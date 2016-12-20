О чем молчит кремлевская пропаганда.

Российская пропаганда истерически обвиняет Украинскую армию в гибели нескольких тысяч людей на донбассе, в результате артиллерийских обстрелов, забывая о том, что именно их действия и спровоцировали эти обстрелы, а большинство жертв вообще уничтожено их боевиками. Еще больше поражает тот факт, что те же самые ватные особи оправдывает умышленные массовые убийства мирного населения красной армией во время второй мировой войны, не говоря уже о миллионах погибших в результате обстрелов советской артиллерией и авиацией городов и других населенных пунктов в ходе их "освобождения" от нацизма.

18 августа 1941 года, советские войска не смогли удержать оборону Запорожья и начали отступление. Поспешно покидая город, они взорвали главный стратегический объект – «ДнепроГЭС» 20 тоннами взрывчатки – аммонала. Гигантская пробоина в плотине спровоцировала волну высотой несколько десятков метров, которая, по словам очевидцев, смыла прибрежную городскую полосу, плавни Хортицы. Вода дошла и до соседних городов – Никополя и Марганца. Советское командование не предупредило горожан об опасности. В результате, тонны днепровской воды обрушились на мирных жителей.

«В Советском Союзе предпочитали не распространяться о трагических событиях в Запорожье, связанных со взрывом ДнепроГЭСа. Уничтожение, на тот момент, самой мощной гидроэлектростанции в Европе советская пропаганда поясняла «враждебной диверсией». И только сейчас украинские историки получили документальные доказательства, что днепровская волна поглотила около ста тысяч человек: 80 тысяч запорожцев, беженцев с соседних регионов, около 20 тысяч советских солдат, не успевших покинуть город. Мы не берем цифры с потолка, ученые Запорожья, Днепропетровска и Никополя уже имеют доказательства массовых человеческих жертв после взрыва плотины. И самое страшное, что от взрыва ДнепроГЭСа пострадал только наш народ. Германские войска, находившиеся на высоком Правом берегу, волна не достала».

Из книги (ДСП) «Разгром немецких войск под Москвой» (под редакцией маршала Шапошникова): «24 ноября немцы вплотную подошли к рубежу Истринское водохранилище, река Истра. С приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались».

Однако маршал Шапошников забыл написать, что после взрыва водоспусков на Истре, волна накрыла густонаселенные окраины города Истры, Павловской слободы и множество деревень. В результате сталинских гидротехнических «мероприятий», под водой оказалось более 30 деревень и десятки тысяч людей. О количестве человеческих жертв можно только догадываться, той операцией на месте руководили Борис Маркович Фрадкин и Владимир Сергеевич Жданов. Поскольку операция была секретная, население предупреждать не стали. В те дни погода была такая, что достаточно было полчаса постоять в воде, чтобы наверняка умереть. Но подобное затопление реально ни дало ничего, потому, что именно под поселком Яхрома 29 ноября немцам удалось форсировать канал Москва-Волга.

17 ноября 1941 г.

г. Москва

Секретно

№ 0428

<...>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе немедленно бросить авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и подготовленные диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.

<...>

Ставка Верховного Главнокомандования

Верховный Главнокомандующий И. СТАЛИН

Начальник ГенштабаБ. ШАПОШНИКОВ

Доклад Военного совета Западного фронта в Ставку ВГК от 29 ноября 1941 г. о принятых мерах по выполнению приказа Ставки

ВГК №0428

Москва

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

ТОВАРИЩУ ШАПОШНИКОВУ

Во исполнение приказа Ставки №0428 от 17 ноября о поджогах населенных пунктов Военным советом немедленно были приняты следующие меры:

1. В дивизиях и полках приступили к формированию, команд охотников, которые в большинстве уже ведут активную работу.

2. На территорию, занятую противником, разведорганами особого отдела направлены диверсионные группы, общим числом до 500 человек.

3. Армиям выделены по эскадрилье самолетов Р-5 и У-2, всего 45 самолетов.

