Сумской футзалист признан лучшим в Украине

Представители пера, ручки и клавиатуры, определили лучших игроков, тренера и открытие в сезоне 2019/20, который, к сожалению, завершился после первой стадии, пишет futsalua.org.
При определении лучшего игрока чемпионата респонденты в своих анкетах назвали фамилии 16 полевых игроков и 2 вратарей. Больше всех игроков в список номинантов прогнозируемо делегировал чемпион херсонский «Продэксим» - 7, далее следуют бронзовый призер «Ураган» (Ивано-Франковск) - 4, серебряный «ХИТ» (Киев) - 3, и по одному «Кардинал-Ровно» (Ровно), «ИнБев» (Житомир), «Сокол» (Хмельницкий) и «Энергия» (Львов).
«Лучшим игроком» участники референдума определили воспитанника сумского футзала Николая Белоцерковца («Продексим»), которого называли в анкетах 10 раз, и он получил при этом пять первых мест, три вторых и два третьих, что в сумме дало 23 балла.
На втором месте с 19 баллами (3 первых + 4 вторых + 2 третьих места) оказался игрок «Урагана» Даниил Абакшин, а третье место занял еще один представитель чемпиона и единственный легионер в списке - Рониньо (13 баллов, 3 + 1 + 2).
Еще один «наш» Артем Фаренюк разделил 4-6-е место.
Следующие места распределились так:
4-6. Артем Фаренюк («Ураган») - 11 (2 + 2 + 1)
4-6. Михаил Зварич («Продексим») - 11 (2 + 2 + 1)
4-6. Александр Педяш («ХИТ») - 11 (1 + 3 + 2)
7. Петр Шотурма («Продексим») - 10 (2 + 1 + 2)
8. Сергей Журба («ХИТ») - 5 (0 + 2 + 1)
9. Евгений Сирый («ХИТ») - 4 (1 + 0 + 1)
10-11. Андрей Федюк («Ураган») - 3 (1 + 0 + 0 )
10-11. Олег Легендзевич («Энергия») - 3 (1 + 0 + 0 )
12-14. Анатолий Милинький («Кардинал-Ровно») - 2 (0 + 1 + 0 )
12-14. Андрей Хамдамов («Сокол») - 2 (0 + 0 + 2)
12-14. Кирилл Ципун («Продэксим») - 2 (0 + 1 + 0 )
15-18. Дмитрий Сорокин («Продэксим») - 1 (0 + 0 + 1)
15-18. Роман Бакум («ИнБев») - 1 (0 + 0 + 1)
15-18. Владимир Кардаш («Ураган») - 1 (0 + 0 + 1)
15-18. Игорь Корсун («Продэксим») - 1 (0 + 0 + 1)
Звание «Лучший тренер» с результатом в 7 голосов второй раз подряд завоевал бывший и будущий тренер «Продексима» Хави Родригес. В прошлом году ему пришлось разделить это звание с Максимом Павленко, но на этот раз испанец победил единолично.
Конкуренцию ему составил главный тренер «ИнБев» Михаил Соколовский, которому респонденты отдали 4 голоса.
В номинации «Лучший вратарь» очень уверенно, собрав более половины голосов (13), победил еще один представитель «Продэксима» Кирилл Ципун. На счету предыдущего победителя Владимира Кардаш из «Урагана» 5 голосов и второе место.
Лучшим молодым игроком» с большим отрывом и результатом в 8 голосов стал футзалист «ИнБев» Денис Бланк.
В номинации «Открытие чемпионата» семь респондентов не сговариваясь между собой назвали житомирский «ИнБев», как единое целое. За эту команду выступает воспитанник конотопского футзала Виталий Дзюба.
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