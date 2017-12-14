Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:441023

Волевая ничья

«Сумы» вдевятером удержали ничью в Николаеве.

niknews.mk.ua

Сегодня, 19 октября, матчем МФК «Николаев» - ПФК «Сумы» открывался 14-й тур первенства Украины по футболу в Первой лиге.

Перед началом игры в СМИ  прошла информация, что сумская команда чуть ли не доживает последние дни, средств к существованию почти не осталось, а в Николаев «горожане» еле добрались.

Без основного вратаря

Уже с первых минут запасной голкипер сумчан Андрей Бубенцов (основной Артем Штанько был удален в предыдущей игре, следовательно, эту пропускал) начал «варить» в собственной штрафной и показалось, что очередного разгрома гостям не избежать, пишет ua-football.com.

К середине первого тайма «корабелы» уже отчетливо обозначили собственное преимущество и подкрепили это двумя неплохими моментами. В первом мяч после удара со штрафного прошел недалеко от штанги, второй возник после углового, но Бубенцов с повторной попытки все же выловил мяч в углу собственных ворот. У противоположных ворот что-либо стоящее начало возникать лишь после подачи «Сумами» углового. Вадим Яворский не сумел попасть в угол, замыкая ближнюю штангу.

Минус один

Второй тайм начался активно со стороны гостей, в одном из эпизодов защитнику соперника даже пришлось выбивать мяч с линии своих ворот после удара головой. Но практически в ответной атаке имела место обратная ситуация, причем Сергей Гаращенков выбил мяч с ленточки рукой, за что и был удостоен красной карточки. Виктор Берко прекрасно привел приговор в действие и развел мяч с голкипером по разным углам.

Статус кво

«Николаев» прибрал мяч к ногам и пытался добить обескровленного соперника. Но получил контратаку в моменте, когда на поле команды были в равных составах. Просто игрок хозяев, которому оказывались помощь вне пределов поля, не успел вернуться в игру. Этим воспользовался Антон Савин, который откликнулся на умную передачу партнера вразрез и поразил верхний угол ворот «корабелов».

«Сумы» показали большее рвение и даже в меньшинстве могли забивать в концовке. Подопечные Забранского же, после того как счет сравнялся, не подходили к воротам Бубенцова на опасное расстояние вплоть до последних минут, как будто пропущенный гол выбил у них почву из-под ног. Так что ничья вполне закономерный результат.

Минус два

Уже в компенсированное время случился эпизод с еще одним удалением у гостей, причем во втором туре кряду у слобожан «отличился» вратарь. Андрея Бубенцова судья наказал желтой карточкой, которая была для него повторной. Но гостям удалось отстоять ничью и заработать очки в непростом выезде.

После этой ничьей «Сумы» поднялись на одну строчку – с 13 очками они одиннадцатые.

Протокол

Николаев — Сумы 1:1 (0:Innocent

Голы: Берко (58, пен.) — Савин (73)

Николаев: Старченко, Берко, Кравченко (Авраменко 74), Горват (Радченко 62), Ковалев, Цапий, Дмитренко, Сартина (Кушниренко 71), Чучман, Рогозинский, Попов.

Сумы: Бубенцов, Надирадзе, Гаращенков, Козлов, Квачов, Лиховидько, Вечурко, Загинайлов, Савин, Переверза, Яворский.

Предупреждения: Берко (32); Рогозинский (38) — Бубенцов

Удаления: Гаращенков (56) - "фол последней надежды"; Бубенцов (90) - вторая желтая

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