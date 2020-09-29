Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти Спортивний рух Олександра Педана “JuniorZ” та краудфандингова платформа GoFundEd запрошують вчителів фізичного виховання стати учасниками нового освітнього проєкту Re.Active.

Проєкт триватиме з 1 жовтня 2020 року по 31 березня 2021 року.

Re.Active - це всеукраїнський освітній проєкт, що має на меті перезавантажити уроки фізичного виховання в українських школах та змінити методики викладання з урахуванням індивідуальних потреб учнів та інновацій.

“Наша мета дати вчителям фізкультури нові можливості, віру в себе та свої сили. З досвіду знаємо, як важливо активним небайдужим вчителям мати усе необхідне, аби забезпечити розвиток учнів. Одним із дієвих способів у сучасному світі є краудфандинг та фандрейзинг. Цього і хочемо навчити педагогів разом із партнерами. Також віримо, що у теперішніх карантинних умовах покращення імунітету дітей у шкільних стінах є вкрай важливим. А цього можна досягти саме завдяки інноваційній і цікавій для усіх школярів фізкультурі”, - говорить лідер Спортивного руху JuniorZ Олександр Педан.

Учасники проєкту отримають ґрунтовні знання з проєктного менеджменту, краудфандингу та фандрейзингу й впродовж двох місяців збиратимуть кошти на реалізацію власних освітніх ініціатив на платформі GoF.

“Такі проєкти як Re.Active допомагають освітянам творити зміни на місцях й об’єднувати громаду довкола крутих ініціатив. Маленькими кроками вчителі фізкультури рухатимуться до великих змін, надихаючи на освітні трансформації колег з інших куточків країни. Це важливий процес, адже мова йде не тільки про трансформацію уроків фізкультури, а й про нове бачення спорту та активного дозвілля серед школярів та дорослих”, - стверджує керівниця платформи GoFundEd, Олександра Пєтушкова.

Заявки на участь у проєкті Re.Active можна подавати до 19 жовтня 2020 року включно: https://forms.gle/ULgMZCvtJ2iyb1Sj6

Конкурс проводиться на добровільних засадах. У ньому можуть брати участь вчителі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл зі всієї України.

Детальніше про умови тут: http://prosvitcenter.org/start-reactive

* Проєкт Re.Active є спільною ініціативою організацій JuniorZ та GoF задля перезавантаження уроків фізичного виховання в українських школах.

GoFundEd - це освітня краудфандингова платформа створена командою "Про.Світ". З 2016 року вона надає шкільним командам менторську підтримку та супровід у впровадженні проєктів у школах, навчає співпраці, комунікації та прозорому фандрейзингу.

JuniorZ — проєкт Олександра Педана з розвитку спорту серед школярів. Проєкт реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міністерства освіти та науки України (меморандум МОН від 27.12.2018) тощо.

Рух пропагує такі види спорту: чирлідинг, петанк, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі та фризбі. За 2,5 роки роботи команда руху об’їхала 19 міст України, де провела семінари для майже 2000 вчителів та фестивалі для більше, ніж 10 000 дітей. Завдяки співпраці із міськими радами та партнерами руху для шкіл було закуплено спортивного спорядження більше, ніж на 1 350 000 гривень.