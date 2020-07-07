Спорт

admin
admin
13.07.2020 11:51371

Массажный валик от головной боли и целлюлита

Благодаря социальным сетям профессиональный спортивный инвентарь стал доступен каждому, кто уделяет здоровью много времени и сил.

Фото и видео с тренировками стали более информативными, то есть больше рассказывают о подготовке до занятий и расслаблении после них. Эти этапы крайне важны для получения более эффективного результата. Одним из лучших инструментов по работе с мышцами разных частей тела является массажный валик. Он незаменим в профилактике мышечной крепатуры, а также в процессе подготовки тела к интенсивным упражнениям.

Массажный валик – это цилиндр из плотного вспененного материала, который можно приобрести на сайте компании BLACKROLL®. Заказать товар можно после консультации по телефону +38(096)-434-14-04 или по адресу: Киев, ул. М. Максимовича, 3г / 471.

Используют ролик для:

  • • подготовки тела к тренировке через стимуляцию кровообращения,

  • • расслабления мышц и фасций,

  • • для самостоятельного массажа всего тела или отдельных зон.

Этот спортивный инвентарь выпускается в разных размерах, разного уровня жесткости, а также с разным рельефом поверхности. Валик является эффективным инструментом для физиотерапии с целью избавления от головной боли или профилактики целлюлита кожи.

Польза массажного валика

Валик необходим как средство по созданию баланса в опорно-двигательном аппарате и по улучшению динамичности мышц. Регулярные занятия с массажным роликом в виде прокатки частей тела под собственным весом позволяют:

  • • снизить нагрузку с области позвоночника,

  • • вернуть нормальный тонус мышцам поясницы,

  • • ослабить боль в шее или плечевом поясе,

  • • открыть поры и вывести пот,

  • • нормализовать кровоток и питание тканей всего тела.

Благодаря активизации кровообращения при прокатке мышц спины и плечевого пояса можно достичь комфортного самочувствия в этих зонах. Активное и равномерное давление через вибрацию позволяет достичь полноценного восстановления тела после сильных тренировок или после сидячей работы, а также ускоряет процесс выведения пота.

Массажный валик от головной боли и целлюлита

Нормальный кровоток благотворно повлияет на работу нервной системы. То есть при прокатке определенных частей тела нормализуется работа каналов крови, нервных окончаний, что улучшает питание клеток спинного и головного мозга, тканей внутренних органов и кожи, а также ускоряет обменные процессы в организме, что является профилактикой целлюлита. В зависимости от типа валика можно проводить активный массаж:

  • • шеи,

  • • верхней и средней части спины,

  • • поясницы,

  • • бедер и ягодиц.

Использование валиков разной жесткости способствует расщеплению жировых клеток, улучшению рельефа кожи ног, ягодиц, рук, живота. С его помощью реально уменьшить проявление целлюлита. Прокатка плечевого пояса поможет избавиться от головной боли через снятие мышечных зажимов в этой области и создание нужного тонуса в определенных зонах. 

Как выбрать массажный валик?

При выборе валика следует учитывать его размер, жесткость и рельеф материала. Например, чтобы избавиться от целлюлита и головной боли достаточно будет использовать ролик диаметром 15 см, средней жесткости и с гладкой поверхностью. Для более эффективных тренировок выбирайте рельефный валик, продольные полосы которого создают вибрацию и более активно воздействуют на мышцы. 

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