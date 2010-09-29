Сумчанин пробежал легендарный Афинский марафон Сумской бегун Константин Кисиленко поделился в Фейсбукее своими впечатлениями от легендарного Афинского марафона.

Мечта марафонца

Наверное, каждый марафонец, мечтает (или ставит себе цель) пробежать самый "первый" в своем роде марафон, а именно Афинский марафон. К числу таких марафонцев принадлежу и я. И в этом году моя мечта состоялась!

Путь к марафону был интересный. Получилось, что я купил билеты, забронировал жилье, а когда дошло дело до регистрации, она оказалась уже закрыта. Истек лимит участников. Но после обращения к организаторам у меня появилась возможность зарегистрироваться, что я и сделал! Регистрация была 100 евро. Так что совет... делайте всё вовремя и не ждите до последнего. Кроме того, из-за травмы подготовка была самая минимальная...

Амбиций на марафон не было. Было главное пробежать и не усугубить травму ахилла, которая уже более-менее прошла. Не хотелось по второму кругу восстанавливаться. По времени - то уже как получится.

Прилет

Трансферт не сложный. Перелет Киев (Борисполь) - Афины - Киев. Туда летел ночью, обратно - днем. Летел на самолете впервые. Понравилось. Классно, когда ты раз - и через 2,5 часа в Афинах!!! Понравился ночной вид городов. Это напоминает живой организм, как будто кровеносная система. Днем же завораживал вид облаков-морей.

Температурный контраст сразу ощутился. +20 после +2 заметно порадовало.

Путешествие было коротким. Прилетел в субботу утром, улетел в понедельник в обед.

После перелета поехал в хостел. С логистикой получилось разобраться без проблем. До центра города из аэропорта есть метро и ж/д. Закинул вещи в хостел и ушел на регистрацию и экскурсии. Кстати, хостел за 2 дня стоил 16 евро.

ЭКСПО было в большом спортивном центре на набережной порта Пирей. Сам ЭКСПО, как мне показалось, было огромным! 2 этажа всего, чего хочешь! Стартовый пакет получил быстро. Но людей было просто "море". Я столько еще не видел. Из всего разнообразия приобрел себе шорты, в которых и бежал марафон. На ЭКСПО стараюсь обычно если и брать что-то, то по нормальной цене.

Хотелось, конечно, еще взять что-то с логотипом марафона. Ну, там магнит или значок или что-то типа того, но ничего этого не нашел.

Одним из бонусов для марафонцев было то, что организаторы давали марафонцам право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Плюс к этому, еще была скидка 50% на трансферт от аэропорта до города. В сумме, благодаря этому, сэкономил до 30 евро. Ездил я много)

После ЭКСПО побродил вдоль набережной. Хотелось искупаться, но как-то не было пляжей. Не хотелось оказаться со стороны совсем странным.

Красоты Афин

До вечера оставалось не так много, поэтому дальше поехал на самое знаменитое место Афин - Акрополь! Пришлось много побродить вокруг, пока нашел вход. Вход, кстати 10 евро. Но ни разу не пожалел о деньгах! Это того стоит!

Я всегда любил мифы древней Греции. И честно, не поверил бы, если бы мне в возрасте 8-10 лет сказали, что я однажды побываю в этих местах!

Акрополь - это одна из наивысших точек Афин, откуда открывается вид на все Афины на 360 градусов. Посреди горы стоит несколько дворцов. Именно в этом месте более 2000 лет назад творилась история, решалась судьба мира, объявлялись войны и перемирия. Здесь история будто осязаема, будто до нее можно дотронуться.

Про сам марафон

Маршрут марафона проходит примерно по тому же маршруту, по которому бежал греческий воин-бегун Фидипид после битвы при Марафоне, чтобы сообщить радостную весть афинянам. Согласно легенде, он добежал, объявил радостную весть и упал замертво. Именно из-за такого маршрута марафон считается аутентичным (первым в своем роде). Старт марафона проходил в городке Марафон. Бежали в Афины. Финиш был на древнем олимпийском стадионе Панатинаикос. Стадион имеет форму подковы и единственный в мире построен из белого мрамора.

Из Афин в день марафона был трансферт. Выезжали до 6:15 утра автобусами. К слову... автобусов было немеренно!

Так получилось, что поспать нормально не получилось перед марафоном, это минус ночевки в хостелах. Раз на раз не приходится. Но еще и две ночи перед этим прошли в переездах. Поэтому самочувствие, скажем так, было усталое...

Нас привезли в городок Марафон. Мы прошли на местный стадион. Людей было очень много. Вообще, заявлено только на марафон было более 18 000 человек.

Здесь и произошла первая встреча с украинцами. Начал переодеваться - слышу нашу речь. Разговорились, парня звали Федя! Простой парень, но к слову финишер Байкальского марафона. Это очень круто! Время в компании проводить приятнее. Поэтому пожелав удачи, расстались у своих стартовых секторов.

