Сепаратистський проект Медведчука. Розслідування діяльності «територіальних громад» (Відео)

Територіальні громади в Україні мали бути утворені ще після прийняття Конституції у 1996 році. Однак, з 1996 року й до цього часу жодна обрана Верховна Рада та жодна партія не збиралася виконувати вимоги Конституції щодо створення територіальних громад.

«Оскільки, територіальні громади як юридичні особи не зареєстровані станом на даний час (а стаття 13 Конституції це зобов’язує зробити), то і право власності на державу досі не оформлене» — вважають експерти.

Зрушення у цьому напрямку почалися у рамках державного курсу на децентралізацію. Верховна Рада прийняла цілий ряд законопроектів у 2015 році, направлених на збільшення повноважень місцевих рад. Зокрема, відповідний проект закону був ініційований президентом та зареєстрований у парламенті як невідкладний 1 липня 2015 року, однак знаходиться на доопрацюванні у комітетах.

Оскільки законодавчий механізм ще не прийнято, окремими громадянами створюються «фейкові» територіальні громади в незаконний спосіб (у кожному населеному пункті знаходять трьох людей та пропонують їм підписати такий собі «Договір територіальної громади»). Їхні «представники» діють від імені цілих сіл, міст, областей та створюють власні органи управління, систему оподаткування та бізнесу.

Членами цих «кишенькових» організацій часто є колишні партійці Компартії або члени і прихильники медведчуківського «Українського вибору». Наприклад, так звана «уповноважена територіальної громади міста Хмельницького» Ольга Уграк – помічник народного депутата 4-го скликання від КПУ Володимира Новака. А її колега з Тернополя Людмила Любовецька – колишній активіст «Українського вибору», а нині послідовник російської секти «Союз сотворцов святой Руси» («СССР»), яка пропагує створення «Божественної монархії Свята Русь» (БДСМ) у складі України, Білорусі та Росії.

Не дивно, що саме з початком військової агресії РФ, тема територіальних громад знову гостро постає в Українському суспільстві. Вигляду респектабельності описаним вище фрікам надає агент Кремля Віктор Медведчук, який давно розкручує тему розвитку «територіальних громад».

«Вирішити накопичені протиріччя можна тільки шляхом зміни моделі територіального устрою держави, — заявляв екс-голова кучмівської адміністрації в січні 2014 року. — Федеративний устрій надасть повноваження регіонам: територіальні громади самі зможуть вирішувати, якою мовою говорити, яких героїв шанувати, кому зводити пам’ятники -заявляє політик». Однак, простими заявами лідер «Українського вибору» не обмежився.

У вересні 2014 року В.Медведчук надіслав президентам України і Росії документ під назвою «Концепция обустройства системы органов власти и органов самоуправления для Донецкой и Луганской областей в составе Украины на основании принципов суверенитета, территориальной целостности и единства страны» — де говорилось про наділення Донецької і Луганської областей повноваженнями, характерними для широкої децентралізації, і в кожній області створити свій парламент і уряд.

Окремі факти вказують на те, що «Український вибір» напряму спілкується із самопроголошеними територіальними громадами. Зокрема, зустріч заступника голови «Українського вибору» Василя Німченко із так званою «уповноваженою територіальної громади міста» Людмилою Любовецькою.

Давайте пригадаємо до чого зводився Кремлівських план під назвою «Шатун»? Так от, другою фазою, після початку чергового «майдану-5» медведчуківські «громади» проголосити б себе владою в регіонах! Як наслідок, РФ послала б на підмогу «народним республікам» гібридні війська, гумконвої і т.д.

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