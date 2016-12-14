Інструменти громадського контролю за суддями В сімох областях України вже відбулися антикорупційні тренінги “Судова реформа в Україні: інструменти громадського контролю” в рамках кампанії ЧЕСНО.Фільтруй суд!. Окрім Вінниці, Миколаєва та Харкова, минулого тижня заходи відбулися у Житомирі (11 листопада), Львові (11 листопада), Полтаві (12 листопада) та Сумах (12 листопада), де спікерами виступали представники Центру демократії та верховенства права й регіональні координатори кампанії ЧЕСНО. Фільтруй Суд!

12 листопада в м.Суми відбувся тренінг на тему : "Судова реформа та її основні виклики". Загалом, участь в заході взяли представники активної громадськості та антикорупційних кампаній, волонтери, студенство,правники,а також представники судових інституцій. Взяв безпосередню участь у даному заході і член Ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів Роман Сухоставець. Який коротко розповів про основні виклики ГРД. Принагідно слід відмітити, що Громадська рада доброчесності є органом, який сприятиме Вищій кваліфікаційній комісії суддів в оцінюванні відповідності суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності. Висновок ГРД щодо невідповідності суддів та кандидатів на посади суддів таким вимогам буде включено до суддівського досьє.Так, під час заходу учасники мали змогу ознайомитися із головними аспектами судової реформи в Україні, а також дізналися про нові можливості використання інструментів громадського контролю в процесі очищення суддівських лав. Слід відмітити, що розбудовуючи мережу регіональних активістів, рух ЧЕСНО має на меті долучити якомога більше представників громадськості до процесу реалізації судової реформи.Відтак, на сьогодні Рух ЧЕСНО розпочав збір суспільно значимої інформації про всіх українських суддів. Повідомити про випадки недоброчесності конкретного судді, зловживань та порушень у судах, а також біографічні відомості про суддів, інформацію про їхні статки зацікавлена сторона матиме змогу за наступним посиланням https://docs.google.com/forms/d/1g4SU8-1LFf1VQYEAUEpMj00PiaN5sDi-GA5wE1RPbDI/viewform?edit_requested=true