ПФК «Сумы»: больше вопросов, чем ответов Ситуацию с ПФК «Сумы» прокомментировал спортивный директор Профессиональной Футбольной Лиги Евгений Мороз.

Два состава, ни одной команды

Сейчас, по его словам, в заявке клуба 16 футболистов, включая французского легионера, за котрого клуб еще не рассчитался перед Федерацией футбола Украины. Однако к сезону они не готовятся. Паспорта футболистов и список заявленных игроков до сих пор находятся в ПФЛ, пишет sumy.today.

Параллельно группа футболистов под руководством Олега Луткова (в форме сумской команды) проводит товарищеские матчи. Но этих футболистов в заявке нет. Как нет в ПФЛ и данных о тренерском штабе и медицинском персонале команды ПФК «Сумы», - эта группа специалистов не заявлена документально.

Проблемы с аттестацией и стадионом

Кроме этого, клуб не проходит процедуру аттестации (соответствующие документы надо было подать до 11 ноября 2018 года) на следующий сезон и в настоящее время не сдал ни одного из предусмотренных Регламентом по аттестации футбольных клубов критериев.

Имеет проблемы команда и с домашним стадионом. Сейчас в области таких два. Но у ахтырского «Нефтяника» акт готовности приема матчей уже кончился, а у сумского «Юбилейного» срок его действия истекает 1 апреля. Перед последним у футбольного клуба есть задолженность за предыдущие матчи.

Сомнительное руководство

Относительно руководства клуба: его директором назначен Сергей Ващенко. Сейчас по этому функционеру собраны материалы, которые переданы в Комитет по этике и честной игры ФФУ. Сергей Ващенко имеет задолженность перед ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛУ, АФУ, а также перед фирмами-поставщиками футбольной амуниции. В частности двум фирмам-поставщикам он задолжал 174 тыс. грн. Комитет по этике и честной игре должен собрать все факты по футбольной деятельности г-на Ващенко и передать их на повторное рассмотрение КДК ФФУ.

Туманные перспективы

На 21 марта назначено заседание КДК ФФУ, который должен рассмотреть возможные договорные матчи сумской команды. 23 марта сумские «горожане» должны сыграть выездной матч против «Агробизнеса», а 27-го - принимают «Волынь».

«К сожалению, должны констатировать, что ПФК «Сумы» в настоящее время не готов к началу весенней части соревнований», - говорит Евгений Мороз.

По словам директора сумского стадиона «Юбилейный» Алексея Фоменко, стадион готовится к проведению матчей. Есть предварительные договоренности с командами об играх на сумской футбольной арене. О том, какие именно команды планируют играть здесь, Алексей Фоменко не сказал, ссылаясь на то, что соглашения с ними пока не заключены. На вопрос «Будет ли сотрудничать «Юбилейный» с ПФК «Сумы»?», директор стадиона ответил утвердительно.