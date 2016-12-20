РПЦ против Украины. Красная плесень Московского патриархата. Существует целая сеть священников, которые активно помогают русским боевикам на востоке. «Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск — это официально. Это лидеры «Московского патриархата», это священники благочиний, протоиереи. Они не являются рядовыми священниками. По священнослужителю в Славкурорте, отцу Виталию, есть информация, что он призвал брать в руки оружие и защищать Россию от Украины. Источник: http://lorddreadnought.livejournal.com/63191.html

«В Краматорске, Славянске мы можем видеть, как священники «Московского патриархата» настраивают людей против Украины, против украинцев», — рассказал священник. Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры как баз для диверсионных групп.



Служба безопасности Украины подтверждает такие выводы, потому что проверила звонки перепуганных граждан, которые сообщали о боевиках и оружии. Когда начались первые бунты, то автобусы с русскими номерами останавливались возле ОГА, выходили оттуда боевики с оружием, а потом эти автобусы видели на территории Святогорской лавры, также видели их в тех отелях по области, которые существуют при «храмах», — рассказал священник.

Командует этим парадом отцов сепаратистов, по слухам, «митрополит донецкий и мариупольский» Илларион. Он непосредственно общается с Кириллом Гундяевым, минуя «Киевскую метрополию».

«Иларион выступает официально, что он против Украины и за Россию. Также есть данные из его окружения, что когда русские войска стояли в ста метрах от границы Украины, он сказал, что будем встречать эти войска как освободителей», — рассказал священник. Иларион уже длительное время считается глазами и руками русского «патриарха» Кирилла в Украине. Также он был личным другом Виктора Януковича.

«В свое время он дружил очень хорошо с Януковичем, потому что Янукович и семья финансировали, и есть информация, что и сейчас финансируют все строительные объекты, монастыри, соборы. Конечно, он будет поддерживать своего патрона. Я знаю, он был частым гостем у Кирилла Московского. Кирилл ему благоволит», — признался священник.

По данным журналистов, к сепаратизму причастен и «митрополит Одесский» Агафангел. Началом трагедии в Одессе, по данным газеты «Сегодня», были снайперские винтовки и автоматы, которые раздал прихожанам священник одной из церквей города сразу после проповеди про «святую Русь».

«Оружие, из которого сегодня в Одессе сепаратисты расстреливают участников марша за единство Украины и мирных жителей, раздавалась вчера вечером в одной из церквей города.

Во время утреннего «молебна за святую Русь» один из священников раздал прихожанам автоматы и снайперские винтовки», — пишет издание. Судя по всему, в центре УПЦ МП есть радикальное крыло, подчиненное непосредственно Гундяеву, и это порождает крайне драматические для украинской православной церкви процессы. Потому «патриарх» Кирилл не только не откликнулся на просьбу «Киевской метрополии» остановить войну, но и позволил Кремлю использовать в этой войне церковь.

Кто следил за церковно-политическими процессами в конце 1980-х – начале 1990-х гг., хорошо помнит, как именно митрополит Агафангел (Саввин) (сейчас - Одесский и Измаильский), будучи тогда народным депутатом Украины, с трибуны Верховного Совета УССР 4 июня 1990 г. активно убеждал депутатов избрать председателем парламента первого секретаря ЦК КПУ Владимира Ивашко (один из предателей Украины, одиозный ненавистник независимости страны, эмигрировавший сразу после путча на Россию, похоронен там же в Москве.

Возмущение многих народных депутатов вылилось тогда в скандирование митрополиту "ганьба!", а один из депутатов не выдержал и даже сбросил с его головы белый клобук, в знак протеста против кощунственной агитации от имени Церкви.

Следует отметить, что подобные прокоммунистические выступления митрополита Агафангела в начале 1990-х гг. очень сильно способствовали разочарованию многих украинцев в православии и их переходу в УГКЦ.

Это действительно была подлинная дискредитация Православной Церкви в Украине, причем руками православного же архиерея. "Красного архиерея", как его тогда называли многие. Украинская пресса в те годы неоднократно писала о митрополите Агафангеле как о "агенте КГБ" и даже "члене КПСС", чего архиерей даже не пытался опровергнуть.

Свою тесную связь с КПУ и полную поддержку коммунистического режима митрополит Агафангел никогда не скрывал. Его позиция неоднократно менялась - в соответствии с изменением генеральной линии КПУ (батюшка, нацелившийся на трон митрополита Владимира, оказывается, партейный - oleg_leusenko). Входя в прокоммунистическую парламентскую "группу 239", он выступал против независимости Украины, агитировал во время всесоюзного референдума за сохранение СССР и поддержал в 1991 г. ГКЧП.

7 августа 1991 г. митрополит Агафангел (тогда Винницкий и Брацлавский) решением Священного Синода УПЦ МП был переведен на Ивано-Франковскую кафедру.

