Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37520

Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»

Сумская биатлонистка рассказала о том, как справилась с коронавирусом

Сумская биатлонистка Вита Семеренко в интервью для XSPORT.ua рассказала о том, как перенесла коронавирус, когда сможет присоединиться к команде, а также о том, довольна ли своей летней подготовкой:

- Вита, как ты себя чувствуешь, удалось ли побороть болезнь?

- Да, слава Богу, вчера пришел отрицательный тест, и я уже вышла с самоизоляции. Во вторник сдаю еще один тест с переводом на английский, если все хорошо, то в среду я присоединюсь к команде на сборе в Рамзау.

- Как ты перенесла болезнь, с какими сложностями столкнулась?

- Перенесла я болезнь в легкой форме, без симптомов, без температуры. Только на третьи сутки чувствовала определенную слабость, ощущение того, что в организме есть вирус. А так все прошло нормально, без осложнений.

- Есть подозрения, где заразилась коронавирусом?

- У нас переболела вся семья. Я приехала со сбора, а Андрей (муж Виты – прим. XSPORT.ua) как раз отвозил своего отца на снимок, и, видимо, сначала он подхватил, а потом и я через два дня заразилась. Могу сказать, что для этого вируса много времени не нужно, чтобы заразиться.

Потом уже все с кем я общалась – и родители, и старшая сестра – все сидели на самоизоляции. А вот с Валей (Семеренко – прим. XSPORT.ua) как раз в эти дни мы не виделись, и ее, слава Богу, пронесло.

- Какие были первые мысли, когда узнала о позитивном тесте?

- Конечно, в первый день у меня была паника, если честно. Я не понимала, как будет дальше, как мне самой потом улетать, потому что мы так долго ждали этой возможности выехать за границу, готовились к этому. Но потом, когда все улеглось, я спокойно проанализировала, поняла, что все что не делается, то к лучшему. Сейчас тенденцию по заболеваемости очень печальная, и, возможно, лучше сейчас переболеть, чем во время сезона.

В любом случае могу сказать, что не нужно паниковать, необходимо следовать рекомендациям докторов, соблюдать карантинные меры. Мне наш доктор сразу назначил витамины и отправил на самоизоляцию, чтобы не разносить вирус.

- Как в целом оценишь свою летнюю подготовку?

- Лето прошло в рабочем режиме. Довольна своим физическим состоянием. Правда теперь, конечно, переживаю немного, как эта ситуация повлияет на форму, но тренера меня успокаивают, говорят, что ничего страшного.

Работали мы хорошо, нагрузки были не детские. Работа с Юраем и весь тренировочный план, конечно, отличаются от того, что у нас было в последние годы с Григорием Ивановичем. Много мы консультировались и с парнями, уточняли по нагрузкам, по том, как правильно себя вести. Так что адаптация прошла нормально, я довольна, теперь с нетерпением жду сезона.

- Морально готова сейчас улететь и до Нового года не вернуться домой?

- Да, вполне, готова. Тем более в Рамзау давненько не была, года 3 или 4 точно, да и на лыжи уже хочется стать. Но, конечно, нужно будет сначала немного втянуться после болезни, потому что мне Юрай с доктором запрещали дома что-либо делать, даже легкий кросс. Сказали, пока теста негативного не будет, сидеть дома, чтобы не провоцировать дальше болезнь.

Напомним, сборная Украины ныне находится на сборе в австрийском Рамзау, после чего 1 ноября переедет на вкатку в финский Вуокатти.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Спорт Биатлон Вита Семеренко Коронавирус

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