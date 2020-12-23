Збудували за 10 млн доларів, продали за 8 млн гривень: у Сумах розслідують продаж стадіону «Ювілейний»

Що сталось?

Днями стало відомо, що прокуратура Сумської області розслідує продаж 25-тисячного стадіону «Ювілейний» – першої в Україні арени європейського рівня, яку звели в Сумах 20 років тому, пише Tribuna.com.

Місцеві видання повідомили, що слідчі відкрили кримінальну справу, наклали на стадіон арешт та готують підозри організаторам аукціону, на якому продали «Ювілейний», та покупцю. Причина в підозріло заниженій вартості покупки стадіону, яка склала 8 млн гривень.

Хто, як і чому продав «Ювілейний»?

Якщо буквально, то продали не стадіон, а 99,9% корпоративних прав підприємства «Сумиспортінвест», яке й володіє «Ювілейним». Торги відбулись 30 грудня на електронному аукціоні OpenMarket Міністерства юстиції України.

В ньому взяли участь три претенденти на покупку. Серед них міська рада Тростянця (райцентр на Сумщині) та переможець аукціону, компанія «Північ Агро Сервіс», бенефіціари якої – Сергій Бондаренко та Роман Бабенко – є засновниками аматорського футбольного клубу «Вікторія» з села Миколаївка на Сумщині. А Бондаренко є ще й президентом цього клубу, який готується до участі в другій лізі з нового сезону.

Організувала торги Державна виконавча служба, яка вела відповідне провадження. Все через судові позови та борги, які накопичились у «Сумиспортінвест». За даними сервісу Youcontrol, тільки податкового боргу у підприємства на сьогодні є понад 2 млн гривень, а показник його фінансової стійкості є незадовільним.

Також минулого року Державна служба України з питань праці повідомляла про заборгованості з виплати зарплати на підприємстві-опікуні «Ювілейного». Все це призвело до арешту майна «Сумиспортінвест» та його виведення на аукціон.

То в «Ювілейного» відтепер новий власник – президент аматорської «Вікторії»?

Поки ні. І на це є кілька причин.

По-перше, триває розслідування, яке може виявити злочин в організації аукціону. Підозру, зокрема, викликає те, що збудований за 10 млн доларів стадіон виставили на продаж зі стартовою ціною в 5,4 млн гривень.

По-друге, переможець аукціону досі не сплатив заявлену вартість лоту – 8,1 млн гривень. Очевидно, у зв’язку із розслідуванням. У розмові з Tribuna.com Роман Бабенко запевнив, що надасть згодом позицію «Північ Агро Сервіс» в цій ситуації, але на момент публікації тексту її досі у нас немає.

По-третє, усіма силами пручається власник тих самих 99,9% корпоративних прав «Сумиспортінвест» – акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», більш відоме як завод імені Фрунзе (виготовляє устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості). Тут продаж вважають незаконним.

В коментарі Tribuna.com заступник директора з економічної безпеки «Сумського НВО» Юрій Лаптур пояснив, що саме юристи компанії звернулись в правоохоронні органи з проханням звернути увагу на проблеми з аукціоном:

«Ми звернулись із позовом до суду, а потім ще й в прокуратуру, до слідчих органів. Питання перше – яким чином визначалась вартість корпоративних прав. Тому що експертиза не проводилась. Її визначили виконавці самостійно. Наскільки вони мали право [це робити], з’ясують правоохоронні органи.

З паспорта лоту на аукціоні OpenMarket

Питання друге – юридично глибше. Статутний капітал ТОВ «Сумиспортінвест» не був сформований до кінця. Наші юристи переконані, що законодавство забороняє продаж часток таких товариств, де не сплачений статутний капітал, не сформований. Є пряма заборона.

Ми готові відстоювати свої інтереси тут. Наші юристи відправляли цю інформацію в Державну виконавчу службу, але там її проігнорували».

Tribuna.com також відправила відповідний запит в Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції в місті Суми, але на момент публікації відповіді не отримала.

Також Лаптур наполягає, що йдеться про продаж не стадіону, а саме корпоративних прав «Сумиспортінвест». Підприємство, до речі, заснували 10 років тому – якраз за кілька місяців до того, як воно також через аукціон викупило «Ювілейний» в ході санації його попереднього власника ВАТ «Спартак». Тоді цю покупку пов’язували з олігархом Костянтином Григоришиним, до чиєї фінансово-промислової групи має відношення «Сумське НВО».

«Говорити, що це продаж стадіону, – абсолютно неправильно, – говорить Лаптур. – Я так розумію, це з подачі Державної виконавчої служби весь час – на підготовчих стадіях і коли виставили на продаж ці корпоративні права – в пресі йшлося про продаж стадіону. Ні, це корпоративні права.

Купивши ці корпоративні права, покупець «Сумиспортіневст» зможе розпоряджатись стадіоном, але якщо це дозволяє статут товариства. Але чи дозволяє, то це уже комерційна таємниця».

В підсумку ситуація є боротьбою за привабливий актив у центрі Сум, усі учасники якої не готові до кінця відкрито говорити або говорити взагалі.

А тим часом грати на «Ювілейному» можна?

Останнім часом на арені домашні матчі проводили дві команди – аматорські «Суми» та професіонали з «Альянсу», що сьогодні виступає в першій лізі. Перші ще під кінець 2020-го перебрались на реконструйований «Авангард» – інший сумський стадіон. Другі сподіваються продовжити тут виступати, попри усі перипетії.

В коментарі Tribuna.com президент «Альянсу» Сергій Демченко пояснив:

«В нас немає офіційної інформації, тому поки плануємо грати на «Ювілейному». Договір оренди є. Я сьогодні говорив з директором стадіону [про цей аукціон] – у нього теж нема інформації. Наш запасний варіант – грати в Охтирці або Байраці.

Але на мою думку, такий об’єкт за 8 мільйонів не продають. Стадіон побудували за 10 млн [доларів] – він же не може за 20 років до 300 тисяч [доларів] ціни опуститись.

Там є нюанси, прокуратура з’ясує. Наскільки знаю, уже викликають на допит. Ми теж заявку подавали на аукціон, але до кінця її не завершили. В нас була інформація, що навіть оцінки стадіону не було. Це смішно просто. У нас же там офіс розташований, трохи володіємо ситуацією».