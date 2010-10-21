Стадион «Авангард»: что изменится? Как известно, этой осенью на стадионе «Авангард» наконец снова продолжились ремонтные работы. Когда же на него смогут вернуться футболисты, каково качество положенного поля?

Об этом, и не только, мы поговорили с начальником горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталием Шиловым.

По его словам, новое футбольное поле на стадионе уже готово:

– Люди, которые занимались полем, уже уложили его, сделали разметку и уехали. На стадион заехал подрядчик, который будет заниматься беговыми дорожками. Они должны справиться в течение десяти дней.

– Изменится ли количество дорожек?

– Нет, дорожек будет столько же, сколько и было – четыре. Что касается дорожек, то мы убрали старую резину, что была на них, и кладем современное покрытие. Затем сделаем разметку.

На поле мы тоже убрали дерн и положили современное покрытие. Но его строили в 70-е годы прошлого века. Чтобы порадовать легкоатлетов – увеличить количество дорожек (добавить 1-2), их длину, – надо было бы огорчить футболистов. И наоборот. Потому пришли к такому выводу – пусть будет стандартное поле. А дорожки – как есть. Но зато мы дополнительно сделали сектора для метания, для прыжков в длину и т.д. Когда-то все это было, и мы это возродили. То есть сейчас на стадионе можно заниматься минимум четырьмя видами спорта: футболом, легкой атлетикой, прыжками в длину, метанием копья или ядра. Там специальный сектор с гранотсевом (спортсмены сами сказали, что резина долго не протянет).

– Как вы оцениваете качество футбольного поля – оно лучше, чем на «Барсе»?

– В тендере участвовало три компании, был участник и с более качественным, немецким полем. Но по стоимости есть существенная разница. Наше условие было – чтобы это был хотя бы не Китай. Так что как вышло. Это покрытие последнего, третьего поколения, с длиной ворса 5 см.

Напомним, что 8 июля УКС объявил открытые торги на реконструкцию стадиона «Авангард» с устройством искусственного покрытия игрового поля с ожидаемой стоимостью 12,07 млн. грн. В торгах участвовали три компании: МЧП «Рівень» с предложением 11,3 млн. грн., ООО «Міленіум Спорт» – 11,697 млн. грн. и ООО «Будівельна компанія «Спорт-ІН» – 11,998 млн. грн. В результате победила компания «Міленіум Спорт».

– В этом году стадион не будет закончен?

– На мой взгляд, чтобы его закончить, чтобы это был полностью отремонтированный объект, должен быть проект реконструкции и административного здания. А у меня в проектной документации – только укладка поля и дорожки. И вот это мы закончим и сдадим. На эти работы в нынешнем году из местного бюджета выделили порядка 11 млн. грн. Что же касается реконструкции здания, будем думать об этом в следующем году. Думаю, на 2021 год заложим соответствующее финансирование.

Кстати, реконструкция стадиона «Авангард» началась в апреле 2017 г. Работы выполняло ООО «СПКК «Федорченко», которое на торгах с ожидаемой стоимость в 32 млн. грн. предложило цену 18,5 млн. Такое существенное расхождение в цифрах объяснили наличием у компании собственного производства и намерением получить футбольное поле в рамках госпрограммы. До конца 2017 г. компания освоила выделенные ей 14 млн. грн., а в 2018 г. реконструкция уже не продолжилась из-за иска управления ГСЧС Украины в Сумской области, а также расследования якобы нецелевого использования средств при реконструкции…

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