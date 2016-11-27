Попу! лиз!!!!... М!!!... Читатель! Сегодня хочу затронуть вопросы, которые неухыльно торкаються нас з вами, кожну мыть нашого жыття! А именно – Нашего З Вами Законодавчого поля.

Читатель! Сегодня хочу затронуть вопросы, которые неухыльно торкаються нас з вами, кожну мыть нашого жыття!

А именно – Нашего З Вами Законодавчого поля.

От дэ разгул приватизации та продажу… всього, що хоть якось можна продать!

Причём каждое созданое или создаваемое неуёмной фантазией законотворцев, ведомство или даже маленькая какая чиновницька загогулина, «оседлала» (орендовала) свий закон(ы) и спрямляэ тепер ти сами потокы…(КУДЫ? – ТУДЫ!!)

Пора… Ой пора уже передать (продать) законодательное это полечастями, их истиным хозяевам – МОЖНА – ВЛАДЦАМ и не дурить народонаселение ПОПУ ЛИЗ ММом!!!

Каждому, как говорится, СВОЁ.

«Кому вершки, а кому корешки».

(пословица).

И точка!

Оно конечно – кому щедрозёмы достануться. Это на тех делянках Зак.Пол (З.П.), где повольготнее – где можно прижать, а потом и отжать.

Кому как говорят, в префе, - «ТРУДОВУХА».

Т.е. выдумывание всяких зачепиловок (не населённый пункт) и крючкотворства. Ан, кто таки и по-Даст!

А иным и вабще с «протянутой рукой» – от фондов разных на развитие и воспитание детей (своих), ну в смысле благотворительные детских и других …, КОРМИТСЯ.

Но всё одно – «Всё что угодно» - «А работать не буду» (из анекдота).

Моя б воля… Я бы юрыстов и экономистов, к З.П. подпускал бы в последнюю очередь, это когда уже надобно «стыковочки» заглаживать.

Шо хорошего, кроме благопожеланий, могут нашкрябать люди с «бухгалтерским стилем мышления». Поясняю – «бух. Мышление», это когда самое важное остаётся в прямом и переносном смысле этого слова, на бумаге. Это когда работа у человека такая – правильно запятые расставил – и дело сделано!

Не спорю и это нужно!

Но нужно не как принцип законотворчости, а как её (З.Т.) завершающий этап – запобижнык от двойного толкования. На вроде «Казнить нельзя…!»

У нас уже стоко законов и п.актов, шо осталось только Солнцу выписать императивные регламенты на восходы и заходы, ну и там на вспышки и пятна всяческие.

На самом же деле Законы (именно Законы) должны выписывать люди с ИНТЕГРАЛЬНЫМ мышлением. Это когда в Законодательную канву чётко укладывается и обстоятельства и время действия и главное мотивация тех , кто будет их исполнять (причём очень конкретная).

А для этого надо правильное понимание состояния (простите меня) человеческого материала, на который это З.П. ляжет, спроможни оно его воспринять как закон, или нет!!!

В противном случае получим ещё одно – благопожилание!

Ах как будет хорошо ЕСЛИ...!

Это то и отличает настоящее Законотворчество от упомянутого выше

ПОПУ! ЛИЗ!! Ма!!!

А пока идите товарышочки учиться, лечиться и … даром…

Только не забудьте деньги!

Без них никак!

«А у вас есть женщины, которые

НЕ ПРОДАЮТСЯ?!» –

- Есть!! Но они очень дорого стоят»!!!

(Анекдот сов. времён).

P.S. Наша Законотворчисть, як славно звисна жиноча логика, яка рахуе, що своею истериею вона може впливати не тильки на своїх близьких, але и на всю оточуючу дийснисть

ВЗАГАЛИ!