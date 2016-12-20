Бабий Яр и Украинские националисты. Безумие кремлевской пропаганды. Итак, советская, российская и израильская пропаганда продолжает обвинять Украинских националистов в участие в массовом убийстве евреев на территории бабьего яра в октябре 1941 года. Но как оказалась нет ни одного доказательства самого факта расстрела, не говоря уже о участии в нем ОУН-УПА или других националистических Украинских формирований. Более того, в еврейском разделе википедии Украинских националистов продолжают обвинять в массовом убийстве евреев и соучастии в так называемом холокосте, ни у кого не должно быть иллюзий Израиль продолжает считать Бандеру пособником нацистов и палачем. Естественно, ключевым обвинением в отношении Украинских националистов являются якобы массовые убийства евреев в Бабьем Яру.

Если брать за основу коммунистические фальшивки то даже не Бабий Яр — а это примерно 100 тыс. жертв — был «величайшей резней в истории человечества», а Львов - с его 600 тыс. жертв (по отчету Чрезвычайной государственной комиссии от 23.ХII.1944 г.), и еще Крым (мол, фашисты утопили в море 200 тыс. евреев) и Одесса (там, якобы, гитлеровцы заживо сожгли 200 тыс. еврейского народа). Кроме того, якобы, в военном Харькове оккупанты замучили насмерть, застрелили или истребили в душегубках 195 тыс. евреев, а Славута должна была быть местом казни 150 тыс. «советских граждан» и евреев (все это берем из судебного отчета — I том 48-томного сборника материалов Нюрнбергского процесса по дате 14.ХI.45-1.Х.46, изданного в 1947 году). Сейчас эти послевоенные советские «статистические данные», которые были выгодно использованы коммунистами и евреями в Нюрнберге, почти не упоминаются. Все эти безумные истории можно было бы считать обычной военной пропагандой, если бы в них зачеркнуть как минимум три нуля. Потому что до сих пор не найдено никаких массовых захоронений или других доказательств массового убийства евреев на территории СССР или Восточной Европы.

Как создавался этот миф.

После захвата Киева 19 сентября 1941 года в город вовсе не вернулось спокойствие. Как только город был оккупирован, в нем “происходил один взрыв за другим”. 24 сентября в воздух взлетел отель “Континенталь” со всем маршевым штабом 6 армии. 25 сентября город охватили пожары. Заранее заложенные мины уничтожили с приходом немцев почти все официальные здания Киева. До конца сентября немцами была найдена не только советская минная карта, на которой были указаны почти 50 объектов, заминированных радиоуправляемыми фугасами, но и огромные запасы мин, взрывчатки и бутылок с зажигательной смесью - т.н. “коктейлем Молотова”.

Большая часть центра города была сожжена, почти 50 тысяч человек остались без крыши над головой. При тушении пожаров погибли сотни немецких солдат. В городе все еще было много партизан, Киев продолжал оставаться фронтовым городом.

В качестве ответной меры против “поджогов в Киеве”, если верить странному документу Международного военного трибунала (МВТ), в Киеве были арестованы ВСЕ ЕВРЕИ и 33771 человек из их числа были казнены 29 и 30 сентября 1941 года.

Перед эвакуацией в Киеве проживало 175000 или даже всего 160000 евреев. Сообщение № 106 от 7 октября 1941 г. (!) утверждает: “Доля евреев составляет 300 тыс. человек”.

Считается, что был вывешен плакат, призывающий всех евреев собраться со своими пожитками 29 сентября 1941 г. на некоем углу улицы. Оттуда их якобы погнали в Бабий Яр на северо-западной окраине Киева.

Бабий Яр означает буквально “овраг старых женщин”. Но под этим понимается не один овраг, а целая система оврагов, образовавшихся из-за эрозии почвы. Большая западная часть этого комплекса оврагов достигает максимальной ширины 25 м, а глубины - 10 м.

Восточная часть оврага длиной почти 400 м, шириной максимум 10 м тянется с севера на расстоянии 60 м от Еврейского кладбища, размеры последнего около 400 х 300 м. Более широкий рукав оврага лежит около полукилометра западней.

По южной стороне Еврейского кладбища проходит улица Мельникова, а юго-восточнее находится большой военный лагерь, который можно видеть на фотографиях аэрофотосъемки еще от 17 мая 1939 г. Не эрозийный овраг возле Еврейского кладбища называется Бабий Яр, но вся эта более или менее пересеченная оврагами местность!

Именно здесь 29 и 30 сентября 1941 года якобы были убиты бесчисленные, в основном еврейские, жертвы. Но и здесь никто не позаботился подтвердить показания свидетелей детальной криминалистической экспертизой. Потому необходим объективный анализ.