4. Изготовлено и выделено частям индивидуальных зажигательных средств - термитные запалы, шары, цилиндры, шашки - общим числом 4 300 единиц.

5. Выдано свыше 100 000 бутылок с зажигательными смесями и приспособления для их использования.

6. Для помощи в создании команд охотников в дивизии направлены из резерва фронта 38 командиров.

7. Утверждены по каждой армии пункты, подлежащие сожжению и разрушению и установлены задания, в связи с этим, родам войск (авиация, артиллерия, команды охотников, диверсионные и партизанские отряды).

За истекшее время сожжено и разрушено 398 населенных пунктов, из них: в 30 армии - 105, 16 - 113, 5 - 55, 33 - 17, 43 - 24, 29 - 52, 50 - 32 пункта.

Большинство пунктов сожжено и разрушено командами охотников и диверсионными группами, артиллерия из-за отсутствия зажигательных снарядов, а авиация из-за плохой погоды активной работы по выполнению задания не вели.

Активная работа частей фронта по поджогу населенных пунктов нанесла серьезный ущерб немцам, о чем говорит следующий, перехваченный нами, приказ немецкого командования:

"Согласно сообщения штаба 57 ак установлено, что за последнее время во многих местах отдельными лицами и группами, проникающими через линию фронта, производятся систематические поджоги населенных пунктов. Необходимо повысить контроль передвижения гражданского населения и усиливать охрану на местах расквартирования".

Работа по выполнению приказа Ставки №0428 продолжается во всех частях фронта.

Жуков

Булганин

29 ноября 1941 года

Источники:

ЦАМО, ф. 208, оп. 2524, д. 1, л. 257-258.

Но сотни тысяч трупов в результате сжигания деревень и городов, а также гидротехнических экспериментов были мелочью, Сталин готовил зимнее затопление всей Москвы и убийство миллионов людей.

Когда немцы заняли Калинин и подошли уже вплотную к рубежу канала "Москва-Волга" и не было сил для отражения этих атак, уже готовилась эвакуация, уже Сталин готовился эвакуироваться в Куйбышев, было проведено совещание в Ставке Верховного главнокомандования, на котором было принято решение спустить воду из всех шести водохранилищ к северу от Москвы – Химкинское, Икшинское, Пяловское, Пестовское, Пироговское, Клязьминское, и спустить воду из Иваньковского водохранилища, которое тогда называлось Московское море, это с плотины у города Дубна. Делалось это для того, чтобы взломать лед и таким образом войска и тяжелая техника не смогли бы перейти Волгу и Московское море и не смогли бы перейти рубеж вот этот рубеж из шести подмосковных водохранилищ.

Если бы с запасных путей станции Москва-Рязанская-товарная ушел спецпоезд в Куйбышев (Самару) с единственным пассажиром и его челядью, в Москве с приходом противника взорвали бы Химкинскую плотину, которая отделяет акваторию Химкинского водохранилища от вытекающей из него через парк «Покровское-Глебово» речки Химки. Уровень водохранилища – 162 метра, уровень Москвы-реки в центре Москвы – 120 метров. Сорокаметровый напор с объемом воды шести водохранилищ от Москвы до Икши смел бы все на своем пути, уничтожая все здания и сооружения вместе с их обитателями на протяжении десятков километров.

После войны идею затопления столицы России стали приписывать Гитлеру. У московского драматурга и режиссера Андрея Вишневского появилась даже пьеса «Moskauersee» о жизни в послевоенной Москве (на озере, образовавшемся после победы Гитлера). Однако затопление столицы силами войск НКВД было неизбежным именно после отъезда Сталина. К таким процедурам готовились очень тщательно. Когда в восьмидесятые годы разбирали старый мост на Дмитровском шоссе, в его основании нашли десятки тонн взрывчатки, пролежавшей в насыпи еще с войны.

Сколько тонн взрывчатки лежит в насыпи Химкинской плотины, неизвестно. Плотина в парке «Покровское-Глебово» до сих пор опутана ограждениями с колючей проволокой и круглосуточно охраняется автоматчиками.