Однако такое решение вызвало бурю протестов прикарпатских православных верующих и духовенства. Многие из них, не желая подчиняться новоназначенному "красному митрополиту", ушли в УАПЦ или УГКЦ.

В результате митрополит Агафангел так и не смог вступить в управление мятежной Ивано-Франковской епархией, после чего в сентябре он решением Синода был уволен на покой, а в 1992 г. возвращен на Винницкую кафедру. С 20 июня 1992 г. он митрополит Одесский и Измаильский.

С тех пор минуло уже 20 лет. Однако, на удивление, митрополит Агафангел остался верен своим идеалам и принципам. Как и двадцать лет назад, он активно выступает за восстановление СССР в любых его формах, а также в поддержку коммунизма и КПУ (здается, этот поп тайный сатанист - oleg_leusenko). Так, в книге "Коммунисты и православие в Украине" (Киев, 2002) митрополит Агафангел (Саввин) утверждает, что православные и коммунисты "являются единомышленниками". По его словам, призывы Коммунистической партии "согласуются с проповедуемой Церковью евангельской любовью и добродетелью".

Более того, говоря о УПЦ МП и КПУ, митрополит Агафангел заявил: "Мы едины" (см.: Симоненко П. Коммунисты и православие в Украине. – К., 2002 г. – Сс. 3-7).

По сути, тождество коммунизма и христианства, единство коммунизма и православия – это и есть главное вероисповедное кредо митрополита Агафангела, которое он пронес через все годы своей деятельности. В этом он действительно последователен и принципиален, в отличие от многих бывших коммунистов, которые с распадом СССР поспешили "перестроиться" и "перекраситься". И это потому лидер украинских коммунистов П. Симоненко особенно гордится близкой дружбой с митрополитом Агафангелом, как с идейным "единомышленником" (см.: Симоненко П. "Коммунисты и православие в Украине").

Аналогичные прокоммунистические симпатии неоднократно в интервью СМИ высказывал и другой влиятельный иерарх УПЦ МП – наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебидь), который в 2008 г. даже выдвигался в депутаты Киевсовета от КПУ. Тогда вокруг кандидатуры Павла разгорелся настоящий скандал, так как оказалось, что свою кандидатуру в Киевсовет он выдвигал одновременно и по списку "Партии регионов".

Было ли случайностью, что влиятельнейший архиерей УПЦ МП выдвигался по спискам Коммунистической партии? Еще в августе 2007 г. в интервью официальному сайту КПУ, опубликованном под названием "Наместник КПЛ: комунистов я уважаю", иерарх признался: "Я и в прошлом к коммунистам относился с большим уважением. Почему? Потому что у них была цель!... И сегодняшние коммунисты меня совершенно не смущают… В чем я еще поддерживаю коммунистов? В том, что я, как и они, более склонен к тому времени, когда у нас была дисциплина… Это сейчас мы порицаем, мол, вот такая нехорошая была власть. Да, была такая власть, но ведь и люди в этой власти были разные… Да, было много расстреляно священников! Но, опять же, почему? Вероятно, за грехи наши! Поэтому еще раз повторю, что и тогда, и сейчас я отношусь к коммунистам с большим уважением. Особенно к нынешним коммунистам: и к Петру Николаевичу, и к его единомышленникам, к однопартийцам, к его коллегам. При этом я понимаю, как им сейчас приходится сложно".

Педерастия в Донецкой ячейке Московского патриархата.

Митрополит Илларион запомнился иконами с изображением Януковича. С „ликами” гаранта носились в „крестных ходах”, пророчили им „мироточение”. В конце концов, илларионовский пиар закончился покрытием „иконы Януковича” плесенью. «Многие ожидали чуда во время «Крестного хода», но чуда не произошло. Икона мироточить не стала. Как расценивать появление плесени не знаю. Но факт остается фактом - белая плесень покрыла часть лица Януковича», - рассказал автор. Сомнительно, чтобы после таких афер с картинками настоящий верующий проникся почитанием к новому предстоятелю.

За Илларионом также следует шельф скандалов внутри самой УПЦ МП на почве разговоров о сексуальных извращениях, к которым якобы причастен и сам митрополит. Секс скандалы с именем Иллариона начались еще в бытность патриарха РПЦ Алексия ІІ. Члены инициативной группы духовенства и мирян Донецкой епархии "Русь Православная" неоднократно просили высшее церковное руководство разобраться по многим фактам Содома и Гоморры, которые якобы развел в своей епархии донецкий клирик. Конфликт замяли.

Затем несколько священников УПЦ МП обратились к священноначалию Украинской Православной Церкви и непосредственно к митрополиту Владимиру с просьбой пресечь беззакония имеющие характер сексуальных домогательств со стороны митрополита Иллариона в отношении священнослужителей их епархии.



После очередного скандала, по словам мирян и самих священников, Илларион расправился с неугодными служителями с помощью переводов в отдаленные уголки епархии, угрозами расправы и запрещением в священнослужении.

Источник: http://lorddreadnought.livejournal.com/63191.html