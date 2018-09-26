Встреча с сенсэем В Сумах прошел международный турнир 6th Soke Kubota Euro Cup.

17-й Открытый кубок Сумской области по каратэ и будо, который совместили с международным турниром 6th Soke Kubota Euro Cup.

Кто был?

В Сумах после пятилетнего перерыва, связанного с событиями на востоке Украины, Всеукраинская Ассоциация Каратэ «IKA Госоку Рю Будо» возобновила проведение международных семинаров по Госоку Рю Будо и турниров серии Soke Kubota Euro Cup. Решение о возобновлении турнира было быстрым и рискованным: ежегодный турнир «Все звезды каратэ», который постоянно проводился в октябре Лос-Анджелесе, в этом году прошел весной в Варшаве, и в плотном графике Соке Куботы освободилось время для приезда в Украину.

Опасения организаторов, что мало команд сможет прибыть в Сумы в это время, сбылись частично: из зарубежных команд были только поляки и белорусы. Зато Украина была представлена командами Киева, Львовской, Харьковской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Запорожской и Сумской области.

В первые два дня Соке Кубота провел два семинарских занятия для квалифицированных спортсменов взрослых по самообороне, работе с боккеном, японским деревянным мечем, а также куботаном, оружием полицейских Лос-Анджелеса. Инструкторы и тренеры изучали энергетические комплексы, а новички и дети постигали азы стиля Госоку Рю Будо. Всего в семинарах приняли участие более 150 человек.

Кто победил?

6th Soke Kubota Euro Cup собрал на этот раз свыше 200 спортсменов, от 6 лет до ветеранов.

Все победители показали свои лучшие качества, но хотелось бы отметить спортсменов, которые удостоились титула «Гранд Чемпион». Суперфиналы за титул «Гранд-Чемпион в Будо» разыграли чемпионы турнира в ката стиля Госоку, ката Ренгокай (все стили) и в Кобудо (ката с оружием). Победителями стали: 14-15 лет - Валерия Чекалова и Ефим Бойченко (оба - Харьков), 16-17 лет - Анна Мирошниченко (Мариуполь) и Павел Оноприенко (Сумы), 18 лет и старше - Марина Прокопенко и Андрей Панченко (оба из Сум). Гранд Чемпионами в кумитэ (суперфинал среди победителей в своих весовых категориях) стали Мирослава Аббасова и Илья Конюхов (Ямполь), Дмитрий Беляев (Харьков).

Кубки в командном зачете Soke Kubota Euro Cup среди стран получили: 1. Украина, 2. Польша, 2. Беларусь.

Награды Кубка Сумской области получили клубы; 1. ДЮСШ «Авангард» (Сумы), 2. «Кэнсо» (Харьков), 3. «Терра-Сумы».

Специальные призы от компании «Компсервис» для лучших спортсменов Сумской области получили сумчане Марина Прокопенко, Павел Оноприенко и Андрей Панченко, а также Артур Пономарев из Конотопа.

Организаторы благодарят Сумский госуниверситет за предоставленные спортивные залы, Концерн «Никмас» за великолепные призы и прием почетных гостей, Управление молодежи и спорта Сумской ОГА и ДЮСШ «Авангард» за техническую помощь.

Как сказал главный организатор турнира Шеф-инструктор IKA, Inc в Украине Анатолий Лозовой, Соке отметил возросший уровень украинских спортсменов, поблагодарил за теплый прием и пообещал приехать еще не раз.