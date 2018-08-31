Баскетбольные поединки на 777score ® Начинается очередной баскетбольный сезон, и теперь следить за результатами поединков стало еще проще. Это можно сделать благодаря порталу 777score, где представлены оперативные результаты противостояний со всех уголков земного шара.

Баскетбол – один из наиболее популярных видов спорта среди болельщиков. Естественно, основное внимание концентрируется на противостояниях в НБА, где представлены лучшие игроки со всей планеты.

В последнее время в лиге наметилось явное доминирование «Голден Стейта», о чем свидетельствуют не только результаты, но и статистика. Ознакомиться с ней можно в специальном разделе на интернет-портале 777score.ua. Такой подход позволит держать руку на пульсе событий и не упустить ничего важного из мира любимой игры.

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Разнообразие противостояний в ленте

Впрочем, внимание здесь уделяется не только поединкам из Национальной баскетбольной ассоциации, но и другим лигам. Благодаря этому посетители сайта могут видеть полноценную картину дня и выбирать наиболее значимые события для себя.

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Среди команд, которые составят конкуренцию «Голден Стейту», уже в этом сезоне можно выделить:

• «Бостон»;

• «Хьюстон»;

• «Портленд».

Причем наилучшие шансы имеют первые две команды, поскольку они хорошо укомплектованы и сумели усилиться летом. Самый же громкий трансфер межсезонья – это переход Леброна Джеймса в «Лейкерс». Теперь одна из самых титулованных команд в истории НБА наверняка будет претендовать на самые высокие результаты за последние 5 лет. Однако ждать мгновенного преображения «Лейкерс» вряд ли стоит, поскольку даже такая звезда, как Джеймс, не способен в одиночку преодолеть все препятствия.

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