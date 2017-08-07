Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал

История команды из Ахтырки, которая провела в элите два сезона.

Сразу начнем с интересного факта: “Нефтяник” провел на элитном уровне украинского футбола два сезона, а перерыв между ними составил пятнадцать лет. Это в своем роде уникальный случай – лишь “Верес” поднимался в элиту после более длительного периода скитаний. Можно говорить, что команда из Ахтырки вживую застала в чемпионате Украины две совершенно разных эпохи – была участником первого в истории независимой Украины футбольного турнира, а затем играла в элите в конце 2010-х годов. Когда украинский футбол стремительно приближался к пику своей мощности.

“Нефтяник” – команда с небольшой историей. Она была основана в 1980-м году по инициативе нефтегазодобывающего управления. Два года сыграла в чемпионате области, а затем повысилась до уровня чемпионата СССР среди коллективов физкультуры.

В 1985-м году “Нефтяник” (тогда команда называлась именно так) выиграл этот турнир, что по регламенту давало право повыситься во Вторую лигу чемпионата СССР. Там ахтырчане выступали довольно успешно как для молодой команды.

Киевский триумф как самая большая гордость. Нефтяник-Укрнафта своим в элите так и не стал - изображение 1

4 сентября 1991-го. “Нефтяник” – “Динамо” 1:4. Капитаны команд Василий Ермак и Ахрик Цвейба вместе с судьями Годиным, Бавыкиным и Волком перед выходом на поле

 

Оцените сами: 19 место среди 28-и команд в дебютном сезоне, затем – взлет на шестую позицию. Третий сезон во второй лиге чемпионата СССР украинской зоны ознаменовался девятой итоговой позиции, четвертый – пятнадцатой. В 1990-м году “Нефтяник” стал шестым в первой украинской зоне, а в 1991-м году – абсолютно лучшей командой этого дивизиона. Это дало возможность стать у истоков первого чемпионата независимой Украины. “Нефтяник” попал в группу Б вместе с “Динамо”, “Днепром”, “Металлистом”, “Нивой” (Тернополь), “Волынью”, “Буковиной”, “Зарей-МАЛС” “Прикарпатьем” и СКА (Одесса). Иллюзий не возникало – представитель Сумской области будет бороться за выживание. И эта борьба было не безнадежной.

По крайней мере, команда огрызалась, боролась, цеплялась за очки, в отличие, например, от СКА (Одессы), о которой мы рассказывали в предыдущих выпусках рубрики. “Нефтянику” не хватило четырех очков для того, чтобы финишировать в зоне пропуска в следующий чемпионат. В то же время, четко прослеживались проблемы команды как с атакой, так и с защитой.

Минус 16 – второй худший показатель по разнице мячей в своей группе, вторая худшая атака в своей группе, вторая худшая защита своей группы. Лишь двое игроков “Нефтяника” на протяжении сезона забили больше одного мяча – это нападающий Николай Липинский (три гола) и защитник Сергей Сухарев (два гола).

Киевский триумф как самая большая гордость. Нефтяник-Укрнафта своим в элите так и не стал - изображение 2

Хотя начинался тот сезон для ахтырчан весьма успешно. В стартовых четырех турах “Нефтяник” потерпел лишь одно поражение – и то минимальное от авторитетного и сильного киевского “Динамо”. Зато было побеждено СКА (Одессу) и “Прикарпатье (по 1:0 ) и сыграно вничью 0:0 с “Буковиной”. Не выбили из колеи и “сухие” поражения от “Днепра” и “Зари-МАЛС”. В конце первого кола “Нефтяник” победил “Волынь” и “Металлист”, но второй круг турнира коллектив Валерия Душкова полностью провалил – поражения от “Металлиста”, “Нивы”, “Волыни”, “Днепра”, “Буковины”, “Прикарпатья” и “Динамо”. Победы над СКА не хватило. Как и ничьей в матче с прямым конкурентом” Зарей-МАЛС “. Мало того, даже победа в матче с луганчанами не спасла бы “Нефтяник”. Тогда просто сократился бы разрыв между командами. Но в зоне вылета все равно финишировал бы представитель Сумщины.

