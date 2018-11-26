Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
10.12.2018 17:181221

Мисс Вселенная по-сумски

Сумчанка Елена Глазун в ноябре победила на престижном турнире в Португалии «Mr / Ms Universe WABBA».

В интервью «Данкору» она рассказала о своих победах, взглядах на жизнь и планах на будущее.

- Елена, поздравляем вас с победой в Португалии. Расскажите, насколько престижным был этот турнир?

- Спасибо за поздравления. Это был самый престижный турнир года «Mr / Ms Universe WABBA 2018» (World Amateur Body Building Association), который состоялся 24-25 ноября в городе Эшторил. Вообще, WABBA - Всемирная любительская ассоциация бодибилдинга - была создана легендой бодибилдинга, конкурентом Арнольда Шварценеггера, чемпионом Сержем Нубре еще в 1975 году после соревнований «Мистер Олимпия». С того момента, WABBA стала одной из крупнейших федераций бодибилдинга в мире. Этот турнир был действительно грандиозным, участвовали представители 37 стран мира, поэтому конкуренция была серьезная.

Я выступала в категории «фитнес-бикини +163» и получила титул «Miss Bikini Universe +1,63 m» и получила Pro карту, дающую возможность в дальнейшем выступать не на любительском уровне, а на уровне профессионалов.

- Можете ли сравнить организацию этого турнира с украинским чемпионатом или даже сумской «Золотой осенью»?

- Это совершенно разные уровни организации. Конечно, в родном городе и стены греют, как говорят, но, если сравнивать со всеми чемпионатами, где мне пришлось выступать, наиболее организованный был именно турнир в Португалии. Все категории выходили на сцену по регламенту, без заминок. А сцена вообще была роскошной, поэтому фото с соревнований вышли сказочные. Организаторы даже обеспечили участников соревнований питьевой водой и сухими салфетками, чего не увидишь на украинских чемпионатах.

- В Сумах вы были лишь третьей, в Украине - первой, в Португалии – снова первой. Где было сложнее?

- Видимо, в Сумах, потому что это был первый турнир в сезоне. Хотя волнение присутствует всегда, перед каждым выходом на сцену. В Португалии это были уже пятые соревнования в этом сезоне, так что я уже немножко привыкла и научилась контролировать свои эмоции и абстрагироваться от закулисной возни и волнений.

- Насколько трудно готовиться к таким турнирам, держать себя в форме?

- Для меня это уже стиль жизни, не представляю себя без этого. Мне нравится такой режим, постоянные тренировки, подходящий режим питания и отдыха. Я постоянно в движении, и мне комфортен такой темп.

- Назовите ваши параметры?

- Рост 165 см, этот параметр не меняется. А вот другие зависят от периода подготовки. Так, на сцене вес (соревновательный) 51-52 кг, объемы - 84-54-90, а в период между соревнованиями 55-56 кг (было даже 61 кг, когда был период набора мышечной массы), объемы - 88-60-95.

- Где и кем вы работаете?

- Вообще, по первому образованию я юрист, имею полное высшее образование, даже закончила аспирантуру СумГУ. Но проработав почти 4 года по специальности, поняла, что мне больше по душе спорт и все, что с ним связано. Поэтому, пройдя обучение в школе Fitness bikini school и получив диплом, я начала работать тренером. Сейчас провожу тренировки в зале «Сталь», а также составляю программы тренировок и питания для дистанционных клиентов, помогаю похудеть или набрать мышечную массу, учу, как правильно и сбалансировано питаться.

- Трудно совмещать работу и соревнования?

- Нет, не трудно, это и есть мой стиль жизни - соревнования дают возможность совершенствовать свою форму с каждым сезоном, а на работе я делюсь своими знаниями и опытом с подопечными.

- Можно ли в Украине заработать спортом?

- Вряд ли. Ведь финансирование со стороны государства отсутствует, и те расходы, которые тратятся спортсменом на подготовку, отнюдь не покрываются подарками за призовые места.

- Как относятся к вашим занятиям родные?

- Положительно, поддерживают меня и волнуются за каждый мой выход на сцену больше, чем я.

