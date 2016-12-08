А я ж писал... Возвращаемся к публикации «Последний довод королей» Сегодня в сети появились публикации о новом российском оружии на новых физических принципах, которое способно убивать без снарядов.

Сегодня в сети появились публикации о новом российском оружии на новых физических принципах, которое способно убивать без снарядов. И это с тем что чуть меньше года назад именно об этом и писалось в моей публикации «Последний довод королей» http://www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/167367.

Ознакомьтесь с последними сообщениями здесь http://mignews.com.ua/world/15487067.html

А я напомню о чем шла речь 31 января 2016 года....

«Последний довод королей» - так гласила надпись, на стволах пушек, во времена 3-х мушкетёров и Д'артаньяна…

«Побив всю вражескую рать,

3 мушкетёра сели … кушать.

И приготовилися слушать,

Что Д'артаньян им будет …»

(Детство опять же)

Так всё же о чём я? А вот о чём! О том, что самолёты разваливаются в воздухе, ракеты падают, пиротехнические в-ва, всё чаще и чаще детонируют, без особых причин и, это не в отдельно взятой стране – бедолаге, увы по всему шару Землице (окуймене нашенской).

Многие, если почти не все, думают, что это происки – заиски, версии – диверсии и всё такое прочее. Хочу огласить то, о чём ещё не мог написать в «Где-то, где-то середина лета» - ибо проявляет это себя всё больше и больше. И уже не важно, какая часть из наблюдаемого, если, можно так выразиться, - «прямые технологии» (т.е. прямо под это задуманые и воспроизведённые), а какие, есть ответы природы на свойства «разогретых» стихий. «Разогретых» вследствии нашей неуёмной «эксплуатации «электро-магнетизма» во всех его проявлениях. Что же происходит и кто такие эти 4 всадника из откровений Иоанна (Апокалипсиса). Это, те компенсаторные процессы, которые есть ответом на производимые нами (человечеством) возмущения. А если, говорить, очень близко к «научному пониманию» вопроса, - то явления волнового параметрического резонанса. Более близкого понятия, мне «мало научному» человеку, подобрать не удаётся. Если постараться, на моём уровне, упростить сказаное, то это перенос на растоянии и во времени, тех или иных задаваемых параметров в точку в пространстве или на объект, которые могут привести к разрушению конструкции, «придать» материалу взрывчатые свойства и т.д. и т.п. В том числе воспроизвести, вирусы, бактерии, да и вообще всё, что «пожелаешь», ввиде, если так можно выразиться «резонансного проклятия», в котором отображены желаемые физико-химические, структурные и т.п. параметры. Очень долго, и может быть достаточно сложно для тех, кто об этом никогда не думал.

Я имею ввиду не о «проклятиях» и не об общих фразах типа «слово материально», а «слове» записанном и переданном ч/з волновые конструкции нашей «Мегавселенной» которое куда как более «материально», поверте.

Теперь уже понятно, как запустеет Эвропа, и что такое «последняя война». Война не в «классическом» понимании этого слова – обмен ударами, в т.ч. ядерными. А война как состояние народонаселения Земли не более и не менее того. И того чего оно это народонаселение «нажелает» друг - другу, в т.ч. и через электронные сети.

«У атамана Казалупа,

Была огромная … сноровка,

Семизарядная винтовка и

2 енотовых тулупа…»

(продолжение)

Остальное, в т.ч. и удары всяческие, это такое приложение к происходящему. Наша человеческая реакция на «не-пойму-что происходит» «Разогрев стихий» меняет уже, всё – и состояние почвы, и природных ресурсов, а в особенности «водных конструкций», т.е. того из, чего мы и все «живое» и состоим. При этом восприимчивость этого «живого» к проявлениям этого параметрического резонанса возрастает геометрически.

Вы уже, это слышите и ощущаете. Либо услышите-увидите сейчас, всё, к чему не прикоснись - вредно, или вообще убийственно. Моры надвигаются, трупы «особо цивилизованных» каст уже не разлагаются. Хотя боятся появления «Живых мертвецов» в киношном понимании конечно , не следует. Мы же и есть, эти самые «живые мертвецы». Как сказано в Писании «Оставте мёртвым, хоронить их мертвецов».

Не ожившие и не родившиеся 2-м рождением души и тела, мятутся ищут выхода, а это 4-й из Апокалиптических всадников.

Что же в сухом остатке. А в этом «засохшем» остатке и кроется наша жизнь. Или, то на, чем мы все и происходящее с нами вокруг держится.

«Какой-то маленький вассал,

Все стены замка …»

(детство в финале)

Теперь ближе к нашим «Королям и капусте». Всякая революция, как несостоявшийся оргазм с противоположным полом (это я так мягко говорю) приводит к поллюции. И вот, если внимательно рассмотреть эту ревослизь, то увидеть ничего нового не придётся.

Все, кому надобно уже «попались» в положенные по «ранжиру и по жиру» ловушки, капканы, трэпы. Сели на «крючки» либо запутались в сетях. Так, было и в прошлую и поза- и вообще революцию. Нет большего секрета в том, к примеру, что сынуля одного из «буревестников» прошлого повстання, влип по бейцелы в «медовую ловушку» в неповнолитнюю ну и там ещё «кое-что» было из предложенного в довесок.

Выше головы, кто прыгнет?! Только Бупка, но он уже не при делах, т.е. как раз «при делах», но не тех.

К примеру, есть которые «сильно «русские», но хранят деньги в загранишных банках. Не зря ведь сказано: «Где богатство твоё, там и сердце твоё». Потому я, быстрее поверю в то, что они, этот «русский мир» валят, как бы в «полусознанке», чем в противоположное.

Понятно, что и они понимают что там, в этих землицах моксель да во «всем русском», им лутшенько, но ведь сердцу-то не прикажешь?!

«…Она сама его морочила!

А он ни в чём не виноват…»

(позднее отрочество)

(Песенка про, то как Ванька Морозов полюбил цыганку, а она подвела его Ванятку под подрастрельную статью. За её, цыганки убиение, ввиду душевного растройства и большой любови)

Сердцу-то не прикажеш!

Ну и «последний довод» всё-таки!

Резонанс + бейцелы!

Короли, васаллы холуины, ну и еще, кое-что здесь не помянутое. Этот мир и «укроят» окончательно т.е.!

Холуизм в этом процессе «доукроения» будет играть самую решающую роль. Ибо холуй он же «благоразумный вассал» сохраняя «свое лицо» пытается перетравить свой страх и ненависть к своему сюзерену в «беззаветную» преданность, слепую влюбленность и « не преодолимую жертвенность, а, следовательно, полную неприязнь и агрессию, ко всему, что «не так»

Если вспомнить Н. Чаушеску, Кадафи и многих других им уподобившимися, можно так же сказать, что нет более жестких палачей для своих « идолов», чем холуи. Сжатая пружина, увы, иногда, да и распрямляется. И, это уже « последний довод королям» не иначе как.

Наш мир что змей, поедающий себя за хвост. По крайней мере, так его изобразили китайцы. Все.