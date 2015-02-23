Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»

В нынешнем розыгрыше чемпионата среди команд мужской Высшей лиги, который из-за эпидемии коронавируса досрочно было завершен, клуб «СумДУ» в своей группе занял третье место, что является лучшим показателем за все годы выступлений.

«Однако амбиции у нас были значительно выше, и остановка чемпионата нас сначала шокировала», - отметил в комментарии сайту ФБУ главный тренер команды Ярослав Ковалев.

- Мы как раз собирались выехать в Днепр на очередной тур. Серьезно готовились к играм, так как нам в спину дышал «Политехник» из Харькова. У них были следующие матчи с лидерами - николаевским «Нико-Баскет» и командой Кривого Рога, мы же играли с «Днепром-2» и «Новомосковском», и главной задачей было не потерять очки в этих матчах, чтобы закрепиться на третьей строчке, которая гарантировала нам на первой стадии плей -офф преимущество своей площадки.

Когда мы узнали, что ФБУ приняла решение завершить чемпионат досрочно, конечно был шок, наш клуб - это смысл нашей жизни, наша работа. Собрали ребят, все им объяснили, провели еще тренировки, я смотрел на баскетболистов, и видел в их глазах грусть. Они просто не понимали, что им делать дальше. Разъезжаться, сидеть по домам, тренироваться или нет? Никто не имел на это ответов. Чуть позже стало понятно, что наша федерация все сделала правильно и даже поняли быстрее, чем в остальной Европе все последствия угрозы этой эпидемии.

Если говорить о нынешнем сезоне, то мы уже играем в высшей лиге шестой год, и этот чемпионат, по моему мнению, самый сильный и самый интересный. Уровень всех команд значительно вырос, более напряженно и бескомпромиссно проходила подавляющее большинство матчей. Мы, например, в нашей группе хотя бы раз, но смогли выиграть у всех команд, включая главных лидеров. «Кривой Рог» мы победили на выезде, также в Николаеве победили «Нико-Баскет», а в Харькове одолели «Политехник» после того, как он усилились двумя легионерами. Мы ставили перед собой задачу в итоге попасть в четверку. Конечно, это для нас было бы непросто, учитывая не очень длинную скамейку запасных, но считали, что команде это по силам.

Конечно, нам есть над чем еще поработать. Во-первых, это защита. Очень проблематично у нас получается быстро переходить от защиты в нападение. Надеюсь, что наши лидеры останутся на следующий сезон, так как игра в нападении преимущественно строится через них. Игорь Стародуб, например, один из лидеров лиги по набранным очкам, в этом чемпионате хорошо себя проявил Илья Кабацюра, который входит в пятерку лучших снайперов, прогрессирует и Игорь Юркевичюс. Считаю, что эти баскетболисты не пасли бы задних, если играли бы и в Суперлиге.

Я очень благодарен всем баскетболистам за совместную работу, понимание тех задач, которые перед ними стояли и тот успех, которого мы добились. Ведь нынешнее третье место, пусть и в сокращенном чемпионате - это лучший результат команды. Мы к этому долго шли, строили команду, набирались необходимого игрового опыта и скажу, что сейчас Сумы имеют сильнейший состав за много последних лет. Это мое мнение.

Еще раз подчеркну, что уровень чемпионата значительно вырос, и в этом немалая заслуга Федерации баскетбола Украины, которая очень много внимания уделяет нашей лиге, и недаром в нынешнем сезоне в каждой группе играло по девять клубов, такого количества я не помню. И это очень приятно.

У нас было закрытие сезона, мы пригласили всех на небольшую университетскую базу отдыха, в неформальной обстановке пообщались, ни с кем не прощались. Мы надеемся, что после завершения карантина, возможно, возобновятся матчи Студенческой лиги, Суперлиги 3х3, где также выступают наши команды. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Если все останется так как есть сейчас, будем связываться с каждым игроком, разговаривать с руководством о том, как готовиться к следующему сезону. Главное не терять оптимизм, рано или поздно все будет хорошо, и мы будем планировать свою работу на следующий сезон так, чтобы выступить, как минимум, не хуже.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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