Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси 27-летний Гегам Кадимян, игравший в ПФК «Сумы» в 2013 году, сейчас выступает за гродненский «Неман» в чемпионате Беларуси.

В 8 играх экс-форвард «Сум» забил 5 мячей, а его команда занимает 14-ое место (из 16) в турнире с 7 очками. Он забил больше половины командных голов (5 из 8 ).

Игрок дал интервью официальному сайту клуба, в котором нашлось место воспоминаниям и о сумском периоде своей карьеры.

Гегам Кадимян: Связался с Даниелем Стойковичем, и он сказал мне, что ему в Гродно всё нравится

— В возрасте 14 лет ты переехал из Армении жить в Украину. Расскажи, как так вышло?

— В Армении футбол не развивался так хорошо, как в Украине. Мои родители подумали, что мне стоило бы попробовать свои силы в Украине, ведь это большая страна с превосходными условиями для занятия спортом. Мой дядя жил в Харькове, поэтому я отправился к нему. Он сильно любил меня и был только «за». В то же время, он сильно переживал и волновался. Ведь это была для меня далекая от дома страна, новая культура, а мне было всего 14 лет. Мой старший двоюродный брат взял тогда ответственность на себя. Он успокоил меня и сказал: «Я тебе покупаю билеты, и ты летишь в Харьков. Не волнуйся, все будет хорошо».

— Какое мнение по этому поводу было у твоих родителей?

— Конечно же, они хотели, чтобы я был дома, рядом. При этом они понимали, что я хочу заниматься футболом и развиваться, а переезд пойдет мне только на пользу. Им было тяжело, но они дали добро и поддержали меня.

— Ты говорил по-русски до переезда?

— Нет, знал только армянский.

— Ты переехал в другую страну, тебе 14 лет и ты не знаешь языка, но при этом тебе нужно ходить в школу. Как решали эту проблему?

— Первым делом я начал учить русский язык. Дядя, тётя и брат помогали мне в этом, и я довольно быстро его выучил. Однако, на первом месте у меня всегда был футбол. На тот момент я не думал, что можно одновременно и хорошо учиться и играть в футбол. Как-то учился, ходил то в одну школу, то в другую… Справлялся как-то, но учёба для меня была второстепенна. Было сложно, конечно. В моей голове было только одно: «Дайте мяч, я хочу играть». Как и любой подросток, я мечтал играть на высоком уровне, мечтал о сборной – вот о чем я думал, а не об учебе. Я приехал в Украину учиться играть в футбол.

— В Украине ты начинал с харьковского «Арсенала».

— Да, я попал в юношескую команду «Арсенала», где играл за свой 1992-й год. А через два года, в 16 лет, меня перевели во взрослую команду, которая играла тогда во Второй лиге Украины. В том же сезоне ещё и гол успел забить.

— Потом «Арсенал» потерял статус профессионального клуба, и ты перешёл в «Титан».

— Да, я очень хорошо помню последнюю игру команды. Мы тогда играли с «Запорожьем», я вышел на замену и забил гол. После матча ко мне подошел главный тренер команды Николай Трубачёв и сказал, что видит во мне потенциал, и что я могу попробовать свои силы в «Титане» из Армянска. Сказал, что они меня ждут. Крымчане ставили цель выйти в Первую лигу и мне это было интересно. К тому же, мне повезло, что согласно правилам, тогда было необходимо ставить в состав на матч молодого игрока. Из-за этого в Армянске в первых двух сезонах практически постоянно имел игровую практику. В сезоне 2009/10 года мы заняли первое место и поднялись в Первую лигу. Позже лимит отменили, и я перестал попадать в основной состав, случались травмы. Хорошо, что второй тренер «Титана» всё время подбадривал меня и заставлял усердно тренироваться.

Я выступал за команду до 2013 года, а потом перешел в «Сумы». Там я практически постоянно выходил на замену. Бывало, забивал. Я выходил и почти в каждом матче отличался если не голом, то результативным пасом. Тренер говорил, что я – его козырь. Он специально не выпускал меня в стартовом составе, потому что считал, что на завершающем отрезке я принесу больше пользы. Так и было.

— Тебя это не задевало?

— Нет, конечно. Я понимал, что он ставит передо мной конкретную задачу, которую я хорошо выполняю. Мне это даже нравилось. Я выхожу, забиваю, отдаю, делая при этом результат, а потом все на тебя смотрят и радуются. На тот момент мне было важно играть хоть сколько-нибудь.

