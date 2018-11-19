Кубок регіонів – найпрестижніший футбольний турнір Сумщини в форматі Кубку регіонів УЄФА ® 28 листопада виконавчий комітет Федерації футболу Сумської області затвердив результати розіграшу «Кубка регіонів Федерації футболу Сумської області», який в форматі Кубку регіонів Федерації футболу України та УЄФА проводився вперше в історії області.

28 листопада виконавчий комітет Федерації футболу Сумської області затвердив результати розіграшу «Кубка регіонів Федерації футболу Сумської області», який в форматі Кубку регіонів Федерації футболу України та УЄФА проводився вперше в історії області.

Трофей здобув футбольний клуб «LS Group» з Верхньої Сироватки, який представляв Сумський район. У розіграшу цього турніру прийняло участь шістнадцять команд, які представляли виключно регіони області (міста і райони) та місцеві федерації футболу.

Кубок регіонів Федерації футболу України був вперше проведений на теренах України в 2015 році з метою активізації розвитку масового аматорського футболу.

В його форматі на основі команд-переможців обласних турнірів формуються регіональні збірні команди областей. Ці команди розподіляються на чотири дивізіони - Західний, Південний, Східний та Центральний. Переможці цих груп у подальшому грають за кубковою системою, а володар Кубку регіонів ФФУ отримує право представляти України в Кубку регіонів УЄФА. У сезоні 2016-2017 років Україну представляла збірна Кіровоградської області на основі ФК «Інгулець».

Нагадаємо, що Кубок регіонів УЄФА (англ. UEFA Regions Cup) — футбольний турнір для аматорських клубів Європи, що проводиться кожні два роки під егідою УЄФА. Кожна національна асоціація, що входить до УЄФА може відрядити по одній команді.

Цей міжнародний турнір для аматорів виконавчий комітет УЄФА заснував у 1965 році. Рішення про проведення турніру в нинішньому форматі прийнято виконкомом УЄФА в 1996 році, а в 1999 році відбувся перший розіграш Кубку регіонів. Першим переможцем став італійський Венето, який в фіналі здолав гравців з Мадриду, чинний володар – «Загреб» (Хорватія).

Довідково: ФК «LS Group» заснований в 2016 році. Команда розпочала шлях від дитячо-юнацької команди в Лізі футбольних клубів Сумського району, де стала чемпіоном у 2016 та 2017 роках. У 2017 році срібний призер Сумського обласного турніру імені Заслуженого тренера України М.І. Фоменка FOMENKO CUP 2017.

У цьому сезоні команда стала бронзовим призером Вищої ліги чемпіонату Сумської області та володарем двох кубків - Кубку Сумської області та Кубку регіонів Сумщини.