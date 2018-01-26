Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:31297

Проблемы и перспективы биатлона на Сумщине

Коммунальное учреждение Сумского областного совета «Областная детско-юношеская спортивная школа «Региональный центр зимних видов спорта» в этом году празднует пятилетие со дня создания.

Виктор Свитличный и Владимир Токарь

По случаю «мини-юбилея» и, учитывая актуальность темы перед новым биатлонный сезон, мы пригласили на разговор и.о. директора спортивного заведения Виктора Светличного, сообщает сайт Федерации биатлона Сумщины.

- Сейчас я выполняю обязанности директора школы, поскольку срок моего контракта завершился. Всего, в должности нахожусь уже больше года. Стоит отметить, что в конце 2017 года наш центр получил высшую категорию на четыре года. Кроме определенного престижа, предоставление такого статуса предусматривает надбавку к зарплате тренеров в размере 15%, - сообщил Виктор.

- Расскажите подробнее о структуре школы, тренерах...

- Есть два отделения: биатлона и лыжных гонок. В первом занимаются 188 детей и юношей 9-23 лет. По возрасту они разделены на группы начальной, базовой, специализированной подготовки и высших достижений. Работают с ними 16 тренеров. Среди наставников - семь заслуженных тренеров Украины и два мастера спорта международного класса.

- А что касается материально-технической базы школы?

- Конечно, школа обеспечена спортивным инвентарем, но его, как всегда, не хватает. К тому же, если в прошлом году на спортивный инвентарь выделили 270 тыс. грн, то в этом - только 32 тыс. В конце каждого года мы формируем бюджетный запрос. Записываем то, в чем есть потребность. Однако сколько и кому предоставлять средств, решает начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации. Управление - главный распорядитель бюджета в сфере физической культуры и спорта.

- Чего конкретно школе не хватает сейчас?

- Понимаете, тем, что имеем сейчас, мы можем обеспечить только лучших спортсменов, которые уже выезжают на учебно-тренировочные сборы, участвуют в соревнованиях всеукраинского уровня. Наиболее насущные для нас - это патроны, винтовки. Последние имеем 52 единицы, старейшая - 1986 г.в., а «новые» - с 2003-го, их две или три. Я непосредственно у управления молодежи и спорта прошу купить две немецкие винтовки «Anschutz». Стоимость одной такой - примерно 50-70 тыс. грн.

Конечно, всегда необходимы патроны. На складах Вооруженных сил Украины, я знаю, их хватает. А детям других и не надо. Вставлять импортный патрон в ружье 1986 года - простите, не комильфо. Вот, например, статистика. В 2017 году провели тендер и закупили 54 тыс. патронов на 190 тыс. грн. Один патрон примерно три с половиной гривны стоит. А еще надо лыжи, пара которых - около 10 тыс.грн, обувь, крепеж. Обувь - где-то 6 тыс., крепления - полторы тысячи. Биатлон - дорогой вид спорта. Бесспорно, материально способствует развитию биатлона и областная организация Федерации биатлона Украины. Закупили, например, 20 пар роллеров, приблизительная стоимость - 100 тыс. грн. Участвуют в решении жилищных вопросов спортсменов: помогли Ане Кривонос, в настоящее время решают проблему Юли Журавок.

- Кроме Центра, имеют возможность юные биатлонисты тренироваться еще где-то на Сумщине?

- Есть еще Роменская районная Детско-юношеская спортивная школа им. П.Калнышевского, сумская городская ДЮСШ по биатлону «Колос», Сумская областная школа высшего спортивного мастерства. Но в последнюю со временем переходят уже более опытные спортсмены. Юля Журавок, например, сейчас там числится. Мы - это начальный этап подготовки, дальше все едут или в школу высшего мастерства, или в Чернигов.

- Почему именно в Чернигов?

- У них инфраструктура на высоком уровне, замечательный «Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону»...

- А что нужно сделать, чтобы наши спортсмены оставались дома?

- Улучшить инфраструктуру, в частности базу и трассу. Чтобы не переодевались, условно говоря, под дубом, а за каждым тренером была закреплена собственная комната. Лыжероллерная трасса на базе «Динамо» уже не годится для тренировок. В октябре глава облсовета Владимир Токарь вместе с президентом Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолием Линником приезжали оценить состояние трассы. Решили ремонтировать. Осталось, чтобы проголосовали депутаты, и трассу включили в бюджет следующего года. Это примерно 5-6 млн. грн. Однако, есть еще один нюанс. Надо, чтобы трасса была конкретно закреплена за определенным субъектом, которому тогда и перечислять деньги. Сейчас у нас два коммунальных учреждения, которые могут взять ее: наш Центр и Школа высшего спортивного мастерства. В 2013 году же приняли решение о передаче трассы Центру. Однако недавно мне прислали письмо о создании комиссии по рассмотрению вопроса о том, чтобы сделать трассу международного образца... Базу же в Сумах надо обязательно сделать. К слову, вот в Тростянце соревнования проводили, но жить там было дорого. Глуховский тренер, который привез 50 детей, например, должен был отдать 12-14 тыс. за двое суток. А в Сумах же база бесплатная. Поэтому тренер ночует в Сумах, хоть и 200 грн потом тратит на бензин.

В Тростянце, возрождается биатлон. Их городской голова Юрий Бова просто «болеет» этим вопросом. За последние два года там на высоком уровне провели три летних старта...

- Какие достижения ДЮСШ «Регионального центра зимних видов спорта»?

- Конечно, и положительного много. Наша школа - лучшая в Украине, по результатам соревнований по биатлону среди детей и юношества. И стоит внимания то, что сейчас в составе сборных команд Украины находятся 14 представителей отделения Центра по биатлону и двое - из лыжных гонок.

Спорт Биатлон

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