самой пропускающей команды – 20 мячей в 7 играх – ожидался с небольшой тревогой.

Неожиданный дебют

«Оболонь» начала матч с позиции силы, взяла под контроль середину поля и принялась организовывать свои наступательные комбинации. «Сумы» были готовы к такому началу от «пивоваров», оказались боеспособными и с высокоподнятой головой, без намека на панику, держали оборону, при этом не стеснялись искать свое счастье у ворот соперника. А кто ищет, как известно, - всегда находит, пишет ua-football.com.

Штрафной заработали гости – сбили Вадима Яворского, до ворот было достаточно далеко, но Антон Савин решился пробить на силу. Помогло сумчанам тут мокрое поле, поскольку после этого выстрела мяч ударился о газон и дезориентировал голкипера, после чего нырнул точно в правый угол.

Неожиданный провал в обороне киевлян привел ко второму забитому мячу. Прошел пас метров на 35 в центральную зону, Яворский вышел один на один с голкипером, хладнокровно обыграл его и пробил уже в пустые ворота. «Сумы» сделали невероятное – в первые 20 минут игры реализовали два своих первых момента и ввели соперника в своеобразное состояние «штопора». Хозяева долго отходили от такого провального дебюта.

Чудесное спасение

Атаковали хозяева как и ранее – большими силами и с достаточной долей агрессии, Гуськов и Слободян пробивали по воротам очень неплохо, но мяч не шел в ворота. Более того, даже с трех метров не могли поразить цель киевляне, Деребчинский из выгодной позиции отправил мяч над перекладиной. Оборона гостей держалась, хотя иногда садилась слишком низко, однако помогала удача.

Сама игра смотрелась, никто не засиживался в обороне, не действовал исключительно на разрушение, «Сумы» старались контратаковать при малейшей возможности, что забирало силы у «пивоваров». Первым номером обычно играть сложнее, тем более, когда проигрываешь в два мяча. Сказывалась и нервозность, иначе тяжело объяснить, почему хозяева не могли реализовать хоть один из множества своих голевых эпизодов. Было у хозяев еще несколько ударов из отменных позиций, пару сейвов на счету Артема Штанько, но в большинстве случаев настоящее чудо помогало сумчанам сохранять свои ворота «сухими».

На этом соперники и разошлись. Владея преимуществом, киевляне не смогли забить ни одного мяча, а «Сумы» выбрали грамотную стратегию на игру и добыли победу. Такая непредсказуемая у нас Первая лига – третья команда чемпионата (перед началом тура) на своем поле проигрывает сопернику с 12-й позиции, впрочем.

После этого успеха сумчане поднялись на одну позицию с 10 очками. Следующий тур они пропускают из-за снятия с чемпионата харьковской «Кобры».

Комментарий

Александр Мартюк, ассистент главного тренера ПФК «Сумы»:

- Понятно, что у нас приподнятое настроение. В такой ситуации мы взяли три очка у «Оболони», которая за 4 тура одержала 4 победы. У нас же команда еще находится в процессе формирования: сегодня даже вышли три новых игрока в основном составе. Да, мы дали бой. Посмотрели соперника, игрокам надо было закрыть им зоны, не позволить сыграть в короткий пас - то, что, в принципе, мы и сделали. Команда соперника перешла на длинные передачи, у них были моменты, чтобы забить нам мяч, но, можно так сказать, что футбольная Фортуна была сегодня на нашей стороне.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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