21.10.1941 г. Лондонское бюро Еврейского Телеграфного Агентства (ЕТА) сообщило о том, что издаваемая в Кракове пронемецкая украинская газета “Краківські вісті” написала: “… что после оккупации города (Киева) все евреи, мужчины, женщины и дети всех возрастов были изгнаны из своих домов и согнаны в обнесенное колючей проволокой место на окраине Киева.. Оттуда их пешком погнали в неизвестном направлении".

Копию оригинального источника - т.е. самой газеты - так до сих пор и не нашли.

В Киеве к началу войны жили от 160 до 170 тысяч евреев, согласно сообщению 106 даже 300 тысяч. Организованный сбор и движение столь огромных масс людей должно было быть замечено бесчисленными свидетелями. Они все сообщали бы о “переселении народов” со всеми пожитками. Почему таких свидетелей нет?

В сообщении не указаны дата и место. В нем утверждается, что евреи пошли в неизвестном направлении из окруженного заграждениям места, но вовсе не то, что они были убиты “на окраине Киева”.

2. 13 ноября последовало сообщение секретного радиопередатчика польской подпольной организации во Львове, ретранслированное Варшавой и повторенной 17 ноября через 819 Селим (секретную польскую радиостанцию в Стамбуле): “немцы и украинцы убили тысячи евреев: в Киеве были расстреляны 35 тысяч, около 3 тысяч детей были убиты украинцами дубинками".

История об убийстве дубинками не была опубликована польским правительством в изгнании. Как можно было расстрелять евреев в Киеве, если согласно первому сообщению они двинулись в неизвестном направлении? Почему, несмотря на важность сообщения, в нем тоже не указаны ни дата, ни место?

3. ЕТА 16 ноября 1941 г. передало следующее таинственное сообщение:

“Где-то в Европе (...) согласно надежному источнику беспощадно и систематически были казнены 52000 мужчин, женщин и детей (...) в соответствии с хладнокровной нацистской политикой уничтожения".

От этого сообщения волосы поднимутся на голове, но информация в нем не имеет никакого практического значения. Но, несмотря на это, оно смогло поднять шум во всем мире. Почему и здесь нет ни места, ни даты, ни уточняющих сведений? Знало ли Еврейское Телеграфное Агентство о “хладнокровной нацистской политике уничтожения” раньше, чем о ней узнали нацистские бонзы, ответственные за “окончательное решение”, проинформированные о ней в самых общих чертах лишь на конференции в Ванзее 20 января 1942 года?

4. 31 декабря 1941 года ЕТА опубликовало:

“... последнее сообщение из Киева, поступившее к нам по тайным каналам, передает ужасную картину того, что постигло евреев этого города во время нацистской оккупации. Сообщение разоблачает, что кроме казни почти всего мужского еврейского населения Киева под предлогом, что оставшиеся в Киеве евреи якобы являлись “шпионами и диверсантами”, военное командование нацистов приказало загнать тысячи евреев на заминированные кладбища. Жертвы, в основном женщины, погибли на взрывающихся минах, выжившие были расстреляны немецкими солдатами из пулеметов. (Предыдущие сообщения оценивали число погибших евреев в первые дни после оккупации в 52 тысячи человек".)

и в следующем абзаце:

“... вооруженные силы нацистов в середине декабря издали приказ, потребовавший от всех евреев, оставшихся в Киеве, зарегистрироваться в определенный день в немецкой комендатуре. Так как было известно, что приказ означает новую резню евреев, многие еврейские матери убили своих детей и сами совершили самоубийство, а пожилые евреи прыгали из открытых окон, чтобы так найти свою смерть”.

Совершали ли военные такие зверства?

В этом сообщении расстреливали мужчин. Где? Когда? Женщины погибали от мин на кладбище. Что произошло с детьми?

Потребовались бы десятки тысяч противопехотных мин нажимного действия, которые, однако, намного нужнее были на фронте. Кроме того, минирование требует большого труда и много времени. И как убирались трупы с заминированной местности?

Как соотносится история об оставшихся в Киеве евреях с другими сообщениями? Насколько вероятны убийства детей и массовые самоубийства? И есть ли свидетели этого?

5. 6 января 1942 года Вячеслав Михайлович Молотов, нарком (министр) иностранных дел СССР сообщил союзным правительствам:

“Большое количество евреев, включая женщин и детей всех возрастов, было согнано на еврейское кладбище в Киеве. Перед расстрелом с них содрали одежду и избили. Первых из предназначенных к расстрелу людей заставляли лечь лицом вниз на дне рва, после чего в них стреляли из автоматических винтовок. Затем немцы засыпали их землей. Потом на них сверху ложилась другая отобранная группа и расстреливалась, и так далее".

