Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0753

Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь

На летнем чемпионате Украины по биатлону, что на прошлой неделе прошел в Чернигове, внимание, кроме главных действующих лиц, было приковано еще к одному спортсмену, который пока высокими результатами похвастаться не смог.

Но шосткинец Андрей Орлик - один за самых перспективных украинских молодых лыжников - в биатлоне всего несколько месяцев, поэтому более  весомые достижения, будем надеяться, впереди. А сейчас - первые впечатления от нового для себя вида спорта.

- Андрей, поздравляю тебя с новым этапом в твоей спортивной карьере! Расскажи, пожалуйста, когда ты решил перейти в биатлон, почему так случилось?

- Решение перейти в биатлон мне далось очень тяжело. Я очень долго думал. Еще в марте месяце хотел перейти в биатлон, еще тогда все решил, но из-за коронавируса не получилось приехать раньше на подготовку, поскольку был карантин, не было возможности. Как только ограничения ослабили - мы сразу связались с Владимиром Михайловичем Брынзаком. Он дал свое одобрение на этот переход. Даже немного поругал, почему раньше не позвонили (улыбается). В тот же день я собрал вещи и приехал в Чернигов. Это произошло 4 июня, и уже со следующего дня я приступил к тренировкам в новом для себя виде спорта.

Перешел, потому что в лыжных гонках я больше не вижу никакой перспективы. Пока не сменится руководство - там нечего делать. Мне очень жаль тех спортсменов, которые там все еще остались. В биатлоне с этим все в порядке, я знаю насколько здесь профессиональные тренеры, какие у них возможности и достижения уже есть. Можно открыть Википедию и прочитать, кто чего доcтиг за свою тренерскую карьеру. Что Зоц, что Ворчак воспитали очень многих спортсменов высокого уровня. Здесь есть соответствующая подготовка, соответствующее отношение к спортсмену и хорошие условия, поскольку есть врач и массажист. Именно поэтому я и перешел сюда. Остается только показывать результат.

- Родные поддержали твой выбор?

- Да, они уже давно мне говорили, чтобы я переходил в биатлон, но я хотел пробежать свой последний юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам и тогда перейти сюда.

- Какие у тебя впечатления от первых стартов, волновался перед гонками?

- Нет, давно уже не волновался перед стартами, наверное, лет с 15. Это уже пройденный для меня путь. Я стараюсь лишний раз не волноваться, обдумывать каждый шаг, придерживаться определенного плана. В общем, впечатления очень положительные, мне очень интересно: нужно не только бежать, но и стрелять.

Например, в гонке преследования на последнем огневом рубеже я не справился со стрельбой, потому что у меня был азарт, я хотел догнать спортсмена, что бежал впереди. Догнать получилось, но вместо того, чтобы приехать на стрельбу с пульсом 175-176 - я приехал с 186. Начал стрелять, а меня трясет, не могу прицелиться. Вот такие мелочи влияют на результат. Именно над ними нужно тщательно работать.

- С какими сложностями ты встречаешься в подготовительный период?

- Мне трудно стрелять. Стрелковую подготовку я начал сразу на первой тренировке, 5 июня, и у меня моментально начали сдираться локти. Первые уроки стрельбы я получил от Сергея Николаевича Зоца, он меня научил по одному готовиться на стрельбу лежа, а когда приехал на первый сбор в Яворов к Николаю Николаевичу Зоцу - тот изменил мою подготовку к стрельбе. Таким образом, в одном месте локти еще не зажили, но уже начали сдираться в другом... Поэтому я почти все лето не мог стрелять лежа, вот отсюда и такая нестабильность: на первом рубеже один промах, на втором - четыре. Еще неоднообразная подготовка к стрельбе лежа, а это здесь самое главное.

- В твоей подготовке преобладает работа со стрельбой, и все же, вы сбалансированно подходите ко всем компонентам?

- Думаю, больше времени мы уделяем именно стрельбе. В общем, чувствую себя очень хорошо. Вижу, что тренировочный план мне подходит, и я этому очень рад, потому что я по этому поводу очень переживал. Мне далеко не каждый план подходит. С одним тренером я могу бежать очень сильно, а с другим могу быть в конце финишного протокола.

- Как тебя приняли в команде? Какие впечатления от команды?

- Хорошие и положительные спортсмены, замечательные тренеры, прекрасный врач и массажист. Мне все очень нравится. Видно, что каждый работает, трудится на результат. Я не видел, чтобы кто-то хотя бы какое-то одно упражнение не выполнил до конца за все эти сборы. Все хотят работать, у всех блестят глаза. Это касается как тренеров, так и нас, спортсменов, это - главное. В такой команде должен быть результат.

- Как думаешь, над чем больше всего нужно работать Андрею Орлику для того, чтобы добиться успеха?

- Нужно обдумывать каждую деталь, не упускать мелочей. Нестабильность в стрельбе у меня сейчас из-за того, что я некоторые мелочи забываю, поэтому возникают недостатки на огневом рубеже. Если это все сейчас начать контролировать, через некоторое время процесс стрельбы дойдет до автоматизма, и я смогу спокойно стрелять. А пока нужно над этими мелочами работать.

- Андрей, желаю тебе реализовать весь твой потенциал и достичь всех целей, которые ты ставишь перед собой в новом этапе в твоей жизни! Успехов в подготовке!

- Спасибо!

Беседовала Дария Вирста, biathlon.com.ua

Спорт Андрей Орлик Биатлон

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