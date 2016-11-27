ЛОВУШКА ДЛЯ ПРОСТАКОВ (По одноимённому А. Азимова) Вот не зря же сказал кто-то из Великих: "Сколько написано хороших книг, а мир (люди) лучше не стал!" А я бы, ещё и добивал – не лучше стал/ли, а увы и увы……….!!!

«Других ты не вини,

Ты сам в ответе,

За всё добро и зло

Что в жизни встретил!»

(О. Хаям?)

Вот не зря же сказал кто-то из Великих: "Сколько написано хороших книг, а мир (люди) лучше не стал!"

А я бы ещё и добивал – не лучше стал/ли, а увы и увы……….!!!

Грустно уже созирцать одно и то же действо, производимое в окружающей действительности. А именно – спиливание нами сука (от слова сук), на котором же и сидим.

И этот-то сюжет повторяется с каким-то невменяемым «энтузиазмом», агрессией и противлением даже зачаткам здравого смысла. Упадёшь же – разобьешься!

- «Кто угодно, только не Я» - и весь сказ и вся отповедь!

- Как же! Ведь Я такой/ая такой/ая, растакой/ая! Особенный/ая!

А ведь и правда, все мы такие особенные (обособленные), так созданы Творцом. И у каждого своё и только своё место в этой, да и той, жизни. И правильно то, что об этом всегда надобно помнить. Но прежде всего помнить о том, что этой особенностью (в отличии от другой твари) человек наделён в силу того, что и отвечать перед ВЕЧНОСТЬЮ ему прийдётся персонально, только за своё - ОСОБЕННОЕ!

Мы же нет! Как чваниться да гоношиться – то грудь (и) вперёд – о кака!!! – А чуть шо, так уже МЫ ТУТ, да ВСЕ ТАК, да пр. пр. пр.(на скоп западаем).

Увы не пройдёт.

«Ответишь даже за каждое ПУСТО сказаное слово»

(из Писания).

Чаше повторяйте про себе и для себе:

Какой мерой меряю – такой и мне отмеряно будет! Каким судом сужу, таким и сам осуждён буду!

У Х.Битструба есть такой комикс, когда некий буржуа выходя из дома обругал кухарку, та садовника, садовник (от безнадёги) пнул собачку… А уже она то (собачёнка) цапнула буржуа за ягодицу!

Смотрю в нете: Анни Л. показала сидныци!...

Ну наконец-то хоть одна «хорошая новость». Не всё же народу ж-пу Яресько разглядывать. Да и другие члены членов правительства. И то по ТVБаченню.

К чему я затронул Х. Б–па, а в том смысле, что нашей «мудрости» токо уже и хватает чтобы чего-то там … или у кого-то там (или где) хапнуть, цапнуть, пнуть…

И только уже это и умно. Подойти к чиновнику или хоть к любому другому мудриле с бизнес-планов (хотя в нашей стране дело это неблагодарное, но всё же…):

1. Вот здесь это…

2. Вот здесь прибыль…

3. Ну?!!...

«И в очах сия!

Вси беруть и я!» (Песенка).

«Позвольте, а где-же откат?!!» – зависает в пространстве.

Дальше озвучка:

«Всё это не серьёзно…»

(к/ф «Операция Ы»).

«Я на это пойтить не могу!...

Мне нужно посоветоваться с шефом!»

(к/ф «Бриллиантовая рука»).

О как!

Если нет отката. Нет налоговых «заморочек», да и ваше нет «ничего такого», то «шо оно вообще такэ?!»

Вы шо хочете «шоб я жил на одну зарплату?!» (к/ф «Бриллиантовая рука»).

Не… Я хочу, чтобы мы научились прозрачно работать по прозрачных законам. И так же прозрачно и много зарабатывать!

- Это бред! – скажет любой умный и грамотный письмесмэн. Это по нашим-то ЗАКОНАМ.

Простите, а законы то кто понавыдумывал. Один Азаров-Пахло!?.. Что-ли!

