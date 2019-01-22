Президент ФК «LS Group» Геннадий Демьяненко: «Настроены на эффективный сезон» ® Многих наверняка интересовал вопрос, почему ФК «LS Group», выдавший невероятно удачный футбольный сезон, так и не заявился на зимний чемпионат АФС, а также, почему, при этом, команда всё же приняла участие в возобновлённом чемпионате Сумской области по футзалу. Об этом и о многом другом в интервью с президентом клуба Геннадием Демьяненко.

Футбольный клуб «LS Group» (Сумский район) начал свой путь от детско-юношеской команды в Лиге футбольных клубов Сумского района, где команда стала чемпионом в 2016 и 2017 годах. В 2017 году – серебряный призер Сумского областного турнира им. Заслуженного тренера Украины М.И. Фоменко FOMENKO CUP 2017. Уже в 2018 году команда стала бронзовым призером Высшей лиги чемпионата Сумской области и обладателем двух кубков — Кубка Сумской области и Кубка регионов Федерации футбола Сумщины. Президент – Геннадий Демьяненко, главный тренер – Ярослав Песоцкий.

— Геннадий Александрович, прежде чем начать наш разговор, позвольте лично поздравить Вас с Днём рождения, который Вы праздновали не так давно! Пусть в Вашей семье всегда царят благополучие и уют, а работа и спорт приносят лишь радость и успех!

— Огромная благодарность за теплые слова. Кстати, на эти дни приходится и трехлетие образования Клуба. Так что праздник был двойной.

— Ну а теперь давайте перейдём ближе к делу. В первую очередь, хотелось бы поинтересоваться причиной отсутствия команды «LS Group» в составе участников не только Суперлиги, но и всего зимнего чемпионата АФС.

— В прошлом году мы задекларировали позицию клуба. Невозможно усидеть на «двух стульях» – футболе и футзале. Лично я придерживаюсь мнения, что это абсолютно разные виды спорта, со своей спецификой. Не смотря на то, что именно футзал считается «производным» от большого футбола. Решение о футбольном «профиле» клуба было принято мною и тренерским штабом еще в начале прошлого сезона. Оно было неоднозначно воспринято некоторыми игроками, но практика показала, что мы движемся в правильном направлении.



— Тем не менее, вы заявились на чемпионат Сумской области по футзалу, который наконец-то возобновляется после очень продолжительного перерыва. Чем было продиктовано это решение? Сыграла ли свою роль возможность задействовать игроков, представляющих команды зимнего чемпионата АФС, которые не участвуют в чемпионате области?

— Решение двух федераций – Ассоциации футзала Сумщины и Федерации футбола Сумской области о проведении полноценного областного чемпионата по футзалу считаю верным и своевременным. Наше в нем участие мы рассматриваем исключительно в рамках подготовки к сезону, изучаем возможность интеграции в команду новых игроков и профессионально состояние нынешних. Полноценную подготовку к сезону запланировали на март.

— Какие задачи стоят перед игроками «LS Group» в данных соревнованиях? Насколько Вы удовлетворены результатом выступления своей команды в двух стартовых турах чемпионата?

— Задача одна – каждому игроку, и команде в целом показать свою эффективность. А эффективность – это результат на табло (улыбается — ред.) Первую игру со студентами «Фуда» (ФК «FoodCentre-СумДУ U-19» — ред.) отнести к результативным весьма сложно, проигрывали в три мяча, отыгрались, но не смогли переломить ход игры и удержать результат. Уверен, сказался фактор игры «с колес». Но уже игрой с ФК «CompServіce» и результатом в целом доволен.

— Есть убеждение, что, несмотря на отсутствие, так сказать, прямого интереса, Вы продолжаете следить за перипетиями зимнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины. Как бы Вы могли оценить нынешний формат Суперлиги? Кого считаете фаворитами текущего сезона, в том числе, и в остальных двух дивизионах?

— Естественно интересуюсь. АФС проводит очень интересные турниры, в которых играет большинство футбольной «элиты» Сумщины. По-поводу формата есть свое мнение, отличительное от организаторов. Но как говориться – не буду соваться со своим уставом в чужой монастырь. Фавориты – на первых позициях турнирных таблиц вашего сайта (улыбается – ред.).

— С футзалом разобрались. Теперь хотелось бы немного внимания уделить делам футбольным. Пожалуй, подобный вопрос Вам задавали уже неоднократно, но всё же… За счёт чего ФК «LS Group» удалось достичь таких высоких результатов уже в дебютном сезоне на футбольной арене Сумщины?

— Вернее за счет кого. Мне повезло с тренерским штабом и администрацией – Ярославом Песоцким, Александром Бондаренком, Олегом Обозным, Сергеем Денисенком и многими другими. Они смогли собрать оптимальный состав команды и, что важно – обеспечить ее эффективную игру. И самое главное – команда не подвела. Не могу сказать, что все было гладко. Были победы, медали и кубки, но были и досадные поражения.

Особая благодарность нашим капитанам – Станиславу Корсуну и Максиму Мысловскому. Отметил бы заслуги Максима Стадника, Руслана Писного (сейчас игрок ФК «Альянс» — ред.), Евгения Сайко, Дмитрия Баранника, Вадима Левченка, Ярослава Белибы, Сергея Бабынина, Владислава Колесника и многих других.

Хотелось бы выразить признательность руководителям Сумского района – Геннадию Дорошенку, Вадиму Акперову (экс-председатель Сумского райсовета – ред.), Анатолию Салогубу и всему депутатскому корпусу нашего райсовета. На протяжении всего сезона команда представляла Сумский район и чувствовала их поддержку, как говорят – и в горе, и в радости.



— Опять-таки, есть предположение, что на достигнутом Вы останавливаться не собираетесь. Каким Вы видите дальнейшее развитие клуба в ближайшей перспективе?

— Предположение верное. Впереди нас ожидает игра с ФК «Альянс» за Суперкубок Сумской области, которая по-сути, и откроет этот сезон. Естественно основной акцент в сезоне – чемпионат области. Но планируем принять участие в двух национальных турнирах – Кубке Украины и Кубке Украины среди аматорских команд. В этом сезоне сбрасывать темп не собираемся, команда настроена на эффективный результат.