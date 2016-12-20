Что делать… И чего не делать… (Тезисы) Настоящие тезисы к известной, предыдущему поколению, работе В. Ленина отношения не имеют и на «гениальность» не претендуют.

Настоящие тезисы к известной, предыдущему поколению, работе В. Ленина отношения не имеют и на «гениальность» не претендуют.

Наоборот, в них (Т-ах) я попытаюсь обратить внимание на, в веках известные и увы часто забываемые сюгоденням, вещи, которые в понятное народонаселение дефинициям позволят обустроить так называемый «порядок» в нашей общественной жизни. А именно:

1. Принцип проявления свободной воли, не ограничивающей свободную волю окружающих. В рамках известных заповедей, данных народу еврейскому на скрижалях. (Которые, к сожалению, все же должны быть ограждены и охраняемы опять же рамками УПК и т.п.).

Т.е. любое выходящее за рамки (см. выше) посягательство (от посягательства на свободное волеизъявление до посягательства на жизнь субъекта) должно быть оценено по нарастающей шкале (а не надуманным законам УПК) и иметь своё, в соответствии с «рейтинговым показателем» (1,2,3… т.д.), отражение в применяемым к нарушению мер воздействия и наказания. От общественного порицания до высшей меры наказания.

Это облегчит и само судопроизводство, и понятность для загала избранной меры пресечения, т.к. на избрание этой меры будут влиять как содеянное, так и общественный резонас правонарушения (который В УПК практически не учитывается).

Такая же схема применима и в других законодательных актах.

2. Принцып убежища, который позволит любому правонарушителю, начиная от рядового гражданина до депутата ВР, находить «убежище» в случае его преследования кем-либо из гос. и т.п. структур, в помещениях сельских, городских, областных, ВР советов.

На некий ограниченый период. При этом дать право ВР, брать под свою защиту, лиц, которые по мнению большинства ВР, преследуются незаконно. Т.е. использовать «иммунитет» не как привелегию узкого круга лиц, а как обоснованую защиту прав и свобод любого гражданина.

3. Реформировать оплату труда в соответствии с тем же принцыпом добровольности и осознанной заинтересованности работника (чиновника, служащего) к выполнению своих обязанностей.

Когда каждый претендуя на занятие какой либо должности, должен отчетливо понимать сможет он, занимая это место, заработать (легально) себе на жизнь (система бонусной оплаты труда, либо работа на фонд зар. платы), либо это место разорит его ч/з систему штрафной и уголовной ответственности за содеянное.

4. Принцип отсеивания зерна от плевел.

Очень пригодится, при проведении выборов во все выборные институции. Когда «продажных» выборцев не будут тащить в тюрьму; либо штрафовать (что практически невозможно), а просто будут, на известный период, лишать избирательного права. Взял сух паёк – на выборы можешь не ходить!

5. Принцип всеобщего поощрения, призванный максимально легитимизировать общественную жизнь во всех её проявлениях.

Всё здоровое, благотворно влияющее на общ.сознание, окружающую среду должно, обязательно, поощрять и не только некими наградами и РR – кампаниями но и наделением, таких субъектов привилегиями, которые будут повышать (реально) их «общественный вес» в социуме, а так же создавать дополнительные условия к развитию деятельности этих субъектов, преференции в налогообложении, отчётности и т.пр.

6. Принцып отягощения спроса за содеянное по возрастающей (кому больше дано с того больше и спрос).

Ужесточить спрос за правонарушения, с каждым повышением ранга чиновника, гос. служащего, правоохранителя, либо поимущественному цензу.

7. Принцып наказания за любую (доказанную) ложь, либо оговор, который должен быть внедрён, не через суды общей юристдикции, а в рамках, если можно так выразиться, «суда старейшин».

8. Принцып «протягивания ножек по одёжке».

Не нагружать субъекты предпринимательской и др. хоз. деятельности инструкциями и запретами, которые практически не выполнимы загалом. Т.е. либо создавать «своё» БМВ параллельно, либо, пока это не позволяет ситуация, улучшать ЗАЗ, руководствуясь тем арсеналом средств и возможностей, которые не «угробят» этот ЗАЗ на корню, чрезмерными притязаниями на «улучшения» со стороны пожарных, СЭС, защита прав потребителей et. set.

9. Принцып солидарной ответственности за происходящее.

Когда каждый гражданин Украины, достигший работоспособного возраста вне зависимости от места работы, либо временного её (работы) отсутствия, обязан вносить (ежемесячно, ежегодно?) свою часть средств на содержание:

1) Гос. аппарата и сопутствующих структур;

2) Правоохранительную систему;

3) Здравоохранение;

4) Страхование;

5) Пенсионный фонд;

6) На оборону.

В этом случае указанные выше сборы и выдатки будут расчётными в зависимости от потребностей бюджета.

А оплата ч/з индивидуальный расчётный счёт, даст право на пенсионное, страховое и мед. обеспечение.

Теперь о том, чего не надо делать.

Не надо пользоваться принцыпом – кто тянет, того и погоняют!

Не надо пытаться использовать кнут там, где (ой как) необходим пряник!

P.S. И ще один принцып - НАРОДОВЛАДДЯ.

Это когда полномочия и регламенты выписывает не сама себе ВР або інший керівний орган, а представители Народних зборів, що їх треба утворити із представників всіх прошарків народонаселення України на пропорційній основі, спираючись на образовательный ценз.

«Читайте,

Завидуйте,

Я Гражданин…»

(Из Маяк - каковского).