Законное увольнение Кризис – довольно распространенное явление в настоящее время. Он подкрадывается неожиданно, и никто не знает, чем закончится новый день. Некоторым субъектам экономической деятельности может повезти меньше чем другим, что естественно отразиться на сотрудников организации. Когда дело касается экономии на заработной плате — это печально, но не настолько насколько может быть существенным для работника по найму – это попасть под сокращение штата.

Недобросовестные работодатели в силу экономии средств пытаются договориться с сотрудниками, чтобы те вошли в экономически трудное положение организации и уволились по собственному желанию. Но в данном случае нарушаются права работников компании, которые претендуют на сокращение по законодательству. Следовательно, они лишаются права получить выходное пособие, которое выплачивается в сумме, составляющей среднемесячный заработок. А также возможности получения среднего заработка еще в течение двух месяцев с даты увольнения. В силу того, что работники часто бывают не осведомлены о том, что им полагаются данные выплаты, администрация организации начинает призывать, а иногда и угрожать своим сотрудникам.

Угрозы могут носить разной степени характер: начиная от изменений условий труда и лишением премии, и вплоть до увольнения за несоответствие занимаемых должностей. В таком случае сотруднику следует ни при каких обстоятельствах не идти на уловки работодателя, и не побояться отстоять свои права.

Во-первых, потому что всё то, чем начальство мотивирует предстоящее увольнение не имеет никакой доказательной базы по отношению к сотруднику.

Во-вторых, если работодатель захочет собрать все документы, даже за проступок, который имел место быть, ему придется приложить огромное количество усилий. Даже для того, чтобы уволить человека за прогул, ему понадобится как минимум Акт отсутствия на рабочем месте, подписанный сотрудником в присутствии свидетелей, а это уже проблематично.

В-третьих, обычно при увольнении работников без их желания происходит грубое нарушение Трудового Кодекса. Следовательно, всегда есть возможность снова вернуться к трудовым обязанностям, если обратится в трудовую инспекцию. При этом не только восстановят в должности, но и выплатят всю заработную плату, которую человек не получил во время простоя, не по своей вине.

Конечно, после того как сотрудника восстановят в должности, работодатель будет оказывать всяческое моральное давление на человека, всеми возможными способами «вставлять палки в колеса», мешая при этом трудовой деятельности, и вынуждая написать по собственному желанию, так как не каждый человек способен выдержать натиск работодателя.

В-четвертых, даже если все-таки работодатель решил оформить сокращение, то сотрудник должен быть предупрежден об этом за два месяца. Следовательно, на предстоящие четыре месяца работник будет обеспечен заработной платой, и за это время есть возможность подыскать себе новую работу.

Источник: OnlineJurist