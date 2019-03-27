В Сумах вручили награды лучшим спортсменам и тренерам 4 апреля в Сумах прошла традиционная ежегодная церемония вручения премий «Спортивная личность Сумщины - 2018».

Последние годы каждый раз спортивный праздник проходит в новом месте – на этот раз в Конгресс-центре СумГУ. В камерной обстановке призы вручали властьимущие – мэр Сум Александр Лысенко, его профильный зам Вера Мотречко, первый замгубернатора Вадим Акперов и другие официальные лица – пришедшие погреться в лучах славы сумских спортсменов, которые иногда делают для прославления города и области больше, чем огромные отделы и управления мэрии и облгосадминистрации.

Не все лучшие смогли присутствовать на церемонии – у кого-то тренировочные сборы, у кого-то турниры – поэтому награды получали или тренеры, или представители.

В победители и призеры в 14-ти номинациях следующие:

Лучшие спортсмены в олимпийских видах спорта:

1. Артем Хомула (дзюдо)

2. Илья Арчая (вольная борьба)

3. Игорь Угнич (каратэ)

Лучшие спортсменки в олимпийских видах спорта:

1. Вита Семеренко (биатлон)

2. Юлия Журавок (биатлон)

3. Инна Кашина (легкая атлетика)

Лучшие молодые спортсмены в олимпийских видах спорта:

1. Максим Галиничев (бокс)

2. Богдан Цымбал (биатлон)

3. Артем Овчинников (стрельба из лука)

Лучшие молодые спортсменки в олимпийских видах спорта:

1. Анна Кривонос (биатлон)

2. Евгений Чибисова (стрельба из лука)

3. Алина Ткач (легкая атлетика)

Лучшие тренеры в олимпийских видах спорта:

1. Григорий Шамрай (биатлон)

2. Сергей Колесниченко (дзюдо)

3. Василий Крот (биатлон)

Лучшие тренеры молодых спортсменов в олимпийским видах спорта:

1. Богдан Дмитренко (бокс)

2. Александр Москаленко (биатлон)

3. Сергей Родионов (стрельба из лука)

Лучшая команда по игровым видам спорт

1. МСК «Сумчанка» (хоккей на траве, индорхоккей)

2. МСК «Теннисная академия» (настольный теннис)

3. БК «СумДУ» (баскетбол)

«Образец для молодежи»

1. Елена Петрова (биатлон, глава Сумского отделения НОК)

2. Игорь Кривич (баскетбол, БК «СумДУ»)

3. Борис Шуршин (футбол)

Лучшие спортсмены в неолимпийских видах спорта:

1. Сергей Гузев (панкратион, ММА)

2. Дмитрий Неткачев (панкратион)

3. Александр Хоменко (военно-спортивное многоборье)

Лучшие спортсменки в неолимпийских видах спорта:

1. Елена Сушко (панкратион)

2. Светлана Скрипник (панкратион)

3. Екатерина Великодная (спортивная аэробика)

Лучшие молодые спортсмены в неолимпийских видах спорта:

1. Артур Залетов (жим лежа)

2. Максим Цыбульняк (сумо)

3. Даниил Чередниченко (панкратион)

Лучшие тренеры в неолимпийских видах спорта:

1. Сергей Чередниченко (панкратион)

2. Оксана Дубинская (спортивная аэробика)

3. Сергей Хоменко (военно-спортивное многоборье)

Лучшие тренеры молодых спортсменов неолимпийских видах спорта:

1. Сергей Хекало (сумо)

2. Александр Хоменко (военно-спортивное многоборье)

3. Феликс Колтаков (жим, пауэрлифтинг)

«Сильные духом»

1. Александр Гетманов (футбол)

2. Анна Затылкина (волейбол, пляжный волейбол)

3. Николай Педоренко (армрестлинг)