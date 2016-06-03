Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века Журнал «Олимпийская арена» посвятил третий номер 2020 года 85-летию физкультурно-спортивного общества «Спартак», которое празднуют 19 апреля.

Среди легенд «Спартака» и сумской скороход Владимир Голубничий.

Владимир Голубничий - коренной спартаковец. Даже во времена олимпийской славы не соглашался перейти в ряды других спортобществ, где предлагали и бОльшие зарплаты, и лучшие условия для тренировок. На предложения отвечал, что дорога и асфальт одинаково легко доступны: ними только надо пройти пешком. На протяжении своей спортивной карьеры сумчанин выступил на пяти Олимпиадах. В 1960-м в Риме и в 1968 в Мехико он получил «золото», в Токио-1964 финишировал бронзовым призером в Мюнхене-1972 - серебряным. Его называют лучшим скороходом XX века.

В 2012 году сумчанина вместе с другими 24 легкоатлетами современности избрали в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Барселоне.

Владимир Степанович признается, что в детстве его заветной мечтой было поесть вволю. Семья Голубничих жила бедно. Выручал огород. У будущего олимпийского чемпиона с детства тяга к земле, помогал бабушке и родителям: воду таскал, сажал, полол, копал. Легко ему ничего ни в спорте, ни в жизни не давалось. «Может, я потому и достиг каких-то вершин в спорте, потому что в молодости был вечно голодным и злым», - шутит атлет.

Сумщина - лыжный край. Поэтому Володя Голубничий, как и тысячи его ровесников, свою спортивную карьеру начинал с лыжных гонок, даже завоевал золотую медаль на первенстве Украины. Но в институт поступил на отделение легкой атлетики. В правильности своего выбора убедился, когда установил рекорд СССР на Всесоюзных студенческих играх в Москве. Тогда сумскому студенту сказали, что утвердят этот результат, если он повторит свое достижение на других соревнованиях. Это Голубничего завело, и впоследствии на чемпионате Украины он сбросил несколько секунд с мирового рекорда.

На своей первой Олимпиаде-1960 сумчанин на победу особо не рассчитывал. Но так случилось, что опытных скороходов из команды Советского Союза дисквалифицировали за нарушение правил. На дистанции остался только Голубничий. Наш земляк не растерялся и сразу ушел в отрыв. Стадион на мгновение затих, увидев малоизвестного атлета, который уверенно приближался к финишу, а затем взорвался овациями. Правда, расслабившись в конце, Владимир чуть не упустил рывок австралийца, пришлось максимально отработать последние метры дистанции.

Второе «золото» на Играх-1968 в Мехико Голубничий завоевал ценой неимоверных усилий. Он вошел на стадион первым, позади был еще один наш скороход, уроженец Сумщины Николай Смага, за ним - мексиканец Хосе Педроса. Отрыв от последнего был большой, но после того, как он вышел из туннеля на стадион, Педроса обогнал Смагу, расстояние между ним и лидером сократилась до минимума. Говорят, что в туннеле он перешел на бег, так как отыграть солидный гандикап на таком коротком отрезке дистанции, соблюдая правила, фактически невозможно. А судьи на это «закрыли» глаза. В итоге сумчанина с местным спортсменом разделили всего полторы секунды.

Произошел в Мехико и смешной случай. На старте дистанции наш атлет с американским скороходом Рональдом Лэрдом сбился с дистанции на втором километре, пропустили поворот и пошли в другом направлении. Пришлось возвращаться и догонять пелотон. Голубничий был главным претендентом на «золото» и на токийской Олимпиаде в 1964 году, но не рассчитал с тренером процесс акклиматизации. На дистанции плохо себя чувствовал, даже на мгновение «отключился», так что полученная бронзовая награда - хороший результат при таких условиях.

В течение карьеры Голубничий полагался на свой организм, и его ресурс. Это и помогло ему быть долгожителем в таком тяжелейшем виде спорта. Он, даже пересекая границу в 50 лет, демонстрировал приличные результаты среди ровесников. В 1991-м с новым мировым рекордом победил на дистанции 5 км в возрастной группе 55-59 гг. И стал обладателем золотой медали за командную победу на дистанции 20 км на IX чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов в Турку.

Владимир Степанович сохраняет все полученные грамоты, дипломы, кубки, медали - имеет настоящий музей, в котором отражены его титанический труд, тысячи преодоленных километров. «Это моя боль и гордость. - говорит чемпион. - Надо любить жизнь, какие бы сюрпризы оно не поднимало».

Анна Рудко, Олимпийская арена

Справка

Владимир Голубничий родился 2 июня 1936 года в Сумах. Один из лучших мастеров спортивной ходьбы в истории легкой атлетики. Заслуженный мастер спорта. Участник пяти Олимпийских игр (1960, 1964, 1968, 1972, 1976). Обладатель двух золотых (Рим-1960, Мехико 1968), серебряной (Мюнхен 1972) и бронзовой (Токио-1964) олимпийских медалей. Чемпион Европы.

Трижды устанавливал мировые рекорды на дистанции 20 км (1955, 1958, 1959), его фамилия занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета», орденом «За заслуги» III степени, Кавалер серебряного Олимпийского ордена. Почетный гражданин города Сумы.