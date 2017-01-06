Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:41238

В ТОП-5

15-17 февраля в Европе проходил розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

Юлия Шевченко забила пять голов

EHF

Играли в четырех дивизионах, и в трех из них играли сумчанки: за МСК «Сумчанка» в элите, за итальянский HC Lorenzoni в дивизионе Трофи и за «Кутаиси» в дивизионе Челлендж II.

Элитный евроиндор

Самый главный турнир играли в Гамбурге, где собрались чемпионы самых сильных европейских чемпионатов. Среди них и наш МСК «Сумчанка». Наши играли в группе А с хозяйками турнира Der Club an der Alster, белорусским «Ритмом» (Гродно) и подмосковным «Динамо-Электросталью».

Первыми соперницами наших девчат были россиянки. Счет уже на второй минуте встречи открыли россиянки, – Юлия Сартакова. Спустя три минуты Светлана Ерошина удвоила преимущество. Но на 8-9-ой минутах Ольга Гончаренко, отличившись дублем, сравняла счет. Однако на 13-ой минуте соперницы снова вышли вперед, – Анастасия Колпакова.

В начале второго тайма, на 22-ой минуте, Светлана Ерошина забила четвертый гол в ворота «Сумчанки». Спустя четыре минуты счет стал уже 2:5, – Юлия Сартакова. На 30-ой минуте Юлия Шевченко забила третий гол россиянкам. Однако на 34-ой минуте счет снова стал крупным, – Светлана Ерошина оформила хет-трик. Через две минуты седьмым мячом в воротах наших отметилась Варвара Макеева. Еще через минуты и Юлия Сартакова оформила хет-трик.

В итоге 3:8 – разочаровывающее начало турнира. В другой игре группы немки разгромили белорусок 8:0.

Во второй игре «Сумчанка» встречалась с хозяйками турнира. Матч прошел под диктовку немок. На 5-й минуте счет открыла Эмили Кернер. На 11-ой преимущество удвоила Карлотта Зиппель. На 24-ой минуте один мяч отквитала Оксана Пономаренко. Однако спустя минуту счет стал 1:3, – Виктория Хузе.

Матч так и завершился. А в другой игре россиянке были сильнее белорусок 5:4. После двух туров стало ясно, кто в полуфинале, а кто будет бороться за выживание.

В матче против «Ритма» наши открыли счет на 10-ой минуте, – отличилась Юлия Шевченко. Это был единственный гол в первом тайме. На 24-ой минуте белоруски сравняли счет усилиями Юлии Курганской. На 30-й минуте сумчанки снова впереди, – Ольга Гончаренко. А спустя две минуты счет уже 3:1, – снова Юлия Шевченко. Тут же соперницы снова сокращают разницу до минимума, – Елизавета Шкурат. Но на этом все, – 3:2 – первая победа украинок в Германии. В другой игре россиянки неожиданно обыграли немок 4:3.

По итогам группового турнира в полуфинал вышли: LMHC Laren (Голландия) – Der Club an der Alster (Германия) и Dinamo Elektrostal (Россия) – Club Campo de Madrid (Испания).

В утешительной группе С боролись за два спасительных места, кроме наших и белорусок, Waterloo Ducks HC (Бельгия) и HC Rotweiss Wettingen (Швейцария).

В первой игре утешительной группы «Сумчанка» встречалась со швейцарками. На гол Стефани Вельти на 4-ой минуте наши ответили голом Юлии Шевченко на 7-ой. На 15-ой минуте Юлия оформила дубль, а на последней минуте тайма швейцарки сравняли счет усилиями Елены Трёш. Во второй половине игры команды не забивали. В итоге 2:2. В другом матче группы С «Ритм» переиграл бельгиек 3:2.

В полуфиналах такие результаты:

LMHC Laren (Голландия) 5:3 Der Club an der Alster (Германия)

Dinamo Elektrostal (Россия) 4:2 Club Campo de Madrid (Испания)

В заключительный день соревнований наши встречались с Waterloo Ducks HC из Бельгии. Чтобы гарантированно остаться в высшем дивизионе КЕЧ, сумчанкам нужна была минимум ничья. Наши забили уже на 4-ой минуте, – Оксана Пономаренко. В начале второго тайма (21 минута) Екатерина Шокаленко забила второй гол. Затем дважды отличились бельгийки: Франс де Мот (24) и Дане Гозе (33). Но тут же Оксана Пономаренко забила свой второй мяч в игре и третий командный. До конца игры соперницы пытались разыграть лишнего игрока, выпустив вместо вратаря полевого, но наши выстояли. В итоге 3:2, наши сохранили свою прописку в элите еще на год, заняв пятое место. В другом матче белоруски обыграли швейцарок 3:2 и заняли шестое место.

В матче за третье место немки разгромили испанок 7:0, а в финале голландки были сильнее россиянок 3:1.

По сравнению с прошлым годом пятое место это один шаг назад, но все равно это большое достижение, учитывая то, что наши по сути нигде не тренировались, не считая маленькой площадки в Областной ДЮСШ, покрытие которой не идет ни в какое сравнение с немецким паркетом.

Украинские итальянки и грузинки

В дивизионе Трофи, который разыграли в Вене (Австрия), за итальянский HC Lorenzoni выступали Жанна Савенко и Ирина Выганяйло. Наши землячки помогли своей команде также занять пятое место, забив по одному голу.

А вот в грузинском «Кутаиси» играли сразу трое наших: Илона Регина, Валерия Тищенко и Полина Волохова. И если наши «итальянки» уже прижились на Апеннинах, то новоиспеченные «грузинки» приехали только на этот турнир в Белград, где играли четыре команды. «Кутаиси» по очереди обыграл всех соперников – финский Porvoo HC 16:0, датский Copenhagen HC 8:6 и местный HK Bask 12:2. Причем 30 из 36 голов забили сумчанки: Илона – 15, Полина – 10, Валерия – 5. Однако в финале грузинок ждало горькое разочарование – 0:10 от тех же датчанок.

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею МСК Сумчанка

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