— Позже ты перешел в «Говерлу», но сыграл за нее только один матч. Что там произошло?

— У клуба были проблемы с деньгами, были задержки зарплаты, да и вообще было неясно, продолжит ли он своё существование. Хорошо помню тот единственный матч: тогда я вышел на замену вообще без разминки. Одного из наших игроков удалили и главный тренер Вячеслав Грозный говорит мне: «Кадимян, на поле». Я тогда очень удивился. На скамейке сидели очень опытные футболисты, а выпускают меня. Было очень неожиданно. Потом, непонятно почему, с тренером были не в ладах. Мне поступило предложение из донецкого «Олимпика» и я, без каких-либо раздумий, согласился. Собрал вещи и уехал в Донецк.

— В Премьер-лиге Украины куда более опытные футболисты, сильна конкуренция. Тяжело было пробиться в состав?

— К тому моменту я уже немало поиграл и в Первой и во Второй лигах, опыта набрался, поэтому не скажу, что мне было уж очень сложно. Для меня было важно играть рядом с более опытными и сильными игроками, чтобы развиваться дальше. Могу сказать только слова благодарности всем тем, с кем я играл все эти годы. Я никогда не был один, всегда меня поддерживали и помогали. Это тоже сыграло немаловажную роль в моём развитии.

— Контракт с «Олимпиком» ты доработал до конца. Почему не остался в клубе?

— В «Олимпике» всё было нормально, главный тренер хорват Игор Йовичевич мне доверял, и, где-то процентов 90 игр я начинал в стартовом составе. У меня заканчивался контракт, и мне просто хотелось сменить обстановку. Меня звали в Россию, в РПЛ, звали в Европу. Но обстоятельства сложились так, что я перешел в «Карпаты».

— Именно в тот период тебя впервые пригласили в сборную Армении.

— До этого я выступал только за юношеские и молодежные сборные. А тут приглашение в главную команду! Армения – моя Родина и я был очень рад и горд, выступать за свою страну.

— Ты довольно долго играл в Украине и даже получил паспорт этой страны. Тебе не предлагали стать игроком их национальной команды?

— С детства у меня была только одна сокровенная мечта – играть за сборную Армении. Если бы и были такие предложения, я бы от них отказался.

— Помнишь тот момент, когда ты узнал о приглашении в национальную команду?

— В клуб пришёл факс из Армении, и администратор подозвал меня и сказал, что меня вызвали в национальную сборную своей страны. Сложно передать те чувства, которые я испытывал в тот момент. В голове была одна мысль: «Неужели это всё реально? Ничего нет невозможного, Гегам, твои мечты сбываются!». Конечно, я в первую очередь рассказал об этом своим дяде, маме и папе, благодарил их за их терпение и помощь.

— Если ты помнишь, то твой первый матч за сборную был против национальной сборной Беларуси.

— Такое не забывается. Мы сыграли тогда вничью, а я вышел на замену вместо натурализованного бразильца Маркоса Пиззелли на 68-й минуте матча.

— Твое самое яркое воспоминание о сборной?

— Не скажу, что оно яркое, скорее это просто твёрдо засело мне в голову. Один из матчей сборной проходил в Армении. Я позвал на него всю свою семью: родители, родственники, друзья, даже дядя с братом из Украины приехали. Это был мой первый матч, на котором присутствовала моя семья. Перед матчем тренер давал установку, и основными игроками должны были стать мы с Генрихом Мхитаряном. Тренер сказал, что мы будем разыгрывать вместе все угловые, штрафные. Ответственность была очень велика. И как думаешь, что произошло? Мы заканчиваем разминку, я делаю буквально последнее движение с мячом и понимаю, что я оступился, повредил ногу и не смогу продолжить игру. Было невероятно тяжело и горько это осознавать. Я смотрел на трибуну, где сидели мои близкие, смотрел на них сквозь слезы… Такое не забывается. У меня был только один вопрос – почему? Может, я что-то не так в жизни сделал, может, обидел кого…

— После «Карпат» была «Заря», а после луганского клуба – полтавская «Ворскла», в составе которой ты стал года бронзовым призером чемпионата Украины сезона 2017/18. Тем не менее, ты зимой 2019 расстался с клубом.

— В бронзовом сезоне я много играл, а в первой половине следующего сезона сыграл в чемпионате всего в 4 матчах. К тому же у клуба начались финансовые проблемы. Всем игрокам порезали зарплаты. Многие ушли, в том числе и я.

