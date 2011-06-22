Стритбольная «бронза» Сумчане с бронзой суперфинала чемпионата Украины по стритболу.

3 августа в г. Каменском собрались лучшие мужские, женские и юношеские коллективы со всей Украины, чтобы определить победителей и призеров Чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Участниками мероприятия стали победители отборочных этапов, а также самые рейтинговые команды текущего сезона, пишет basket.sumy.ua.

В Суперфинале приняли участие де сумские команды: БК «СумДУ U-18» (в категории «Юноши до 18 лет») и БК «СумДУ (в категории «PRO»).

Младшие с "бронзой"

Юноши очень уверенно начали соревнования, оформив два разгрома в своей группе 22:4 и 20:8. Квалифицировавшись в четвертьфинал с первого места группы, «СумДУ U-18» просто уничтожил своего следующего соперника - 18:1. А вот в полуфинале была неудача: 10:14 в пользу команды «Young Blood» (Днепр). В итоговом протоколе «СумДУ U-18» занял 3-е место. Победу же в сверхнапряженном финале с дракой, удалениями и финальным счетом 10:9 праздновал коллектив «Заверни с собой» (г.Одесса).

Старшие с одной победой

Результат основного состава БК «СумДУ», который в дебютном для себя всеукраинском сезоне по баскетболу 3х3 сыграл в сильнейшей категории «PRO», оказался «неоднозначным».

Первая игра в группе против «Новой Каховки» завершилась уверенной победой сумчан со счетом 22:13. Но последующие игры показали, что без усиления хотя бы одним габаритным игроком им не следует особенно надеяться на победу в соревнованиях профессионального уровня.

Вторым соперником «СумДУ» в группе стал будущий чемпион сезона - команда «Контора». Соперник начал очень уверенно, поведя после первой минуты 4:0, но уже за 30 секунд сумчане «вернулись в игру» - 3:5. Через минуту разница была уже минимальной - 5:6. Но свое дело делала значительная разница в габаритах - массивный центровой «Конторы» практически все подчищал под кольцом, работая на добивание и заставляя нашу команду нарушать правила. Поэтому ближе к середине игры сумчане уступали 6:11 и имели в пассиве 4 фола против 0 у соперника. Через минуту счет уже составлял 7:13. Но серия удачных действий «СумГУ» вновь вернула интригу в игру - 13:15 по две с половиной минуты до финальной сирены.

К сожалению, на большее наших ребят не хватило. Тотальное преимущество «Конторы» под кольцом довела дело до логического завершения - поражение сумчан 14:19 и второе место в группе D. В 1/4 финала их уже ждал победитель группы B - сборная Украины до 23 лет «Ukraine U-23 (2)». Дождь, который начался прямо перед этим противостоянием, заставил организаторов переехать в спортивный зал, что могло дать нашим некоторое преимущество, ведь летом наши ребята продолжали тренироваться в помещении. Но соперники показали, что не зря именно их вызвали в молодежную сборную Украины. С самого начала игры «СумДУ» столкнулся со своей стандартной проблемой - слабая конкуренция под кольцом, поэтому соперник захватил инициативу и достаточно долго держал сумчан на расстоянии в 4-5 очков (сначала 2:6, затем 4:9). Однако, выдав феноменальный отрезок, «студенты» в середине встречи перевели соперника в статус догоняющих - 12:11! Некоторое время продолжалась равная игра и за пару минут до конца табло показывало равный счет - 15:15.

Однако несколько метких дальних бросков и «заигрывания» центрового развеяло мечты сумчан побороться за медали - за полминуты до конца десятиминутки «сборники» оформили досрочную победу со счетом 21:16. В итоге – шестое место.

Чемпионами сезона стала команда «Контора» (Южный, Николаев и Одесса), серебро - у киевского «Валидола», а бронзу завоевала одесская «БИПА».