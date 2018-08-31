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Баскетбольные поединки на 777score ®

Начинается очередной баскетбольный сезон, и теперь следить за результатами поединков стало еще проще. Это можно сделать благодаря порталу 777score, где представлены оперативные результаты противостояний со всех уголков земного шара.

Баскетбол – один из наиболее популярных видов спорта среди болельщиков. Естественно, основное внимание концентрируется на противостояниях в НБА, где представлены лучшие игроки со всей планеты.

В последнее время в лиге наметилось явное доминирование «Голден Стейта», о чем свидетельствуют не только результаты, но и статистика. Ознакомиться с ней можно в специальном разделе на интернет-портале 777score.ua. Такой подход позволит держать руку на пульсе событий и не упустить ничего важного из мира любимой игры. 

Баскетбол тем и хорош, что события на арене развиваются стремительно, что добавляет противостоянию определенного драматизма. Наблюдайте за развитием событий на сайте 777score, где все сведения отображаются в режиме реального времени. Теперь ни один бросок или подбор не будут Вами пропущены.

Разнообразие противостояний в ленте

Впрочем, внимание здесь уделяется не только поединкам из Национальной баскетбольной ассоциации, но и другим лигам. Благодаря этому посетители сайта могут видеть полноценную картину дня и выбирать наиболее значимые события для себя.

Просматривать результаты одинаково удобно как с компьютера, так и с мобильного телефона. Вы не потратите много времени, ведь информация о противостояниях в режиме лайв размещена на главной странице.

Среди команд, которые составят конкуренцию «Голден Стейту», уже в этом сезоне можно выделить:

  • • «Бостон»;

  • • «Хьюстон»;

  • • «Портленд».

Причем наилучшие шансы имеют первые две команды, поскольку они хорошо укомплектованы и сумели усилиться летом. Самый же громкий трансфер межсезонья – это переход Леброна Джеймса в «Лейкерс». Теперь одна из самых титулованных команд в истории НБА наверняка будет претендовать на самые высокие результаты за последние 5 лет. Однако ждать мгновенного преображения «Лейкерс» вряд ли стоит, поскольку даже такая звезда, как Джеймс, не способен в одиночку преодолеть все препятствия. 

Наблюдать за успехами его новой команды и ее соперников Вы всегда можете на спортивном ресурсе 777score.ua, где Вас ожидают не только результаты противостояний, но и подробная статистика, что позволит стать настоящим экспертом в любимой спортивной дисциплине. 

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