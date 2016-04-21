Наши – в восьмерке! Сумская команда “FoodCentre-СумДУ” пробилась в четвертьфинал национального кубка.

2 февраля прошла ответная игра 1/8 финала между «АРПИ Запорожье» и сумчанами. После ничейного результата 4:4 в первом матче было неясно, кто же пройдет дальше. Но предпочетния отдавались представителю Экстра-лиги, тем более что он играл дома.

В дебюте матча соперники попробовали сыграть в тактический футзал. Впрочем, надолго терпения у обеих команд не хватило, и вскоре задумки работы в комбинационном ключе сбились на агрессивную и открытую игру. По сути, ничего удивительного не произошло, так как кубковые матчи всегда имеют удвоенную психологическую нагрузку. Тем более, ответные встречи.

Хорошей встряской для хозяев стал первый пропущенный гол. На четвертой минуте неточная передача от Александра Олищука пришлась точно в ноги капитану сумчан Максиму Мысловскому, который сразу же отправил мяч вперед на опытного Руслана Острогу. Помешать ему находившиеся рядом Олищук с Будиным не сумели. Острога точно пробил низом в дальний угол — 0:1.

Запорожцы ответили градом опасных моментов, но, дважды угодив в каркас после ударов Трубарова и Кондращенко, и несколько раз заставив потрудиться вратаря сумчан, хозяева вновь пропустили. На восьмой минуте при обработке мяча на ровном месте поскользнулся Андрей Огнистый – потеря, и сразу же последовавшая за этим быстрая результативна контратака» гостей уже заставила брать «минуту» Максима Павлюка, - 0:2.

Хозяева продолжали работать на половине поля соперника, лишь изредка позволяя гостям подойти к своим воротам. Настойчивость принесла свои плоды на 15-й минуте, когда издали точно пробил под перекладину Яссин Эссаргини – 1:2. Больше голов в первой половине болельщики не увидели.

Отложив интригу на вторую половину, наверняка мало кто из болельщиков «АПРИ Запорожье» не верил в успех своей команды. Хозяева выглядели явно интересней в созидании и, казалось, вот-вот сравняют счет. Впрочем, сумчане, играя исключительно на контратаках, успели несколько раз основательно проверить готовность вышедшего на замену Юрия Васильченко. К слову, в одном из эпизодов был близок к успеху Роман Зеленский, которому удалось опасно пробить с левой с хорошей позиции. Мяч угодил в стойку ворот.

Возобновить интригу с новой силой на 32 минуте могли критические пять фолов гостей, однако, продолжая напрягать гостей на их половине поля, хозяева нежданно-негаданно остались в меньшинстве. Прямую красную карточку увидел перед собой Дмитрий Кондращенко. Гости таким подарком не преминули воспользоваться. Вратарь сумчан Юрий Козаченко на скорости притащил мяч к штафной «АРПИ Запорожье» и выложил отменный пас Игумнову, который сходу в ближний угол ворот Васильченко – 1:3 на 33-й минуте. Времени до окончания матча еще было предостаточно и, взяв тайм-аут, Максим Павлюк решился на «пятого». Однако игра в большинстве явно не заладилась. Спустя пару минут у запорожцев опять появилась возможность полноценно «вернуться в игру». Шестой фол сумчан и дабл-пенальти. К счастью, выиграть дуэль у Козаченко Огнистому в этот раз было не суждено.

Похоронить интригу в матче гости смогли, забив четвертый гол в пустые ворота запорожцев. К исходу 39-й минуты капитан «Food Centre-СумДУ», до этого раздававший голевые передачи, забил сам. Максим Мысловский отобрал мяч у Евгения Лемиша и точно пробил с центра поля – 1:4.

Слабым утешением для запорожцев стал еще один гол в исполнении Яссина Эссаргини за 28 секунд до финальной сирены — 2:4, но судьба путевки в четвертьфинал Кубка страны уже была предрешена.