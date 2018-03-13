Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.11.2018 16:442549

Триллер в Кропивницком: «Сумы» вырвали ничью у аутсайдера

Сегодня, 10 ноября, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» играл в Кропивницком против местной «Звезды».

Абсолютный аутсайдер первой лиги (3 очка в 15 играх) принимал команду, которая из-за финансового состояния и подозрений в договорных матчах может сняться с турнира.

Ведя по ходу матча с разницей в два гола, а затем позволив сопернику отыграться, «Сумы» только усилили подозрения, которые ранее уже высказывала Генпрокуратура Украины. Напомним, правоохранительные органы уже изъяли материалы, подтверждающие организацию командой минимум пяти встреч с фиксированным результатом ранее, пишет ua-football.com.

Отчетный поединок также проходил под аккомпанемент не самых логичных решений защитников, причем с обеих сторон. Будто под копирку забили два своих гола сумчане в самом дебюте — проникновение в штрафную через левый полуфланг, удар по воротам, после чего следовало беспрепятственное добивание в упор игроком, врывавшимся с противоположного края. Не в первый раз «чудит» именно правый фланг обороны «Звезды», где даже перестановка кадров результата не меняет.

К чести хозяев, даже в первом тайме они владели инициативой и пытались играть в комбинационный футбол, по крайней мере с атакой у подопечных Андрея Горбаня проблем сейчас меньше. Воплощение в голы преимущество хозяев нашло достаточно быстро, но уже после перерыва. Сперва Максим Аверьянов воспользовался передачей партнера слева и с разворота отправил мяч в дальний нижний угол. Спустя десяток минут Даниил Кондраков реализовал пенальти весьма странным способом — вратарь присел на колени, а игрок «Звезды» несильным ударом поразил правый нижний угол.

«Если соперник не может — мы ему поможем», — не знаем, висит ли подобный лозунг в раздевалке сумчан, но автогол Луки Надирадзе в концовке выглядит очень неоднозначно. При простреле слева, не самом сильном кстати, защитник гостей неуклюже срезал мяч в сетку собственных ворот вместо того чтобы спокойно разрядить обстановку. Правда от ничейного счета команды все же не ушли, на последних секундах после подачи со штрафного гостям удалось протолкнуть мяч в сетку и увезти из Кропивницкого одно очко. Хотя по первому тайму казалось, что здесь будут полновесные три...

После этого матча «Сумы» поднялись на две позиции вверх по турнирной таблице (15 очков и 10-ое место), но остальные соперники сыграют свои матчи позже или завтра.

Протокол

«Звезда» — «Сумы» 3:3 (0:2)

Голы: Аверьянов (53); Кондраков (62 пен); Надирадзе (87 авт.) — Васильченко (7); Лиховидько (11), Вечурко (90+3)

Звезда: Лепка, Сафронов, Аверьянов, Кондраков, Рудницкий, Семка, Маткобожик, Павлюк (Лопушенко 78), Выздрик, Дугиенко, Беляев (Касимов 78).

Сумы: Штанько, Гаращенков, Медведь, Лиховидько, Вечурко, Козлов (Надирадзе 27), Васильченко (Савин 67), Бовтрук, Переверза, Луговой (Кириенко 67), Яворский (Перепелица 90).

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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