Законодательные аспекты покупки Каждый человек ежедневно совершает одну, две, а то и большее количество покупок в разных магазинах. Казалось бы, такой обыденный и привычный для многих процесс может обернуться крупнейшим обманом за всю жизнь того или иного человека.

Дело в том, что совершая очередной «рейд» по магазинам, человек вряд ли задумывается о тех правах, которые гарантированы ему законодательством Российской Федерации. Одним из самых спорных вопросов уже долгое время считается то, какую цену человек должен заплатить: ту, которая указана на ценнике, или же ту, которую вещает ему кассир, основываясь на информации из своего компьютера? Интересно отселить то, что с противоположных позиций человека ожидали и противоположные ответы. Другими словами, если представить, что ценник — это закон, а кассир — это директор магазина, то первый говорит о том, что эта цена будет правильной в правовом отношении. А вот директор магазина, поскольку ему это невыгодно, будет уверять, что цена на кассе — единственно верная. Так кто же прав? Очевидно, что это закон.

Да-да. Дело в том, что по существующему законодательству потребитель может запросить продажу товара по той цене, которая будет указана на ценнике. Это обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, ценник — это официальный носитель информации, который служит ориентиром для покупателя. Во-вторых, потребитель не может залезть в компьютер и посмотреть совпадают ли цены в системе с теми, которые указаны на бумажном носителе. Просто-напросто, он не имеет права залезать в базу какого-либо магазина, так как это считается нарушением корпоративной тайны.

Совершенно очевидно, что любой потребитель имеет вполне обоснованное законом право, требовать от продавца именно то, что он видит на ценнике. Однако, стоит внимательно смотреть за ним. Потому что часто бывает так, что человек мог увидеть цену другого товара и в таком случае магазин не виноват, а покупатель будет вынужден приносить свои извинения. Помимо этого, нужно следить и за поведением продавцов. Дело в том, что после того, как потребитель верно потребовал от магазина соблюдения его прав, один из сотрудников предприятия может просто сменить ценник на правильный, в то время как покупатель разбирался с другими представителями организации.

Безусловно, нельзя обвинять хозяина магазина в том, что он не хочет признавать собственные ошибки и терять, пусть и незначительную, часть дохода. Однако, абсолютно любой потребитель может просить от каждого предприятия продажи товара или услуги по заявленной изначально цене.

Источник: onlinejurist.net