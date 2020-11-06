Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:25245

Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус

Вихованець сумського баскетболу Андрій Кожем’якін, який нині грає за столичний «Будівельник», розповів про хворобу та плани на сезон.

– Андрій, спершу розкажи, як твої справи? Йдеш до одужання?

– Зараз вже значно краще, дякую. Але перший тиждень був дуже важкий. І саме у перший день було найтяжче. Ми в той день зробили тест і я почувався добре, але після вечірнього тренування раптово відчув, що захворів.

Температура піднялася до 38 градусів, голова просто страшенно боліла. Кидало в жар, викручувало тіло. Так тривало чотири дні. Лише на п’ятий став почувати себе краще. І надалі все відпускало і відпускало. Проте, досі час від часу маю температуру, тож до повернення до тренувань поки мови не йде.

– Ти досить жваво почав сезон і отримував багато ігрового часу, після чого трохи менше виходив на паркет, але потім взагалі захворів і останні дві гри команда проводила вже без тебе, проте з підсиленням в особі Бурта. Зараз вам усім доведеться починати все спочатку і відвойовувати свій час в ротації. Напевно прикро?

– Я цілком спокійно ставлюся до того, що відбувається зараз. Нічого ж не поробиш. В такий час всі команди та всі гравці – в однакових умовах. Ми усі перебуваємо в зоні ризику.

– Які твої амбіції на цей сезон?

– Хочу грати як можна більше. Виступати за Будівельник – це честь і відповідальність. У мене дуже серйозні конкуренти, тож я з усіх сил намагаюся показати себе кожну хвилину і принести користь команді. Це якщо мова про індивідуальні цілі. А загалом, я, як і всі – хочу перемагати.

 
Спорт

Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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