После вылета в Первую лигу “Нефтяник” ни разу за следующие семь лет не финишировал ниже восьмого места. В сезоне 1992/93 лишь четырех очков не хватило для резкого повышения в классе. Зато провал в сезоне 1999/00 обернулся вылетом во Вторую лигу – тогда понижались в классе сразу пять команд и “Нефтяник” был лучшей из них.

В какой то мере представитель Сумской области доказал случайность своего упадка уверенной, феерической победой в группе Б Второй лиги чемпионата 2000/01. Вернувшись в Первую лигу, команда и дальше стабильно держалась в топ-10 и в сезоне 2006/07 во второй раз в своей истории завоевала право сыграть в элите.

За повышение в классе “Нефтяник” боролся, в том числе, и с ужгородским “Закарпатьем”, опередив закарпатцев на три очка в итоговой таблице. За спиной “Нефтяника” ужгородцы оказались и в турнирной таблице Высшей лиги 2007/08, но для продолжения каденции команде из Ахтырки нужно было опередить еще кого. И жертвой был выбран ФК “Харьков”. Но не хватило одного очка.

Киевский триумф как самая большая гордость. Нефтяник-Укрнафта своим в элите так и не стал - изображение 3

Хотя, по сути, “Нефтяник” боролся и с “Кривбассом”, который пришел к финишу с преимуществом в четыре балла, и с донецким “Металлургом”, и с луганской “Зарей”, которые опередили “нефтяников” на пять очков.

В том составе, в отличие от первого элитного образца “Нефтяника”, было немало известных фамилий. Константин Балабанов, Васил Гигиадзе, Денис Дедечко, Андрей Кикоть, Антон Монахов, Вячеслав Сердюк, Вячеслав Шарпар, а главное – Денис Олейник. Все они играли в том сезоне за “Нефтяник”, однако монолитностью команда не отличалась. Возможно, это было обусловлено неразборчивостью на тренерской позиции. Начинал тот сезон в качестве наставника “Нефтяника” Сергей Шевченко. После пяти туров один матч в качестве главного тренера провел Виктор Ищенко, а остаток сезона коллективом руководил Валерий Городов.

Сергей Шевченко не продержался на посту, ведь провалился на стартовом отрезке – пять поражений в пяти матчах без единого забитого “Нефтяник-Укрнефть” (тогда команда называлась уже именно так) мяча. Виктор Ищенко продолжил серию поражением 0:1 от запорожского “Металлурга”, а с Городовым результаты начали улучшаться.

Были ничьи с “Карпатами” и донецким “Металлургом”, но громче всего “Нефтяник-Укрнефть” прогремел в одиннадцатом туре, когда в Киеве одолел “Динамо” 1:0 благодаря голу Олега Шептицкого. Вскоре “нефтяники” выдали серию из трех поединков без пропущенных голов, а затем – семиматчевую серию только с одним поражением. На горизонте замаячила перспектива сохранения прописки в Высшей лиге, однако финальный отрезок сезона “Нефтяник-Укрнафта” провел весьма слабо – всего четыре очка в семи турах. ФК “Харьков” обошел команду Городова на одно очко, не выпустив “нефтяников” за пределы зоны вылета. Борьба была проиграна.

После вылета в Первую лигу былой стабильности у “нефтяников” не было. В одном из сезонов “Нефтяник-Укрнефть” финишировал в топ-5, но были и кампании, по итогам которых команда опускалась на четырнадцатое – пятнадцатое места. В сезоне 2017/18 был вылет во Вторую лигу, но пройти аттестацию для участия в третьем по рангу профессиональном дивизионе Украины не удалось. Так “Нефтяник-Укрнефть” потерял профессиональный статус.

Киевский триумф как самая большая гордость. Нефтяник-Укрнафта своим в элите так и не стал - изображение 4

На протяжении своей истории команда также четыре раза доходила до четвертьфинала турнира. Последний раз – в сезоне 2016/17, и воспоминания эти еще совсем свежи в памяти. Но воспоминания о выступлениях в элите – тусклые. Команда старалась, но своей здесь так и не стала. А в 2018 году вообще прекратила свое существование.

Ігор СемйонUA-Футбол
 
Спорт «Нефтяник-Укрнефть»

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