- Как пришли к бодибилдингу?

- Спорт всегда был рядом. В школьные годы занималась легкой атлетикой, участвовала в районных соревнованиях (в Белополье), были даже призовые места. Когда училась в университете, то 4 года занималась индорхоккеем. Также интересовалась фитнесом, зумбой, тай-бо, боксом, пилатесом. Полтора года занималась йогой, а летом 2016 года пошла в тренажерный зал, и до сегодняшнего дня тренируюсь регулярно. Не было такого дня, чтобы я пропустила тренировки, даже если у меня не получалось прийти в запланированный день, то я отрабатывала программу на следующий. Да и вообще тренажерный зал - это была моя любовь с первого взгляда. Эта атмосфера, этот тренировочный дух и настроение, которые заряжают энергией и позитивом на весь день, а все проблемы и заботы остаются за дверью зала. А когда я увидела результаты своих тренировок, то поняла, что эта любовь взаимна. За несколько месяцев занятий моя фигура стала более спортивной, тело подтянутым, я, наконец, увидела свои кубики пресса. Все эти изменения и были мотивацией двигаться дальше в том же направлении.

Многие знакомые не раз говорили, что мне стоит попробовать выступить на сцене в категории фитнес-бикини, но я все не решалась. Однако, когда проходила обучение на тренера, то познакомилась со Светланой Сидоренко, которая является выступающей спортсменкой Харьковской федерации бодибилдинга. Именно она и убедила меня. Тогда я нашла себе тренера - Сергея Ивановича Танчика, и мы начали готовиться к соревнованиям, а через месяц я уже стала абсолютной чемпионкой Кубка Карпат 2018.

- Какую цель ставите перед собой?

- Буду и в дальнейшем развиваться в сфере фитнеса и бодибилдинга. Планирую основать свою школу для подготовки к соревнованиям в категорию фитнес-бикини, хочу и дальше развивать и популяризировать этот вид спорта в Сумах, ведь именно эта категория, на мой взгляд, отражает настоящие идеалы женской красоты. В нашей стране очень много красивых девушек, которые могут стать чемпионками не только Украины, но и мира.

- Есть ли у вас кумиры?

- Не вижу смысла создавать себе кумиров, единственное, что движет меня вперед - это лишь собственное отражение в зеркале, надо быть лучшей версией самой себя!

- Как много вы тренируетесь?

- 5 силовых тренировок в неделю плюс 2-3 кардио.

- Есть ли чемпионская диета?

- Да, конечно. Она зависит от периода подготовки, но всегда питание сбалансированное, то есть придерживаюсь своих норм по белкам, жирам и углеводам. Никакого фаст-фуда, жареного, жирного, консервированного, сладкого и т.п. На сушке даже фрукты были под запретом. Все натуральное и приготовлено мной, только так можно контролировать калорийность своего рациона.

- Как проводите свободное время?

- Читаю литературу о тренировочном процессе, правильном питании. Люблю путешествовать, знакомиться с другими культурами.

- Где любите бывать в Сумах?

- Времени очень мало на развлечения, иногда бываю в кинотеатре.

- Замечаете ли на себе взгляды мужчин, женщин?

- Да, зачастую, уже привыкла.

- Что могли бы пожелать читателям?

- Выберите дело по душе, и успех гарантирован, не бойтесь действовать, и слушайте свое сердце!

Досье

Елена Глазун, 26 лет, родилась в Белополье, но все детство жила и училась в с. Янченки Белопольского района. Полное высшее образование получила в Украинской академии банковского дела НБУ, имеет диплом магистра с отличием по специальности «Право». Окончила аспирантуру СумГУ.

С весны 2018 года стала членом Сумской федерации бодибилдинга и бодифитнеса. Титулы: абсолютная чемпионка Кубка Карпат (15 апреля), вице-чемпионка Украины (22 апреля), бронзовая чемпионка турнира «Золотая осень» в Сумах (20 октября), вице-чемпионка Кубка Харькова (28 октября), чемпионка Украины (18 ноября), чемпионка мира (федерация WABBA) - Miss Bikini Universe +1.63 m.

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