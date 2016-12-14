МудаН-дзян Всем чиновникам и служивым в право-охре-нительной системе сообчаю, шо их «хорошая жизнь» уже подходит к концу, причём для них же лучше, если по около люстрационному сценарию

(из к/ф «Небеса обетованные)

Да простят меня «вечные друзья» тех, у кого есть «лишние территории» - китайцы, за возможно достаточно вольное трактование названия одного из ихних округов Мудань-цзяна, но слово уж слишком хорошее. Его звучание так органично вписывается и, я бы сказал, олицетворяет нашу с вами действительность, что просто другое трудно и подобрать.

Оно настолько ёмкое, что как-то сразу объединяет, множество возможных ЗАГОЛОВКОВ.

Например: «В плену у дураков» - это если опять про ОСББ. Или: «Горе от ума» - это если экстраполировать грибоедовщину на наш час. Хотя кто-то может и добавить ещё один ёмкий анонс – «Горе от безумья».

Действительно, как можно назвать ту ситуацию, когда, опять же к примеру, в правление ОСББ «выбирают» пять «нехотящих» там работать и «отсевают» хотящих и имеющих многолетний хоз.опыт, в отличии от «нехочух», имеющих початковый опыт по разносу в кабинеты офисных бумаг.

Как назвать ситуацию в нашей округе-стране, когда чиновники, которые «мало зарабатывают» и «не держатся за своё кресло», в случае их увольнения (лю-с-трации), потом долго судятся и любой ценой добиваются возврата на свои «проклятые» должностёнки.

А по сему хочется написать сразу обо всём и это будет

КОЛ-ЛАЖ(а) или

КОЛ-АЖ. Как будет правильно? Не знаю!

К примеру, интересна ситуация, когда наши «националисты» так невтомно борются за повсеместное насаждение бендеровщины. А москали уже Володимира-крестителя спёрли, що называется, из-под носа.

Казалось бы и д..ку должно быть понятно, что «нац.идею» на одном, пусть даже очень выразительном, образе не построить.

К тому же, что касается много уважаемых Бендеры и Шухевича, то от них всё рано «разит» местечковостью. Надобно бы пантеон создавать, как это было в ЭСЭСЭСЭРЭ. Тут тебе и Падлик Морозов (пусть меня простит настоящий Павлик), тут и Серёга Тюлень-ин, там Чапаев, здесь Гагарин!!!...

А так шо…? Да практически ирунда и только.

Другой пример - чиновники.

Ну как можно всерьёз рассчитывать, что существо (чино-вник) «сконструированое» по образцу скорпиона, может, даже если очень того восхочет, утворить чего «хорошего». Если оно могёт, в силу своего устройства, только – 1) укусить або 2) не укусить. Если 2-е считать за хорошее, то действительно тогда «Горе…».

Третий пример – «руський мир».

Ведь если его исчо «тщательнее» (из Жванецкого) рассмотреть, то «скрепки» там самые, что ни на есть железобетонные, впитанные с молоком матери и бабушкиными рас-сказками. «Про Емелю дурака», «Про работника Балду», опять же «Ивана, простите за тавтологию, дурака». И вообще, куда ни кинь, везде дурак (и только он) выходит из воды сухим, да на печи полёживая, «по щучьему велению» катается.

А вы хотите его (руський мир) логикой да «разумом» победить. Ведь уже по растущим кладбищам видны следы этой «руськой» деятельности. Ан нет! В сказку-то верить проще. Это вам даже не попу-лиз-м какой-то, где надобно хотя бы ча зарплаты эвропейские да блага мериканские понаобысчать… Нет! Это куда для д..ака ближе, как последние три буквы из этого слова – (АКа).

Ещё один пример:

«Рост преступности спровоцирован неправильным проведением реформ в (не хочется произносить этого слова) право-охранительной системе и выдавливанием из неё (пра-си) «старых кадров».

На это я предлагаю альтернативу: «рост преступности - есть результат многолетней (2,5 десятка лет) борьбы право-охранительной системы с легитимными и подчёркиваю, именно легитимными гражданами и воспитанием на примере «старых кадров» - «молодых» ещё более циничных и продажных. Это они эти право-охранители взращивают, всячески крышуя, мышуя и…, преступность и добивают остатки легитимации общественного сознания. Это они отпускают убийц и шахраїв, в то время как «наезжают» на предприятия, где ещё можно хоть что-то забрать либо «оседлать потоки».

Что стоит ответ той же, так называемой, «фин.разведки», когда надобно было разобраться с очередной пирамидой Мавродия: он (Мавродя) де мол у нас официальной регистрации не имеет, поэтому и мер к нему (М – ю) мы применить никаких не можем!?!?

Эти слова и есть приговор выстроенной за чветрь столиття системе гос.структур и их «ценностей».

Действительно – легче же оштрафовать (щоб понимал) кого из зарегистрированных, например, за несвоевременную (два дня просрочки) подачу информации о смене телефонного номера рабочего подразделения. Ну и там «проучить» ещё «кто да шо»…!

Увы, мне, когда слышу о том, что где-то кого-то из этой системы (не низовых) служащих укокошили, то просыпается в душе чувство противоположное сожалению, либо состраданию!..

Пора прекратить себе врать! Джин, окончательно выпущенный из разбившегося сосуда с названием СССР, под именем – «обагащайтесь», назад в горловину не полезет, да уже и не куда.

С ним можно лишь по-уму договориться. Но только по-уму.

Да где же его (ум) взять!

При таком то «Горе …»

Вобщем-то какой-то Мудан-дзян складывается, да и только.

Выборные должности заняты «нихочухами»…?... Ответственными работниками... «Не держаться за свои кресла»…? Правоохренительная система - рассадник ОПГ?..

Общество всё больше теряет легитимизацию в мотивации и дрейфует в сторону самочинства и анархии.

Спрашивается «куды бидному законопослушному …… «деться»?

- А изжай ты в этот?! Ну, ты сам знаешь!??! –

- Куды?! В Мудань-цзян?!

P.S. Шо до иноземцив в уряди!? Во главе государства должны быть управленцы. Управленец как хор. Часовщик выверено понимает, где и что и какую деталь необходимо заменить. Он её вмонтирует «органично» в уже имеющуюся систему, так что бы она «работала», именно работала, а не заважала другим. Или монтируя, эту новую деталь, предполагает, что необходимо будет убирать и менять окружающие механизмы.

В нашем же случае мы наблюдали, чиста коммерческий подход – «куплю шо получше и подешевше», в надежде на то, что сам факт «преобретения «новых» деталей» сам-по-себе благотворно повлияет на работу испорченного механизма.

Увы ЗАЗ деталями даже от БМВ не улучшить.

Всем чиновникам и служивым в право-охре-нительной системе сообчаю, шо их «хорошая жизнь» уже подходит к концу, причём для них же лучше, если по около люстрационному сценарию.

И исчо: Декартий говаривал, что человечество избежало бы многих бед, если бы смогло договорится о едином понимании употребляемых им слов.