Фото и видео с тренировками стали более информативными, то есть больше рассказывают о подготовке до занятий и расслаблении после них. Эти этапы крайне важны для получения более эффективного результата. Одним из лучших инструментов по работе с мышцами разных частей тела является массажный валик. Он незаменим в профилактике мышечной крепатуры, а также в процессе подготовки тела к интенсивным упражнениям.
Массажный валик – это цилиндр из плотного вспененного материала, который можно приобрести на сайте компании BLACKROLL®. Заказать товар можно после консультации по телефону +38(096)-434-14-04 или по адресу: Киев, ул. М. Максимовича, 3г / 471.
Используют ролик для:
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• подготовки тела к тренировке через стимуляцию кровообращения,
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• расслабления мышц и фасций,
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• для самостоятельного массажа всего тела или отдельных зон.
Этот спортивный инвентарь выпускается в разных размерах, разного уровня жесткости, а также с разным рельефом поверхности. Валик является эффективным инструментом для физиотерапии с целью избавления от головной боли или профилактики целлюлита кожи.
Валик необходим как средство по созданию баланса в опорно-двигательном аппарате и по улучшению динамичности мышц. Регулярные занятия с массажным роликом в виде прокатки частей тела под собственным весом позволяют:
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• снизить нагрузку с области позвоночника,
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• вернуть нормальный тонус мышцам поясницы,
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• ослабить боль в шее или плечевом поясе,
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• открыть поры и вывести пот,
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• нормализовать кровоток и питание тканей всего тела.
Благодаря активизации кровообращения при прокатке мышц спины и плечевого пояса можно достичь комфортного самочувствия в этих зонах. Активное и равномерное давление через вибрацию позволяет достичь полноценного восстановления тела после сильных тренировок или после сидячей работы, а также ускоряет процесс выведения пота.
Нормальный кровоток благотворно повлияет на работу нервной системы. То есть при прокатке определенных частей тела нормализуется работа каналов крови, нервных окончаний, что улучшает питание клеток спинного и головного мозга, тканей внутренних органов и кожи, а также ускоряет обменные процессы в организме, что является профилактикой целлюлита. В зависимости от типа валика можно проводить активный массаж:
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• шеи,
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• верхней и средней части спины,
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• поясницы,
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• бедер и ягодиц.
Использование валиков разной жесткости способствует расщеплению жировых клеток, улучшению рельефа кожи ног, ягодиц, рук, живота. С его помощью реально уменьшить проявление целлюлита. Прокатка плечевого пояса поможет избавиться от головной боли через снятие мышечных зажимов в этой области и создание нужного тонуса в определенных зонах.
При выборе валика следует учитывать его размер, жесткость и рельеф материала. Например, чтобы избавиться от целлюлита и головной боли достаточно будет использовать ролик диаметром 15 см, средней жесткости и с гладкой поверхностью. Для более эффективных тренировок выбирайте рельефный валик, продольные полосы которого создают вибрацию и более активно воздействуют на мышцы.
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