Было очень приятно стоять в секторе примерно за 100 метров перед стартовой аркой. Далее было более километра участников. Перед марафоном была произнесена "клятва марафонца". Ну типа, что мы обязуемся пройти всю дистанцию в здравии и т.д. И вот... под мелодию "Миссия невыполнима" мы стартуем.

Как бежалось

Бег нормальный, легкий. Со старта четко слежу за постановкой ног и за темпом. Очень важно сделать всё, что можно, чтобы ахилл напомнила о себе как можно позже, а в том, что это произойдет - я не сомневался.

Темп был примерно по 5:00 мин/км. Шло отлично. Но не накручивал. Старался бежать на пульсе до 150. Первая десятка прошло на одном дыхании.

Дальше начались горки. К слову о горках. Марафон не простой. За 42 км был очень хороший набор высоты. Если кто-то думает, что поставит здесь личный результат - выбросьте из головы эту идею. Разве, что вы бежите первый свой марафон. Это марафон-легенда. Хотите быструю трассу - Берлин вам подойдет лучше.

На горках темп значительно снизился. Бежал по самочувствию. Старался ни за кем не гнаться. Смотрел по сторонам, старался получать удовольствия от бега, от созерцания мест по которым бегу. В итоге половина марафона вышла около 1:53:00.

Где-то после 25-го км меня догнали двое парней тоже из Украины, из Львова. Увидели герб Украины у меня на спине. Поздоровались, перекинулись парой фраз. Они убежали вперед.

Дальше начиналось самое интересное. Это подъем длиной более 10 км. Примерно до 32-го км. Было нелегко. Каждый км давался всё сложнее. Уже временами хотелось пойти пешком. Но все горки я забежал. И эта мысль греет до сих пор.

Но после 32-го км стало уже совсем тяжело. Было жарко. После нашего практически зимнего климата организм отвык от жары. Поэтому дальше пошел уже шаго-бег...

Начиная с 10-го км нес с собой бутылку с водой. Старался постоянно пить, смачивал лицо, руки, чтобы уменьшить действие жары. Но после 35-го км начало сильно болеть плечо. Было странно... Что из-за бутылочки 0,5 литра болит плечо. Но это правда. И боль такая, аж пронизывает... Пришлось выкинуть бутылочку и выпить таблетку ношпы. Хорошо, что взял с собой на всякий случай. Боль прошла.

Но потом накатила усталость, и стало совсем грустно. Поддержка была очень многочисленная. Было умилительно, когда тебе тянули руки маленькие дети. А потом, как дашь "пять", они радовались, тем самым придавая сил и марафонцам.

Марафон подходил к завершению. Пробежал отметку 40 км, потом 41. Дальше уже был спуск к стадиону. Стадион-финиш был просто нереальный! Море людей на трибунах! Как будто матч кубка мира по футболу!!! Достал флаг Украины. С ним и финишировал!

В итоге результат очень слабый 4:19:51. Но это меня не смутило. Главное, что я преодолел самый легендарный марафон и осуществил свою мечту. Дальше получил медаль! Медаль очень красивая. За такую можно и два марафона подряд пробежать.

После финиша встретил еще одного украинца. Обнялись, поздравили друг друга с маленькой победой!

Отходняк

Дальше всё как обычно на марафонах. Переоделся и пошел домой. Путь домой состоял из переходов по 200-300 метров от лавочки до лавочки. Сильно накрыло... Бывало, закроешь глаза и моментально начинаешь погружаться в сон. Но для сна было еще не время) В конце концов, домой я дошел.

После отдыха пошли с марафонцами из хостела "отмечать" успешный финиш. В компании были, кроме меня, американец, кениец и испанец. В заведении еще подсели француз и грек. Вот такая собралась "международная миссия". Вообще на марафоне было просто нереально много всех национальностей. Я прежде такого скопления наций не видел! Что самое главное, вечером мог нормально ходить. Видимо, с травмой ахилла прошло мимо.

На следующий день успел еще посетить ряд достопримечательностей, прошелся по парку, посмотрел на храм Зевса Олимпийского... Афины - это один сплошной музей. Здесь можно ходить днями.

На этом моё путешествие закончилось, оставив о себе очень много приятных эмоций и воспоминаний.

Что до быта Афин, то заметил такие особенности. Город с узкими улочками и тротуарами. Все дома исключительно белые. На крышах домов часто расположены сады. Очень много кафе, мало магазинов. Супермаркетов вообще не нашел ни одного. Отдельное внимание про пешеходов. Такое впечатление, что там все сами по себе, и правил дорожного движения не существует. Поэтому для тех, кто планирует побывать в Афинах - будьте очень внимательны на дорогах!

Единственное, что вызывает сожаление - это то, что пробыл там так мало... Но с другой стороны будет повод вернуться!

Константин Кисиленко