Сами же писали и дописывали, что бы «Лёху прижать, да Маринку с … отжать.

А если всё «по честности», то это как же будет??!

Это же и работать прийдётся. И ещё не дай … - ДУМАТЬ!?!

Ичь, чего захотел!

Не в Япониях чай живём!!!

Всё как в фильме «Джентельмены удачи». Шоб «грабануть кассу» нужно «по-тихому» ноченькой, разгрести комнату с радиаторами! А работать мы не – мы же не «мужики» какие, «масть» не та!

Писал издавна и много о том, что, увы растут и уже режут нас ножницы. Когда вместе с усложняющимися технологиями, донельзя, упрощается как коллективное, так и индивидуальное мышление, а с ним и ответственность.

Очень показательно, что «чучело», шо отравило только насмерть 58 (?) человек, испивших его бодягу +….(??!) – получит по нашим умным законам до 10 лет!!! Почти, как за «хулиганку с особым цинизмом».

Ну и там, если (конечно, ум пойдёт и дальше за разум, и наконец-то мы «сравняемся» с Эвропами в плане «призумпцыи прявоты «полицечиков»), то почти стокоже сможите получить – «за злисну непокору», або «оскорбление» какое нанесенное т.ск. «при сполнении» Ну в смысле он (лицо обличённое) так скажет!

И настанет тогда «полицейская держава!?»

Та не хлопци.

Настанет тогда (не хочется произносить этого слова) – гражданская война!

Прежде, чем шо-то писать у ваших законах, хоть иногда думайте – А шо оно будет? В том числе и вам МОЖНА – ВЛАДЦАМ.

Не все же успеете потикать!

Куда ни кинь, шо не понапринимают – везде коллизии.

Там не продумали (это я опять про ОСББ) – каким образом «меншисть»(?) у «бильшости» будет требовать за свои права! Там вместо Генеральный Прокурор Украины, написали просто Ген. Прокурор.

А смысл то изменился! И пошли «нестыковочки».

Вот по этим-то «нестыковочкам», как по дорожным яминам и несёмся!

КУДЫ!!!

Вопрос опять же, как говорено, РИТОРИЧЕСКИЙ.

БАХ!!! Эти розбились, те уцелели… Запрягай снова! Больше граблей подносите товарищи, не все очутили, силу закона «ещё пока» (из Жванецкого).

Тут и «племя молодое, незнакомое» (из вирша) подросло, и укореняется, как на дрожжах, на словьях БАБЛО, ДОГОВОРНЯК, КРУТИЗНА!!!

Как в детстве, дураки – писюнами мерялись, теперь – джипами-сараями, да «строениями», шо «краше, чем в Киеве будут» (из письма XVIII века, о Глухове).

Хитрим всё хитрим. Бесхитростность и прямолинейность, даже в разряд идиотизма не ставим.

Это для нас шо-то непонятное, - как амёба, вроде и простейшее, а на чё она надобна, и шо с неё толку? – «раму» никак не «соберёшь». Или инфузория-туфелька – одно название, а попробуй её надеть, да хоть на шо…

Не кондом даже.

Начни говорить за советь – БРЕД.

А покемонов ловить – первое дело. Вон какое бабло вокруг них крутиться – вертится.

«Крутится вертится

Шар голубой…»

(Песенка).

Увы дальше, в этой песенке кроме пророчества о «голубизне» поётся, о том, что он, этот шар, хочет упасть!..

Будем ждать?!

Не знаю кого мне из всего сказаного больше жалко, себэ, дитей, близких, нас с вами, ИНТЕРНАЦИОНАЛ, но вот выть иногда хочется за правду.

- Так ты повой, повой, - скажет мудрила-умняк!

Пойду повою всё же…

«Скушно жить на этом свете господа…»

(М. Гоголь).

P.S. Да этот «чучел» - отравитель, тоже был умным письмесменом._.___ и, зная про «потраву» людей, заказал ещё 4000 л тех. спирта, дело то как по умному то с прибытком же,(из России - а откуда же исчо.)