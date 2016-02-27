Заявление о коммерческой тайне (по секрету всему свету) Последним пунктом первой части бизнес-плана будет заявление о коммерческой тайне. Сразу отметим, что вопрос касается только тех, кто действительно ею обладает, кому же скрывать нечего, можно расслабиться на некоторое время. Надо понимать, что не всякая "фишка" попадает под указанную статью. Но наличие ее добавит владельцу фору перед конкурентами, а соответственно и позволит получить выгоду.

К примеру, не является коммерческой тайной и не может быть к ней отнесена информация, связанная с негативным воздействием на окружающую среду, даже если именно благодаря такому ее влиянию урожайность правообладателя увеличивается в несколько раз. И это не обсуждается. Тоже самое касается размеров зарплаты работников, особенно когда их не один- два, а приличное количество. С исключением из перечня всех неподлежащих разглашению "секретиков" можно ознакомиться в соответствующих законодательных документах, этому поспособствует любой запросник Инета. Если Вам нужно задать вопрос юристу онлайн или получить бесплатную консультацию адвоката через интернет, то обращайтесь на onlinejurist.net

Тем не менее тайну, которая по мнению ее пользователя имеет право на жизнь, требуется тщательным образом проверить на безопасность, т.е. собрать о ней максимально полную информацию, а также испытать в специализированных учреждениях в случае ее материальности, и здесь не важно к какой категории товаров она относится, коли она обладает правами, следовательно, и обязанности у нее быть должны. Заключения компетентных органов на предмет ее безопасности позволят в дальнейшем пользоваться ею не опасаясь ликвидации своей продукции (услуги), наложения штрафных санкций или даже уголовного преследования. То же самое касается и конечного продукта, поэтому проверку на "жизнеспособность" можно сделать в параллели друг к другу.

Нужно добавить еще и про ответственность предпринимателя перед потребителем. И касается это не только безопасности товара, но и предоставлением наиболее полной информации о нем, ведь все познается в сравнении. По этой причине придется все-таки выбирать какую-то золотую середину.

В любом случае, наличие самого заявления о коммерческой тайне дает владельцу возможность пободаться с теми, кто этот

"волшебный эликсир" разнес по белу свету и привлечь к возмещению упущенной выгоды тех, кто воспользовался его использованием без соответствующего на то разрешения. Ну и прежде всего помнить о привлекаемых со стороны помощниках, коих не просто придется проверять при наличии такой изюминки, но и требовать от них подписания соответствующего документа о неразглашении.

Источник: OnlineJurist.net