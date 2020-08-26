Спорт

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Сегодня 12:23168

"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге

Что представляет собой команда перед своим дебютом в первой лиге.

Сайт Спортарена сделал своеобразное превью команды перед стартом нового сезона в первой лиге украинского футбола. 

Прошлый сезон: 3 место в Группе «Б» Второй лиги.

Что собой представляют? Солидная команда из Сумщины, которая за два года прошла аматоров и Вторую лигу, а также изрядно «пошумела» в Кубке Украины.

Новички:

• Пришли: —
• Ушли: в.Фильо (Барса 2003 Сумы АФСО), п.Гаврась (ФК Тростянец ААФУ), п.Макаров (ФК Сумы ААФУ)

Переходя на личности:

• Лидер — Константин Пикуль. Капитан, лидер защиты, пенальтист — 25-летний защитник очень своевременно прибыл в Альянс и стал важным игроком как в командных построениях на поле, так и в жизни коллектива.
• Потеря — не было. Важные, системообразующие игроки — на месте.
• Усиление — не было. Не сказать, что команда плохо укомплектована, или же имеет откровенные слабости, но все же совсем без новичков — это удивляет.
• Надежда — братья Шараи. Влад и Стас на двоих — это 23 гола и 16 ассистов во всех турнирах прошлого сезона. В.Шарай — левый форвард, С.Шарай — центральный атакующий хавбек, инсайд. Быстрые, техничные и инициативные футболисты, которые умеют одинаково хорошо забивать и ассистировать. Им по 23 года, значит, еще есть возможность для прогресса.
• Звезда — Сергей Загинайлов. 29-летнему форварду есть что вспомнить: как начинал полузащитником в дубле Металлиста, как чуть не оказался в академии ПСВ, как мощно играл за тернопольскую Ниву и МФК Николаев в Первой лиге, как выступал где-то в пяти зарубежных чемпионатах и еврокубках. Альянс усилил сразу же: 11 голов в прошлом чемпионате, кубке и плей-офф, гармоничное взаимодействие с братьями Шараями, Агаповым и другими товарищами по группе атаки.

Комплектация — 90%: они не особенно гоняются за усилением. Разве что случится свободный игрок, как говорится, на две головы выше имеющихся.

Чего хотят: освоиться в Первой лиге — для начала, повторить путь своих друзей с Ингульца — на перспективу.

Это реально? Они планомерно идут к этому.

Спорт

"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
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