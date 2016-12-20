День советской армии. Что случилось 23 февраля 1918 года. Правда против лжи. Вопреки позднейшим утверждениям большевиков, день 23 февраля 1918 г. (день создания красной коммунистической армии) ничем героическим для них отмечен не был. Наоборот, в этот день отряды красной гвардии трусливо бежали от немцев, которые практически без боя подошли к Пскову и могли легко двинуться на Петроград, что стало последним аргументом в принятии Лениным условий подписанного вскоре Брестского мира, то есть капитуляции России в Великой войне. Источник: http://lorddreadnought.livejournal.com/48339.html

Официальная история возникновения праздника 23 февраля, как дня возникновения красной армии карателей изложена Иосифом Сталиным, который придумал миф о победе 23 февраля над немцами под Псковом и Нарвой. Согласно красной легенде Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днём рождения Красной Армии.

Однако ни в германских, ни в советских военных документах и мемуарах не встречается ровным счётом никаких упоминаний о якобы имевшем место 23 февраля 1918 г. победой красных карателей под Псковом и Нарвой. В архивных документах идет речь о бегстве без боя красных карателей из под Нарвы.

В действительности Нарва была взята очень небольшим отрядом немцев, всего около 40 человек, приехавших на мотоциклетках в 8 часов утра. Бегство из города красных карателей началось как раз 23 февраля, около 12 часов дня. Первыми бежали солдаты и комитеты, бросая все на произвол судьбы. Потому речь не идет о поражении в битве, речь идет о проявлении трусости и бегстве без боя.

Не кто иной, как сам Ульянов-Ленин в своей передовице в «Правде» 25 февраля 1918 г. по поводу позорной сдачи Нарвы красными без боя отмечал: «Эта неделя является для партии и всего советского народа горьким, обидным, тяжелым, но необходимым, полезным, благодетельным уроком».

А большевицкий Совнарком в этот же день, 23 февраля 1918 г. по новому стилю, провозгласил по радио свое согласие на все условия капитуляции, продиктованные торжествующей «германской военщиной».

Германцы повсеместно останавливались сами, достигнув заданных рубежей, а из Берлина ещё и одергивали самых горячих генералов, чтобы они не вздумали продолжать движение своих войск на революционный Петроград. Потому что продолжение германского наступления на Петроград неминуемо привело бы к падению большевицкого режима. А свержение власти большевиков над Россией никогда не входило в планы Германского Генерального Штаба. Не для того расчётливые германцы пестовали и финансировали большевиков, не для того везли их через пол-Европы в «пломбированном вагоне».

23 февраля был действительно подписан декрет о создании регулярной Красной Армии – но лишь из-за того, что «красная гвардия» доказала свою абсолютную небоеспособность. Кто же стал основой красной армии, во второй половине февраля 1918 г. тысячи выпущенных на свободу немецких военнопленных по призыву советского правительства «Социалистическое отечество в опасности!» вступили в новоиспеченную Красную Армию. Был сформирован первый немецкий Добровольческий отряд Красной Армии, немедленно отправленный…отнюдь не на Запад, защищать «отечество пролетариев всего мира» от «наглой агрессии германского милитаризма», а… на Восток, против православного казачьего атамана Дутова! Вскоре все воинские уставы и инструкции будут переведены как раз на немецкий и венгерский языки.

Уже к весне 1918 г., когда численность Красной Армии достигла 300 тыс. чел., более половины составили именно немецкие и австрийские солдаты (и архивы это четко фиксируют). Вообще-то, в период гражданской войны, как раз немцы и австрийцы на отдельном этапе довольно часто занимали высокие посты в РККА. Например, начальником штаба Актюбинского фронта был австрийский офицер Зингер; командующим 11-й армии - офицер Геккер; к лету 1918-го в г.Свияжск (ставка Троцкого на Волге) весь красный гарнизон города состоял из австро-венгерских солдат. Что же касается ЧК, то, например, лишь в Барнаульском отделе служило таковых 160 человек, отобранных из числа бывших военнопленных

23 февраля немцы предъявили своим ставленникам-большевикам новый ультиматум с еще более тяжелыми условиями мира. Поэтому Ленин тоже вынужден был ставить ультиматум собственной партии, угрожая в случае непринятия его позиции выйти из нее (а также и из правительства) и начать борьбу против нее. Под таким давлением Ленина 24 февраля ЦК принял решение о немедленном заключении мира (7 – за, 4 – против, 4 – воздержались).

Оправдывая необходимость этого позорного мира, Ленин писал в "Правде" 25 февраля: «Неделя 18–24 февраля 1918 года, неделя военного наступления Германии, явилась горьким, обидным, тяжелым, но необходимым уроком... Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не говоря уже о бегстве, хаосе, безрукости, безпомощности, разгильдяйстве... В Советской республике нет армии» (ПСС, Т. 35).

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключен этот еще более грабительский (из-за стычек под Псковом) мир, знаменовавший собой безславный выход России из Мировой войны с выплатой многомиллиардных реппарраций золотом и зерном и потерей значительной части ранее захваченных империей территорий (Украина, Польша, Прибалтика, Грузия и часть Белоруссии).

