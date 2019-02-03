Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:17142

Сумскую команду ждет омоложение

Об этом в интервью клубному сайту заявил президент ФК «foodCentre-СумДУ» Игорь Черненко.

Президент «Food Centre-CумДУ» подвел итоги сезона, рассказал о нынешних достижениях клуба и поделился планами на будущее.

- Игорь Петрович, у всех в памяти недавний матч с «Энергией», который решал, кто попадет в финальную шестерку. Как считаете, чего не хватило команде?

- Мы настраивались, что сможем победить с нужным счетом и пройти дальше. Но итоговый результат (1:3 – Ред.) несколько разочаровал. В начале матча у нас были хорошие возможности, чтобы забить, но мы их не использовали. Затем «Энергия» быстро дважды отмечается - и мы уже в сложной ситуации. Так, во втором тайме пошли больше атаковать, но потеряно до этого было очень много. Тем более, играли без зрителей, а это для нашего клуба особый минус. У меня нет вопросов по самоотдаче игроков, но это на сегодня наш уровень. И его не хватило для попадания в шестерку лучших.

- Сегодня (17 марта) стало известно, что АФУ временно приостанавливает все соревнования под своей эгидой. Согласно регламенту Экстра-лиги, команды, не попавшие в шестерку лучших, также должны провести свой турнир. Была какая-то информация от АФУ по этим соревнованиям?

- Лично я никаких писем не видел и звонков не получал. Пока мы не видим смысла участвовать в этом турнире. Во-первых, сегодня стало известно, что одесский «Эпицентр К-Авангард» больше не будет играть в Экстра-лиге. Во-вторых, в связи с карантином все зале закрыты, условий для тренировок нет, и запрещено это сейчас, чтобы не подхватить вирус.

- Какие впечатления у Вас вообще от сезона?

- В течение сезона мы много сделали на будущее. Во-первых, мы вернули в Сумы футзал высокого уровня. Сейчас зрители могут смотреть не по телевизору, как играют лучшие команды страны, а прийти и понаблюдать воочию. У нас появился новый тренер со своим видением футзала, который помог как игрокам в индивидуальном развитии, так и в целом командной игре. Мы нашли общий язык с городской и областной властями, очень благодарны им за помощь в развитии футзала.

Особенно мне приятно, что даже с грандами мы все время боролись, пытались играть на равных. Так, были провальные таймы в Ивано-Франковске в чемпионате, и домашняя кубковая игра с «ХИТом» не особо порадовала. Но мы увидели те моменты, где нужно добавлять. Именно с помощью таких сильных соперников.

- Давайте вернемся немного назад. После Кубка Львовщины, где команда неплохо сыграла, все громче в клубе начали говорить не только о шестерке лучших, но и вслух говорить о более амбициозных целях. Не кажется, что это где-то и сыграло злую шутку?

- Возможно, доля правды в этом тоже есть. Но если не ставить высоких целей, то никогда не достигнешь высоких результатов. Сейчас, если смотреть на уже на прошлый сезон, то седьмое место - наше. Как для дебютанта, считаю, неплохо. А дальше будем стараться играть все лучше.

- Как Вы оцените работу Ивана Скицко во главе команды?

- Несколько дней назад я встречался с Иваном Васильевичем и с исполнительным директором клуба Сергеем Песоцким. Мы все обсудили относительно сезона и пришли к выводу, что довольны сотрудничеством. Планируем начать подготовку к новому сезону с августа. С Иваном Васильевичем в качестве главного тренера. Уже есть наработки, мы должны успеть за время до старта Экстра-лиги. Сейчас пауза, тем более, карантин, все разъехались по домам. Надеюсь, что в ближайшее время вирус утихнет, и мы проведем итоговую встречу команды. Конечно, с кем-то придется расставаться. Нас ждет омоложение состава в следующем сезоне. Но ставку на игроков с Сумщины никто не отменял. Уже сейчас мы ведем переговоры с потенциальными новичками.

foodcentresumdu.com.ua

Спорт FoodCentre-СумДУ Игорь Черненко

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