Чтобы собрать одежду с десятков тысяч людей и избить их, нужны много помощников и много времени. А сколько нужно времени, чтобы заставить такое число людей, которое соответствует населению среднего города, по очереди группами ложиться для расстрела на дно рва? И сколько нужно людей, чтобы засыпать каждую очередь трупов землей?

Для расстрела людей из автоматов, нужно как минимум вдвое больше патронов, чем жертв. 100 тысяч винтовочных пуль весят 1280 кг. Так как свинцовая сердцевина сохраняется почти вечно, то было бы очень легко найти пули и стреляные гильзы. Почему не были проведены поиски? Почему никто из жителей Киева не сообщал о винтовочных залпах, которые слышны на большое расстояние?

Что за автоматические винтовки?

Чтобы засыпать 50 тысяч трупов нужны около 30 тысяч кубометров земли. Кто и когда их выкапывал? Даже при глубине массовой могилы в 5 м она заняла бы площадь в 6000 квадратных метров. Проведение таких работ нужно было бы обезопасить от диверсий подпольщиков. Это все потребовало бы очень много времени. И почему на очень точных аэрофотоснимках не видны никакие следы земляных работ?

Названное Молотовым место расстрела не совпадает с местами, указанными в других сообщениях.

6. Сообщение ЕТА от 15 марта 1942 года:

“240 тысяч евреев были казнены Гестапо (...) на большом участке земли близ Киева еврейские жертвы были зарыты немцами, даже еще живыми (...) земля колебалась волнами...”

Патек пишет об этом так:

“С. Бертранд Джакобсен, главный уполномоченный американского комитета “Джойнт” цитировал одного венгерского солдата, который видел, как земля на большом участке вблизи украинской столицы Киева колебалась волнами. Немцы (...) закопали здесь свои жертвы, которые еще не умерли».

Место? Дата? Орудие убийства? Волнообразные колебания почвы из-за захороненных живьем людей? Допускались ли свидетели к месту казни, например, венгерские солдаты?

7. 20 июля 1942 г. подпольная пресс-служба Варшавского гетто утверждала: “В Киеве не осталось ни одного еврея, так как немцы утопили в Днепре все еврейское население Киева".

Из десятков тысяч евреев никто не умел плавать? Такой метод убийства испортил бы воду в Днепре, что угрожало бы водоснабжению собственных войск и спровоцировало бы эпидемии - ужас для любого войскового командования.

Трупы течением снесло бы вниз, что заметили бы многие свидетели. Но таких свидетелей нет.

8. 28 октября 1942 ЕТА сообщало:

“Убийство еврейских жертв на территории бывшего кирпичного завода Зайцева в Киеве, после которого трупы на тележках свозили к Днепру и бросали в воду".(4)

Снова новый вариант места и метода убийства.

9. В том же издании упоминается другая версия убийства:

“32 еврейских ребенка-сироты были выведены в лес, после чего немцы преднамеренно направили на них танки и раздавили. Затем они заставили сопровождавших 118 нееврейских сирот похоронить погибших".

Неужели немецким военным нечего было больше делать, кроме как проводить опыты по убийству людей танками в лесу? Тогдашние танки вермахта были слабо моторизованы, ехали медленно и совершенно не приспособлены для действий в лесах. Гусеницы были лишь 30 см в ширину, а клиренс (дорожный просвет) высотой 45 см... Ближний обзор из танка был совершенно неудовлетворителен.

Где свидетели из числа 118 нееврейских детей-сирот? Насколько вероятно, что убийцы разрешили 118 свидетелям (детям!) посмотреть на место казни?

10. У.Х. Лоуренс сообщает из Киева:

“50000 евреев убиты, как сообщается”

Вместо данных о месте, дате, орудиях убийства и дальнейших доказательств, в газете “Нью-Йорк Таймс” написано: “Имеющиеся доказательства весьма немногочисленны".

11. Вечером 28 февраля 1944 года Московское радио сообщило о немецких зверствах в Киеве:

Тут упомянут еще один способ убийства.

“Более 195000 советских граждан были в Киеве во времена оккупации замучены до смерти, расстреляны или отравлены в машинах-”душегубках”.

Дата? Место? Число жертв возросло до почти двухсот тысяч, что должно было бы еще сильнее облегчить задачу сохранения вещественных доказательств. Почему этого не сделали?

“Душегубки” (“газвагены”) - очень сомнительное орудие убийства, в позднейших источниках они никогда больше не упоминаются.

Хотя я верю, что правительство Украины найдет в себе силы провести раскопки и объективную криминалистическую экспертизу в месте предполагаемого расстрелы десятков и сотен тысяч евреев, чтобы раз и навсегда заткнуть жидов и их пропаганду.

http://babiyarkiev.blogspot.com/2011/10/blog-post_08.html

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