23 февраля навсегда останется днем военного позора мордора, а следующий за этим поражением Брестский мир станет ключевым моментом начала расчленения и краха империи зла. Именно после разгрома и бегства отрядов красных карателей 23 февраля 1918 года, Ленин смог сломить оппозицию в ЦК и добиться согласия на заключения брестского мира, потому что большинство его членов до этого поражения, отказывалось заключать мир с германией на подобных условиях.

Кстати любимец ватной публики, И.В. Сталин начиная с января открыто поддерживал Ленина и выступал на заседании ЦК партии большевиков по вопросу о заключении сепаратного мира с Германией с речью, направленной как против бухаринцев, так и против позиции Троцкого, который предлагал переговоры прервать и мира не подписывать. И.В. Сталин выступил открыто в поддержку позиции В.И. Ленина в вопросе о безоговорочном и немедленном заключении мирного договора с Германией.

Ватники утверждают, что мир с германией был вынужден, потому что Россия войну проигрывала, но это было не так. По состоянию на момент переворота в октябре 1917 года, российская армия вдвое превышала по своей численности немецкие и австрийские силы, не уступая им в технике. Но благодаря окопной правде, которую большевики стали забрасывать на фронт еще весной 1917 года, и призывам большевиков к братанию с немцами, 5 миллионная армия мордора к февралю 1918 фактически перестала существовать. Именно благодаря Ленину и Сталину, которая работали за немецкие деньги, 5 миллионная армия империи была уничтожена, фронт разрушен, а империи мордора без военных поражений, был нанесен смертельный удар.

Доведенные до крайнего истощения, Германия и Австро-Венгрия давно уже жаждали избавиться от забот на Восточном фронте. “Надо... во что бы то ни стало постараться заключить сепаратный мир с Россией», — настоятельно требовал германский кронпринц от Вильгельма II летом 1917 года. При этом следует отметить, что уже 19 июля 1917 года Рейхстаг большинством голосов принял резолюцию о мире. Выражая свое удовлетворение этим решением, император заявил депутатам, что мир по соглашению состоит в том, что “мы возьмем у врагов деньги, сырые материалы, хлопок, масла и из их кармана переложим в наш карман”. Забегая вперед, отмечу, что благодаря Ленину все так и было сделано. Кроме миллиона квадратных километров европейских территорий, большевики также согласились выплатить германии 6 млрд. золотых марок (около 300 млрд. евро на текущий момент), а также отдали «центральным державам» почти все русские нефтяные месторождения, 90% всех угольных месторождений, 54%, колоссальные запасы вооружения, боеприпасов и военного имущества, захваченные в прифронтовой полосе. Но даже 60 переброшенных на Западный фронт немецких дивизий и 2 млн. освобожденных военнопленных, эшелоны хлеба и металла от большевиков, все равно не смогли спасти Германскую империю, потому если бы не переворот и заключенный большевиками мир, в Константинополе, Вене и Варшаве давно бы висел флаг мордора. Так что октябрьская революция, Ленин и Сталин, вместе как никто другой сделали максимум для гибели мордора.

Брестский мирный договор.

Статья III

Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее верховной властью: установленная линия обозначена на приложенной карте..., являющейся существенной составной частью настоящего мирного договора. Точное определение этой линии будет выработано русско-германской комиссией ( На западе от России отторгались Польша, Прибалтика, часть Белоруссии и признавалась независимость Украины).

Cтатья IV

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции.

Статья V

Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии, включая и войсковые части, вновь сформированные теперешним правительством.

Статья VI

Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики.

Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстлявдии проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница Лифлявдии проходит в общем через озеро Чудское и Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстлявдия и Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока общественная безопасность не будет там обеспечена собственными учреждениями страны.

Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты - от русского флота и русских военно-морских сил.

Кстати, позорный для мордора, брестский мир был аннулирован не в результате военных успехов красных карателей или их рабоармии, а только после полной военной капитуляции германской империи под ударами Западных союзников в ноябре 1918 года, потому большевики этот позорный для мордора договор выполняли до самого конца их немецких господ. Лишь военный крах и капитуляция Германии позволили повторно оккупировать большевикам часть ранее признанных независимыми территорий. Но поезд уже ушел, и несмотря на военную оккупацию красными карателями, Украина, Белоруссия, Грузия, а с 1940 года и Прибалтийские государства, от Ленина и Сталина получили официальный государственный статус с правительствами и границами (союзные республики), а в Конституции им гарантировали право выхода из состава СССР, что и позволило им бескровно стать независимыми государствами в 1991 году.

Но ватники до сих пор не перестают считать большевиков и их лидеров Ленина и Сталина величайшими правителями и патриотами мордора. Несмотря на то, что по указке немцев эти два предателя мордора, признали Украину независимым государством, Украинцам тоже нет причин считать их нормальными, потому что только их карательные акции в 1918 – 1921 году на территории Украины, и три искусственно созданных голода в 1921-1922, 1933 – 1934, 1947 году убили более 10 миллионов Украинцев. Еще раз повторюсь, основой для возникновения независимой Украины, стала позиция Кайзера Вильгельма II и немецкого имперского правительства, а их лакеи в мордоре только выполняли приказ, потому Сталин и Ленин в Украине навсегда останутся красными карателями и палачами.

23 февраля действительно замечательный для Украинцев день, который знаменует крах мордора, но что празднует российская вата мне лично не понятно.

Источник: http://lorddreadnought.livejournal.com/48339.html

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