Главные новости спорта Украины и мира ® Обозреватель "Спортарены" собрал самые актуальные новости из 3-х спортивных рубрик за последнюю неделю.

Читайте в этом выпуске все про спорт: “Манчестер Сити” расправился с “Астон Виллой”, забив 6 голов; украинская сборная по теннису проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье; Теофимо Лопес рассказал, где может пройти поединок с Ломаченко.

Чемпионат Англии. “Манчестер Сити” разгромил “Астон Виллу”, счет - 6:1

12 января (воскресенье) прошел матч 22-го тура АПЛ между “Астон Виллой” и “Манчестер Юнайтед”. Футбол прошел на стадионе “Вилла Парк” в Бирмингеме.



Уже на 18-й минуте Рияд Махрез открыл счет. Через 6 минут он же забил второй гол, а еще через 4 минуты первого успеха добился Серхио Агуэро. На 46-й минуте в компенсированное время Габриэль Жезус забил уже четвертый гол. Моральный дух хозяев был совершенно сломлен уже к началу второго тайма.

На 57-й минуте Серхио Агуэро забил свой второй персональный гол, а на 81-й минуте - третий. Таким образом, аргентинец побил рекорд легендарного футболиста “Арсенала” Тьерри Анри, забив 717 голов против 715-ти за свою карьеру в АПЛ.

Только в компенсированное время Анвар Эль-Гази сумел открыть счет, когда реализовал пенальти. Однако это было слабым утешением. 6:1 - это страшный разгром для хозяев поля.

Ранее Последние новости футбола писали, что нападающий “Манчестер Сити” Серхио Агуэро побил рекорд легендарного форварда “Арсенала” Тьерри Анри.

Новости спорта Украины: наша сборная проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье

В марте 2020-го года в Запорожье пройдет матч плей-офф Первой Мировой группы по теннису. Украинская сборная сыграет с Тайванем. Матч пройдет во Дворце Спорта “Юность”.

Напомним, что прошлой осенью сборная Украины проиграла Венгрии, но все равно попала в плей-офф Первой Мировой группы.

Победители матча в Запорожье поборются за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021. Это произойдет в сентябре 2020-го. Их соперниками станут сборные, проигравшие отборочный этап сезона-2020.

Новости бокса - Теофимо Лопес назвал возможные места проведения боя с Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) сообщил, что бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) пройдет в Лас-Вегасе, Дубае или каком-либо из европейских городов.

Лопес очень расстроен этой новости, так как хотел провести поединок в родном Нью-Йорке.

Ранее промоутер Боб Арум, глава компании Top Rank, сообщил, что бой Ломаченко - Лопес пройдет в мае 2020-го года.