— Перед тем, как ты стал игроком нашего клуба, ты в июле 2019 года перебрался к себе на родину и провёл пол сезона в ереванском «Алашкерте». Что повлияло на столь резко решение изменить карьеру?

— Я уже десять лет играл в Украине и успел порядком соскучиться по своим родным и близким, по дому. Из-за этого мне было легко сделать такой выбор, когда появился такой вариант. То, что моя семья будет рядом со мной, очень сильно повлияло на моё решение. Особо долго я не думал. Дополнительным бонусом было и то, что «Алашкерт» выступал в Лиге Европы. Мне не терпелось быстрее выйти на поле в еврокубках. Тогда осуществилась еще одна моя маленькая мечта – сыграть на европейской арене.

— Тем не менее, твоё пребывание в Армении было недолгим. Почему так быстро вновь решил отправиться подальше от дома?

— Пускай это останется со мной, не горю желанием об этом рассказывать.

— Тогда почему в Беларусь и почему «Неман»?

— У меня есть товарищ с очень хорошим и большим футбольным кругом общения. У него была возможность привезти меня в Беларусь, вот он мне и предложил попробовать свои силы в «Немане». Как-то не размышлял долго. Связался с Даниэлем Стойковичем, мы с ним успели немного потренироваться в «Алашкерте», и он сказал мне, что ему в Гродно всё нравится. Вот я и согласился.

— Твоё первое и самое сильное впечатление после приезда в Гродно?

— Безусловно, это наш тренер. Мне импонирует, что он всегда все говорит в глаза. Мне близки многие его взгляды, понравилось то, как он себя ведет с игроками.

— Какая твоя цель на время пребывания в клубе?

— Сейчас самое главное – помочь команде достичь как можно лучшего результата. Ну и, не скрою, хочу закрепиться в основном составе «Немана», чтобы своей игрой обратить на себя внимание и вернуться в сборную Армении.

— Позади пятая часть чемпионата – прошло шесть матчей (уже 7), в которых ты уже трижды успел отличиться (уже 4). Все три мяча были забиты по-разному, как говорят, на любой вкус. Хорошее начало, как я думаю. Что скажешь о силе чемпионата Беларуси?

— Пока мне ещё сложно адекватно оценить силу турнира, ведь мы ещё не со всеми командами сыграли. Из прошлогодних призёров мы встречались только с «Шахтёром» и, что радует, смогли отобрать у них очки. Могу сказать, что чемпионат Беларуси плюс-минус похож на чемпионаты Украины и Армении. Начало нынешнего турнира должно, как мне кажется, нравиться всем болельщикам лиги. Посмотрите на плотность в турнирной таблице. Одна игра и ты можешь переместиться сразу на пять-шесть позиций, как вниз, так и вверх. Абсолютно каждая команда может переиграть любого соперника, а лидеры прошлогоднего чемпионата на такой короткой дистанции уже потеряли много очков. Непредсказуемость результатов держит всех в напряжении и это мне нравится.

— Следующий матч мы сыграем как раз против многократного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ. «Неман» ещё ни разу не побеждал соперника на выезде. Как ты считаешь, есть ли шанс эту неприятную для нас традицию изменить? (проиграли 1:3, Кадимян забил - -Ред.).

— Шанс есть всегда и во всём, а тем более в футболе, где может произойти всякое. За это же и любят эту игру миллионы болельщиков. Нам надо постараться играть в свой футбол, в футбол который мы показываем на своём поле. Безусловно, мы должны уважать грозного соперника, но не бояться его. Мы умеем играть, и я верю, что у нас всё получится.

— Ну, и в конце нашего разговора пару коротких вопросов. Ты жил в постоянных разъездах. Ты научился готовить самостоятельно?

— Нет, как ни странно. Больше люблю сходить в кафе и поесть там.

— Три твоих любимых блюда?

— Долма – это армянское блюдо. Второе, наверное, хачапури, а на третьем месте с недавних пор – шашлык от Кантарии.

— Три лучших футболиста, с которыми тебе довелось играть в одной команде?

— Генрих Мхитарян, Арас Озбилис и Маркос Пиззелли.

— Три жизненных принципа Гегама Кадимяна?

— Не предавать, в любой ситуации оставаться человеком и, третье – по возможности помогать тем, кому в данный момент эта помощь необходима.

ФК Неман