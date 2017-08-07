Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал

“Нефтяник” – команда с небольшой историей. Она была основана в 1980-м году по инициативе нефтегазодобывающего управления. Два года сыграла в чемпионате области, а затем повысилась до уровня чемпионата СССР среди коллективов физкультуры.

В 1985-м году “Нефтяник” (тогда команда называлась именно так) выиграл этот турнир, что по регламенту давало право повыситься во Вторую лигу чемпионата СССР. Там ахтырчане выступали довольно успешно как для молодой команды.

4 сентября 1991-го. “Нефтяник” – “Динамо” 1:4. Капитаны команд Василий Ермак и Ахрик Цвейба вместе с судьями Годиным, Бавыкиным и Волком перед выходом на поле

Оцените сами: 19 место среди 28-и команд в дебютном сезоне, затем – взлет на шестую позицию. Третий сезон во второй лиге чемпионата СССР украинской зоны ознаменовался девятой итоговой позиции, четвертый – пятнадцатой. В 1990-м году “Нефтяник” стал шестым в первой украинской зоне, а в 1991-м году – абсолютно лучшей командой этого дивизиона. Это дало возможность стать у истоков первого чемпионата независимой Украины. “Нефтяник” попал в группу Б вместе с “Динамо”, “Днепром”, “Металлистом”, “Нивой” (Тернополь), “Волынью”, “Буковиной”, “Зарей-МАЛС” “Прикарпатьем” и СКА (Одесса). Иллюзий не возникало – представитель Сумской области будет бороться за выживание. И эта борьба было не безнадежной.

По крайней мере, команда огрызалась, боролась, цеплялась за очки, в отличие, например, от СКА (Одессы), о которой мы рассказывали в предыдущих выпусках рубрики. “Нефтянику” не хватило четырех очков для того, чтобы финишировать в зоне пропуска в следующий чемпионат. В то же время, четко прослеживались проблемы команды как с атакой, так и с защитой.

Минус 16 – второй худший показатель по разнице мячей в своей группе, вторая худшая атака в своей группе, вторая худшая защита своей группы. Лишь двое игроков “Нефтяника” на протяжении сезона забили больше одного мяча – это нападающий Николай Липинский (три гола) и защитник Сергей Сухарев (два гола).

Хотя начинался тот сезон для ахтырчан весьма успешно. В стартовых четырех турах “Нефтяник” потерпел лишь одно поражение – и то минимальное от авторитетного и сильного киевского “Динамо”. Зато было побеждено СКА (Одессу) и “Прикарпатье (по 1:0 ) и сыграно вничью 0:0 с “Буковиной”. Не выбили из колеи и “сухие” поражения от “Днепра” и “Зари-МАЛС”. В конце первого кола “Нефтяник” победил “Волынь” и “Металлист”, но второй круг турнира коллектив Валерия Душкова полностью провалил – поражения от “Металлиста”, “Нивы”, “Волыни”, “Днепра”, “Буковины”, “Прикарпатья” и “Динамо”. Победы над СКА не хватило. Как и ничьей в матче с прямым конкурентом” Зарей-МАЛС “. Мало того, даже победа в матче с луганчанами не спасла бы “Нефтяник”. Тогда просто сократился бы разрыв между командами. Но в зоне вылета все равно финишировал бы представитель Сумщины.

После вылета в Первую лигу “Нефтяник” ни разу за следующие семь лет не финишировал ниже восьмого места. В сезоне 1992/93 лишь четырех очков не хватило для резкого повышения в классе. Зато провал в сезоне 1999/00 обернулся вылетом во Вторую лигу – тогда понижались в классе сразу пять команд и “Нефтяник” был лучшей из них.

В какой то мере представитель Сумской области доказал случайность своего упадка уверенной, феерической победой в группе Б Второй лиги чемпионата 2000/01. Вернувшись в Первую лигу, команда и дальше стабильно держалась в топ-10 и в сезоне 2006/07 во второй раз в своей истории завоевала право сыграть в элите.

За повышение в классе “Нефтяник” боролся, в том числе, и с ужгородским “Закарпатьем”, опередив закарпатцев на три очка в итоговой таблице. За спиной “Нефтяника” ужгородцы оказались и в турнирной таблице Высшей лиги 2007/08, но для продолжения каденции команде из Ахтырки нужно было опередить еще кого. И жертвой был выбран ФК “Харьков”. Но не хватило одного очка.

Хотя, по сути, “Нефтяник” боролся и с “Кривбассом”, который пришел к финишу с преимуществом в четыре балла, и с донецким “Металлургом”, и с луганской “Зарей”, которые опередили “нефтяников” на пять очков.

В том составе, в отличие от первого элитного образца “Нефтяника”, было немало известных фамилий. Константин Балабанов, Васил Гигиадзе, Денис Дедечко, Андрей Кикоть, Антон Монахов, Вячеслав Сердюк, Вячеслав Шарпар, а главное – Денис Олейник. Все они играли в том сезоне за “Нефтяник”, однако монолитностью команда не отличалась. Возможно, это было обусловлено неразборчивостью на тренерской позиции. Начинал тот сезон в качестве наставника “Нефтяника” Сергей Шевченко. После пяти туров один матч в качестве главного тренера провел Виктор Ищенко, а остаток сезона коллективом руководил Валерий Городов.

Сергей Шевченко не продержался на посту, ведь провалился на стартовом отрезке – пять поражений в пяти матчах без единого забитого “Нефтяник-Укрнефть” (тогда команда называлась уже именно так) мяча. Виктор Ищенко продолжил серию поражением 0:1 от запорожского “Металлурга”, а с Городовым результаты начали улучшаться.

Были ничьи с “Карпатами” и донецким “Металлургом”, но громче всего “Нефтяник-Укрнефть” прогремел в одиннадцатом туре, когда в Киеве одолел “Динамо” 1:0 благодаря голу Олега Шептицкого. Вскоре “нефтяники” выдали серию из трех поединков без пропущенных голов, а затем – семиматчевую серию только с одним поражением. На горизонте замаячила перспектива сохранения прописки в Высшей лиге, однако финальный отрезок сезона “Нефтяник-Укрнафта” провел весьма слабо – всего четыре очка в семи турах. ФК “Харьков” обошел команду Городова на одно очко, не выпустив “нефтяников” за пределы зоны вылета. Борьба была проиграна.

После вылета в Первую лигу былой стабильности у “нефтяников” не было. В одном из сезонов “Нефтяник-Укрнефть” финишировал в топ-5, но были и кампании, по итогам которых команда опускалась на четырнадцатое – пятнадцатое места. В сезоне 2017/18 был вылет во Вторую лигу, но пройти аттестацию для участия в третьем по рангу профессиональном дивизионе Украины не удалось. Так “Нефтяник-Укрнефть” потерял профессиональный статус.

На протяжении своей истории команда также четыре раза доходила до четвертьфинала турнира. Последний раз – в сезоне 2016/17, и воспоминания эти еще совсем свежи в памяти. Но воспоминания о выступлениях в элите – тусклые. Команда старалась, но своей здесь так и не стала. А в 2018 году вообще прекратила свое существование.