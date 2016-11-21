Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:23299

Сумской футзалист признан лучшим в Украине

Подведены итоги референдума от сайта futsalua.org.

Представители пера, ручки и клавиатуры, определили лучших игроков, тренера и открытие в сезоне 2019/20, который, к сожалению, завершился после первой стадии, пишет futsalua.org.

При определении лучшего игрока чемпионата респонденты в своих анкетах назвали фамилии 16 полевых игроков и 2 вратарей. Больше всех игроков в список номинантов прогнозируемо делегировал чемпион херсонский «Продэксим» - 7, далее следуют бронзовый призер «Ураган» (Ивано-Франковск) - 4, серебряный «ХИТ» (Киев) - 3, и по одному «Кардинал-Ровно» (Ровно), «ИнБев» (Житомир), «Сокол» (Хмельницкий) и «Энергия» (Львов).

«Лучшим игроком» участники референдума определили воспитанника сумского футзала Николая Белоцерковца («Продексим»), которого называли в анкетах 10 раз, и он получил при этом пять первых мест, три вторых и два третьих, что в сумме дало 23 балла.

На втором месте с 19 баллами (3 первых + 4 вторых + 2 третьих места) оказался игрок «Урагана» Даниил Абакшин, а третье место занял еще один представитель чемпиона и единственный легионер в списке - Рониньо (13 баллов, 3 + 1 + 2).

Еще один «наш» Артем Фаренюк разделил 4-6-е место.

Следующие места распределились так:

4-6. Артем Фаренюк («Ураган») - 11 (2 + 2 + 1)

4-6. Михаил Зварич («Продексим») - 11 (2 + 2 + 1)

4-6. Александр Педяш («ХИТ») - 11 (1 + 3 + 2)

7. Петр Шотурма («Продексим») - 10 (2 + 1 + 2)

8. Сергей Журба («ХИТ») - 5 (0 + 2 + 1)

9. Евгений Сирый («ХИТ») - 4 (1 + 0 + 1)

10-11. Андрей Федюк («Ураган») - 3 (1 + 0 + 0 )

10-11. Олег Легендзевич («Энергия») - 3 (1 + 0 + 0 )

12-14. Анатолий Милинький («Кардинал-Ровно») - 2 (0 + 1 + 0 )

12-14. Андрей Хамдамов («Сокол») - 2 (0 + 0 + 2)

12-14. Кирилл Ципун («Продэксим») - 2 (0 + 1 + 0 )

15-18. Дмитрий Сорокин («Продэксим») - 1 (0 + 0 + 1)

15-18. Роман Бакум («ИнБев») - 1 (0 + 0 + 1)

15-18. Владимир Кардаш («Ураган») - 1 (0 + 0 + 1)

15-18. Игорь Корсун («Продэксим») - 1 (0 + 0 + 1)

Звание «Лучший тренер» с результатом в 7 голосов второй раз подряд завоевал бывший и будущий тренер «Продексима» Хави Родригес. В прошлом году ему пришлось разделить это звание с Максимом Павленко, но на этот раз испанец победил единолично.

Конкуренцию ему составил главный тренер «ИнБев» Михаил Соколовский, которому респонденты отдали 4 голоса.

В номинации «Лучший вратарь» очень уверенно, собрав более половины голосов (13), победил еще один представитель «Продэксима» Кирилл Ципун. На счету предыдущего победителя Владимира Кардаш из «Урагана» 5 голосов и второе место.

Лучшим молодым игроком» с большим отрывом и результатом в 8 голосов стал футзалист «ИнБев» Денис Бланк.

В номинации «Открытие чемпионата» семь респондентов не сговариваясь между собой назвали житомирский «ИнБев», как единое целое. За эту команду выступает воспитанник конотопского футзала Виталий Дзюба.

Спорт Николай Белоцерковец Футзал

По тематике

Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25

Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси

Сумчанин Евгений Змысля перешел в стан новоиспеченного чемпиона Беларуси - минскую «Сталицу»....

Наши – в восьмерке!
03.02.2019 08:28

Наши – в восьмерке!

Сумская команда “FoodCentre-СумДУ” пробилась в четвертьфинал национального кубка....

Футзальный клуб «СумДУ»: перезагрузка
10.11.2017 13:11

Футзальный клуб «СумДУ»: перезагрузка

Уже сегодня, 10 ноября, футзальный клуб «СумДУ» сыграет свой первый матч в новом сезоне Первой лиги чемпионата Украины....

Дерби: роменчане «размазали» сумчан
01.03.2017 11:24

Дерби: роменчане «размазали» сумчан

В последний день февраля завершился 13 тур чемпионата Украины среди команд Первой лиги....

Волевая победа с привкусом валидола
21.11.2016 08:56

Волевая победа с привкусом валидола

В драматическом матче МФК «СумДУ» одержал победу в домашнем матче второго предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

Сумской футзалист признан лучшим в Украине
Сегодня 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
view counter

Новости

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:15
На Сумщине еще один случай коронавируса
Вчера 09:15
ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
29.05.2020 15:44
ЮЖД возобновляет движение пригородных поездов на Сумщине
Сегодня 20:02
Еще у одного храма в Сумах открыли детскую площадку
Сегодня 19:52
Сумские футзалисты продолжают бороться за медали чемпионата Беларуси
Сегодня 18:52
Начало лета: прогноз погоды на Сумщине
Сегодня 17:12
Заммэра Сум подарил жене квартиру, оценив ее в 3 раза дешевле стоимости, и потерял машину
Сегодня 15:17
Кто заболел коронавирусом в Белополье
Сегодня 14:20
В Шостке провели турнир по пляжному волейболу
Сегодня 12:34
На перекрестке в центре Глухова легковушка сбила скутер
Сегодня 12:19
Прошла жеребьевка предварительного раунда кубка Сумщины
Сегодня 12:11
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.